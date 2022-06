Nie doczekam się Galaxy Buds Pro 2. Co wybiorę w ich miejsce?

Po przeciekach dotyczących prezentacji nowych Z Flipów oraz Z Foldów w sierpniu, spodziewaliśmy się, że producent pokaże wtedy także nowe Galaxy Buds Pro 2 . Niestety, wszystko wskazuje na to, że tak się nie stanie. Według najnowszych informacji, których źródłem jest użytkownik Chunvn, prezentacja kolejnego modelu bezprzewodowych słuchawek Samsunga zostanie opóźniona.

As Jon Pross tweeted few hrs ago, only Z and Watch 5 will debut at August Unpacked. No Buds Pro 2 at the event. However, it will still be released in this year. Probably around the same time as Unpacked.