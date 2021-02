Nie instaluj poprawki Windows 10 KB4598291! Sprawdź, co psuje.

Poprawka KB4598291 naprawia znane błędy, ale przy okazji psuje kolejne elementy w Windows 10. Czy błędne koło wadliwych aktualizacji zostanie w końcu zatrzymane?

Na początku lutego 2021 roku Microsoft udostępnił nową aktualizację zbiorczą o numerze KB4598291, która naprawiała wiele znanych błędów w Windows 10 20H2. Mowa miedzy innymi o przełączaniu aplikacji z wykorzystaniem skrótu klawiszowego Alt-Tab. Niestety przy okazji oprogramowanie wprowadza kilka błędów, które mogą utrudnić pracę z systemem.

W chwili obecnej aktualizacja KB4598291 to oprogramowanie, które pojawiło się jako kolejna aktualizacja opcjonalna z okazji Patch Tuesday. Oznacza to, że masz jeszcze czas, aby zadziałać i nie zainstalować jej na swoim komputerze.

Zastanawiasz się, co się stanie po instalacji nowej aktualizacji zbiorczej?

U wybranej grupy użytkowników, którzy zdecydowali się na wcześniejszą instalację poprawki KB4598291 dla systemu operacyjnego Windows 10 20H2 pojawia się nieznany błąd. Pojawia się on pod koniec instalacji i informuje, że nie może zostać ona ukończona. Później komputer usuwa pliki i przywraca system operacyjny do wcześniejszej wersji. Problem raportowany jest we wbudowanym narzędziu Feedback Hub.

Część użytkowników donosi, że po instalacji aktualizacji KB4598291 mają problem z grami opartymi na DirectPlay. Po aktualizacji tytuły takie, jak World of Warcraft przestają działać. Aby je uruchomić trzeba odinstalować aktualizację zbiorczą.

Przypominamy, że aktualizacja zbiorcza KB4598291 dla systemu operacyjnego Windows 10 20H2 pojawi się jako aktualizacja dodatkowa w ramach Patch Tuesday. Ze względu na problemy z instalacją oraz wybranymi grami radzimy wstrzymać się z jej instalacją.

Źródło: windowslatest.com