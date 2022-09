Nie daj się nabrać - desktopowy Tłumacz Google to oszustwo

Aplikacja jest tak naprawdę szkodnikiem, który zaprzęga komputer ofiary do wykopywania kryptowalut.

Jakiś czas temu pojawiła się aplikacja desktopowa, będąca odpowiednikiem strony Tłumacza Google, czyli Google Translate. Co było dziwne i mogło wydawać podejrzane - jej pojawienia się na rynku nie ogłosiło Google, które zwykle informuje świat o takich nowościach. Nie może to jednak dziwić, gdy wiemy, że była to aplikacja fałszywa, a jej instalacja zmieniała maszynę ofiary w koparkę do kryptowaltu, ponieważ byłą tak naprawdę szkodnikiem typu cryptojacking. Skonstruowana została tak, że z łatwością omijała protokoły ochronne oraz unikała wykrycia przez antywirusy.

Tłumacz Google został stworzony przez tureckiego dewelopera Nitrokod. Odpowiada on nie tylko za tę aplikację, ale również inne - Yandex Translate, Microsoft Translator, YouTube Music, an mp3 downloader oraz narzędzie do automatycznego zamykania systemu. Wszystkie są oczywiście fałszywe i nie mają nic wspólnego z gigantami rynku IT. Jeśli zdarzyło Ci się pobrać którąś z nich - natychmiast ją odinstaluj. Chociaż pełnią obiecane funkcje - czyli tłumaczą i pobierają - równocześnie wykonują czarną robotę. Jej wykrycie utrudnia fakt, że nie zaczynają od razu, ale odczekują pewien czas. A co ciekawe - jeśli odpali się je w sandboxie, wówczas wstrzymują się od kopania kryptowalut. Przez to jeszcze trudniej wykryć ich szkodliwy charakter.

