Nie, koronawirus nie jest dobrym pomysłem, aby zrezygnować z gotówki

Chociaż teoretycznie jest możliwe, żeby banknoty przenosiły wirusa COVID-19 to brakuje odpowiednich badań, które to potwierdzają.

Ostatnimi czasy w sieci pojawiły się doniesienia, że banknoty mogą być świetnym elementem do rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Sytuację podkręciły banki centralne Chin, Korei Południowej oraz Stanów Zjednoczonych, które zdecydowały się na wprowadzenie kwarantanny dla potencjalnie skażonych wirusem COVID-19 banknotów. Działania te spowodowały, że uwierzyliśmy w fakt, że gotówka faktycznie rozprzestrzenia koronawirusa. Czy jest to prawdą?

W Polsce problem z płatnościami za pomocą fizycznej gotówki jest o wiele mniejszy, niż w przypadku innych państw europejskich czy Stanów Zjednoczonych. Nasi rodacy uwielbiają wszystkie rodzaju płatności elektroniczne, zbliżeniowe oraz online. Polska jest jednym z niewielu krajów, gdzie udało się szybko i skutecznie wprowadzić Google Pay i Apple Pay, a nasze banki tworzą swoje własne systemy płatności, jak popularny BLIK.

Pomijając ten fakt nadal wielu konsumentów woli płacić za swoje zakupy gotówką. Pozwala ona między innymi łatwiej orientować się w swoich wydatkach. W końcu łatwiej zauważyć mniejszą ilość banknotów w portfelu, niż znikające cyferki w aplikacji bankowej.

Czy informacja o tym, że banknoty są w stanie przenosić koronawirusa i inne choroby jest prawdziwa? Jeżeli tak, to będzie to podstawą do wyeliminowania gotówki. Na taki scenariusz liczną firmy zajmujące się płatnościami cyfrowymi oraz wiele dużych korporacji. Nie wolno zapominać również o politykach, którzy naciskają, aby w imię wygody i cięcia kosztów odejść od klasycznych banknotów i monet. Zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się chorób może być kluczowym argumentem, który przemówi do większości społeczeństwa.

Lihui Li - były prezes państwowego Bank of China argumentował ostatnio, że w świetle pandemii koronawirusa chiński bank powinien znacząco przyśpieszyć wprowadzenie waluty cyfrowej, która zastąpiłaby fizyczną gotówkę. W zeszłym tygodniu pojawiły się pytania na temat bezpieczeństwa używania banknotów w czasach walki z pandemią. Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia powiedział w wywiadzie dla brytyjskiej gazety Daily Telegraph, że dobrym pomysłem byłoby korzystanie z płatności bezdotykowych w razie możliwości. Później wypowiedź tą sprostowano i przekazano, że WHO w rzeczywistości nie wydaje żadnych oficjalnych ostrzeżeń dotyczących korzystania z gotówki.

Prawda jest taka, że pomimo spopularyzowania tematu brakuje twardych dowodów wskazujących na to, że rezygnacja ze stosowania gotówki pomogłaby w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Z drugiej strony zakaz obrotu gotówką spowodowałby ogromne konsekwencje dla wielu osób, które nadal polegają na fizycznych pieniądzach. Są to głównie starsi ludzie, którzy nie są przekonani do płatności elektronicznych. W ich przypadku zakaz stosowania gotówki oznaczałby ograniczenie dostępu do podstawowych towarów i usług.

Z tego właśnie powodu WHO szybko wycofało się z tematu wprowadzenia obowiązku korzystania z płatności bezgotówkowych.

W chwili obecnej wiemy, że zakaźne wirusy, do których należy koronawirus są w stanie żyć na nieożywionych powierzchniach takich, jak metal, papier, plastik od kilku godzin do nawet kilku dni. Wstępne badania donoszą, że koronawirus jest w stanie przerwać na kartonie nawet cały dzień. W przypadku wykorzystania stali lub plastiku czas ten wzrasta nawet do trzech dni. Symulacje przeprowadzane w przeszłości w odniesieniu do innych rodzajów wirusów pokazały, że mogą one żyć na banknotach oraz monetach nawet przez kilka dni. Należy pamiętać również o tym, że większość banknotów nie posiada warstw antybakteryjnych, co sprzyja rozwoju zarazków i wirusów.

Na szczęście to nie wystarczy, aby zarazek przeżył na nieożywionej powierzchni i zaraził człowieka. Profesor epidemiologi na Uniwersytecie Michigan Joseph Eisenberg wyjaśnia, że aby cząsteczki wirusa na banknocie mogły zainfekować człowieka muszą podążać podstawową drogą zakażenia. W przypadku wirusa COVID-19 ludzie zarażają się poprzez wdychanie cząsteczek, które zostały wydalone z zarażonych organizmów lub poprzez kontakt cielesny z osobą zarażoną, a następnie dotknięcie swoich oczu, ust lub nosa. W chwili obecnej profesor Eisenberg nie wie, w jakim stopniu koronawirus jest zdolny do przenoszenia się z ludzi na wszelkiego rodzaju powierzchnie nieożywione.

Według Amerykańskiego Centrum Kontroli Chorób:

Możliwe, że człowiek może zarazić COVID-19, dotykając powierzchni lub przedmiotu, na którym jest wirus, a następnie dotykając własnych ust, nosa lub oczu, ale nie uważa się, żeby to był główny sposób rozprzestrzeniania się wirusa

Wiadomość ta niestety nie rozwiewa całkowicie obaw o zakażonych banknotach. Właśnie z tego powodu poddano je kwarantannie w bankach centralnych Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej oraz Chin.

Według Bloomberga ryzyko użycia gotówki ma minimalny wpływ na rozprzestrzenianie się koronawirusa.

W rzeczywistości brakuje dowodów na to, że pieniądze w jakiejkolwiek formie były kiedykolwiek źródłem infekcji. Informacja ta została przekazana przez Marylin Roberts - mikrobiologa z University of Washington School of Public Health.

Biorąc pod uwagę wszystkie informacje, jakie mamy na temat koronawirusa zdecydowanie ważniejsze jest teraz miejsce, w którym się znajdujesz. Jesteś w metrze? Może jesz obiad w restauracji? Albo pijesz swoje ulubione latte macchiato w kawiarni. Przebywanie w tych miejscach zwiększa zarażenie koronawirusem kilka razy bardziej, niż płatności baknotami.

