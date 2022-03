Nie działa Spotify i Discord! Co jest tego powodem? [AKTUALIZACJA]

Dzisiaj (8 marca) około godziny 19:00 zaczęły pojawiać się problemy z logowaniem oraz ogólnym korzystaniem z największych portali społecznościowych oraz serwisów streamingowych. Co jest tego powodem?

Jak możemy dowiedzieć się z portalu Downdetector, dzisiaj około godziny 19:00 zaczęła się awaria największych portali społecznościowych, komunikatorów oraz serwisów streamingowych, tj. Facebook, Messenger, Instagram, Discord, Snapchat, Spotify, itp.

Raporty użytkowników mówią o braku możliwości zalogowania się do powyższych serwisów oraz braku możliwości korzystania z nich, nawet jeśli uda się do nich zalogować. Na ten moment nie wiadomo, co wywołało dzisiaj tę wielką awarię, lecz można ją powiązać z trwającą właśnie wojną pomiędzy Rosją a Ukrainą oraz ostatnim atakiem na polski internet. Możliwe, że awaria jest o wiele większym problemem i dotyczy ataku, na serwery, z których korzystają wcześniej wspomniane serwisy.

Zobacz również:

Awaria Discord / Fot. Downdetector.pl Awaria Spotify / Fot. Downdetector.pl

Awaria Discord / Fot. Downdetector.pl Awaria Spotify / Fot. Downdetector.pl

AKTUALIZACJA

Użytkownicy raportują również o problemach z seriwsem Cloudflare, który jest amerykańskim przedsiębiorstwem informatycznym, będącym dostawcą usług dostarczania treści w internecie, serwerów nazw oraz serwer czasu.

Awaria Cloudflare / Fot. Downdetector.pl Awaria Cloudflare / Fot. Downdetector.pl

AKTUALIZACJA

O trwającej awarii poinformował właśnie Discord za pośrednictwem Twittera. Firma żartobliwie zaleca wyjście na zewnątrz i zaczerpnięcie świeżego powietrza.

time to go outside everyone — Discord (@discord) March 8, 2022

Sprawą zajmuję się także Spotify, o czym serwis również napisał na Twitterze.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports! — Spotify Status (@SpotifyStatus) March 8, 2022

AKTUALIZACJA

Wygląda na to, że wszelkie problemy z działaniem niektórych portali, komunikatorów oraz serwisów streamingowych zostały zażegnane. Wszystko wskazuje na to, że powodem awarii były problemy z Cloudflare, o którym wspominaliśmy wcześniej.

Jeśli dowiemy się czegoś więcej, zaktualizujemy ten tekst o najnowsze informacje.