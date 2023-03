Nie grałeś w Diablo 4? Na weekend zaplanuj beta testy

Miałem okazję zagrać w Diablo 4 w ramach zamkniętych testów. To, co Blizzard zrobił z jedną z moich ulubionych serii, to dowód na to, że uczy się na błędach.

Diablo 4 to najprawdopodobniej najbardziej oczekiwana przeze mnie gra ostatnich miesięcy. Dawno tak bardzo nie hypowałem się żadnym tytułem. Kiedy tylko pojawiła się możliwość wzięcia udziału w beta testach, nie wahałem się ani chwili. I z tego miejsca mam radę dla każdego, kto jeszcze nie ma planów na najbliższy weekend. Spędzenie go z Diablo 4 to najlepsza rzecz, jaką będziesz mógł zrobić. Dlaczego?

Diablo 4 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Blizzard uczy się na błędach

Nie będę jednostkowym przypadkiem, który może stwierdzić, że serię Diablo jako całość kocha się bezwarunkowo. Pomimo wyraźnie słabszych momentów w postaci Diablo 3, nadal są to produkcje, obok których po prostu nie można przejść obojętnie. Dwie pierwsze części darzę ogromnym uczuciem ze względu na opowieść i panujący tam mroczny, ciężki i gęsty klimat. "Trójka" z kolei urzekła mnie swoimi mechanikami walki, feelingiem poruszania się po lokacjach i ogólnym funem z rozgrywki. To, co jednak skutecznie mnie od niej odrzuca, to absolutny brak "diablowego" klimatu. Ta gra była dla mnie zbyt kolorowa, cukierkowa, czasami wręcz świecąca. Po uruchomieniu Diablo 4, już po kilkunastu minutach zobaczyłem to, co sprawiło, że już teraz wiem, że w Sanktuarium po premierze spędzę mnóstwo czasu. Blizzard wziął najlepsze elementy z Diablo 2 oraz Diablo 3 i połączył je ze sobą w jeden, niemal doskonały produkt.

Diablo 4 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Co więcej, Diablo 4 zapowiada się na fabularny majstersztyk. Grę rozpoczynamy standardowo. Pojawiamy się w dziwnym, nie do końca gościnnym miejscu i trafiamy do wioski, która trapiona jest przez demony. Jak na prawdziwego herosa przystało, postanawiamy pomóc mieszkańcom uporać się z zagrożeniem płynącym z okolicznych podziemi. Wszystko idzie po naszej myśli, kiedy to czeka nas pierwszy twist. Nie będę dokładnie opowiadał co się wydarzyło, aby nie psuć wam zabawy, jednak na mnie zrobiło to może nie piorunujące, ale na pewno spore wrażenie. Dalszy rozwój historii też zapowiada się wyśmienicie. Mam tylko nadzieję, że twórcy utrzymają poziom z prologu i I Aktu. Diablo 4 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

To, co zasługuje także na duży plus to zadania poboczne. Wykonałem ich kilkanaście, a tylko mała część z nich ograniczała się do prostego "pójdź, do punktu A, żeby przynieść stamtąd rzecz xyz". Zdecydowana większość ma o wiele więcej do zaoferowania. Przy czym side questy doskonale pozwalają na bliższe i głębsze poznanie świata Sanktuarium. No, może poza przypadkiem, kiedy cała misja ograniczała się do przejścia kilkunastu metrów tylko po to, aby wznieść okrzyk aprobaty dla ćwiczących żołnierzy. Z drugiej jednak strony dzięki temu możemy nauczyć się podstawowej komunikacji w grze. Coś za coś.

Diablo 4 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Świat i bohaterowie

Świat w Diablo 4 jest ogromny. To chyba najlepsze określenie rozmiaru, z jakim mamy do czynienia. Co więcej, możemy go zwiedzać tak, jak nam się tylko podoba. Fakt, podstawowy wątek fabularny niejako kieruje nas, gdzie iść w pierwszej kolejności, ale nic się nie stanie, jeśli zboczymy z drogi i powiemy sobie wesołe "witaj przygodo". Przemierzając poszczególne lokacje, natrafimy nie tylko na hordy przeciwników, z których dużą część mogliśmy już spotkać we wcześniejszych odsłonach serii. Chociaż pojawia się kilku nowych oponentów. Na swojej drodze znajdziemy podziemia, piwnice czy kopalnie, do których możemy wejść i je zwiedzać. Nie zawsze są powiązane z konkretnymi zadaniami, jednak dla wyposażenia warto zaglądać w każdy kąt. Powracają także znane z "trójki" wyzwania, które pojawiają się w poszczególnych regionach. W miastach spotkamy też sporo posaci niezależnych, które pozwalają nam dodatkowo poznać świat gry.

Diablo 4 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

W trakcie rozgrywania bety zwiedziłem kilka miast, piwnic czy podziemi i muszę powiedzieć jedno. Wielu graczy narzeka, że brakuje w Diablo 4 klimatu. Często nawet wygląd gry porównują do połączenia "trójki" i Immortal. Osobiście nie mogę się z takim twierdzeniem zgodzić. Czwórka jest o wiele mroczniejsza pod względem oprawy graficznej, fabuły, klimatu, lokacji. Umówmy się, Diablo nareszcie wraca do korzeni, co sami możecie zobaczyć.

Jak to zawsze w przypadku serii Diablo bywa, swoją przygodę za każdym razem rozpoczynam jako Barbarzyńca. Tym razem nie było inaczej, dlatego też skupię się na tej postaci. Pojawiło się tutaj kilka bardzo ciekawych rozwiązań. Ciężko na ten moment, na podstawie tak krótkiego fragmentu przedstawić np. rozwój postaci, jednak zapowiada się bardzo ciekawie. Mój bohater może pochwalić się aktualnie 17 poziomem doświadczenia i wydaje mi się, że do granicy prawie nieśmiertelności jeszcze dużo mi brakuje. Dlaczego o tym mówię? Wracając do Diablo 3. Podobnie jak teraz, grając Barbarzyńcą, szybko moja postać stała się na tyle potężna, że od mniej więcej połowy II Aktu prawie nic nie stanowiło dla mnie zagrożenia. Tutaj jest zupełnie inaczej. Wszystko dzieje się jakby wolniej, tym samym wymagając od nas większego skupienia oraz dbałości o dysponowanie punktami umiejętności.

W przypadku tej klasy postaci, bardzo podoba mi się także możliwość noszenia aż 4 broni. Co ciekawe, nie muszę się pomiędzy nimi przełączać. Dzierżąc dwuręczny młot jako podstawowe narzędzie, na podorędziu mam jeszcze dwa małe miecze, których używam automatycznie po wykonaniu ataku specjalnego. Już nie mogę się doczekać, jak to będzie działać w przypadku dalszego rozwoju bohatera oraz ataków specjalnych.

Czuć poprzednią generację

Diablo 4 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

W kwestii oprawy wizualnej, no cóż, trudno się nie zgodzić z niektórymi zarzutami. Widać wyraźnie, że gra była tworzona także na poprzednią generację konsol, w związku z czym twórcy musieli pójść na pewne ustępstwa w tej kwestii. Nie mówię, że Diablo 4 jest brzydkie. Co to, to nie. Można by jednak stwierdzić, że na pierwszy rzut oka gra wygląda tak, że śmiało mogłaby zadebiutować 2 - 3 lata temu. Z drugiej strony jednak dzięki temu także posiadacze starszych komputerów, z podzespołami, które nie do końca można nazwać ultranowoczesnymi, będą mogli cieszyć się z nowej produkcji.

Diablo 4 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Kandydat na grę roku?

Czy Diablo 4 ma szansę na tytuł gry roku w moich odczuciach? Raczej wątpię. Bazując na wersji beta, twórcy raczej nie silili się na tworzenie nie wiadomo jakich, rewolucyjnych nowości. Pozbierali raczej najlepiej działające rzeczy z poprzednich części gry i usuwając zbędne, niepotrzebne elementy, stworzyli świetną grę, z którą na pewno spędzę mnóstwo czasu.

Diablo 4 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Jeśli nie miałeś do tej pory okazji zagrać w Diablo 4, najbliższy weekend będzie ku temu idealną okazją. Od piątku do niedzieli dostępna będzie otwarta beta dla wszystkich zainteresowanych graczy. Warto na własnej skórze zapoznać się z rozgrywką i ocenić, czy wy też czujecie klimat starego Diablo. Ja grałem teraz na PC, ale już wiem, że w najbliższy weekend sprawdzę "czwórkę" na Xboxie.