Nie łącz iPhone'a z tą siecią Wi-Fi!

Zaledwie kilka tygodni po tym, jak znaleziono pierwszy błąd w nazewnictwie sieci Wi-Fi, ten sam specjalista od bezpieczeństwa - Carl Schou - znalazł inny podobny problem. Schou napisał na Twitterze, że jeśli iPhone połączy się z siecią Wi-Fi o nazwie "%secretclub%power", nie będzie już w stanie korzystać z Wi-Fi lub związanymi z nim funkcjami. Schuo mówi nawet, że ten błąd utrzymuje się po zresetowaniu ustawień sieciowych.

Wydaje się, że jedynym obejściem dla tego konkretnego problemu będzie przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych. Nie wiadomo jednak, czy taki zabieg rzeczywiście jest rozwiązaniem problemu.

Wcześniejszy problem polegał na faktycznym łączeniu się iPhone'a siecią SSID o nazwie "%p%s%s%s%n". Błąd ten można było jednak naprawić poprzez zresetowanie ustawień sieciowych. Nowy problem wydaje się być bardziej poważny, ponieważ może wystąpić już w momencie, w którym iPhone znajdzie się w zasięgu złośliwego publicznego hotspotu Wi-Fi, który zawiera problematyczną nazwę.

Najwyraźniej podstawowe błędy są powiązane, ponieważ zarówno "%secretclub%power" jak i "%p%s%s%s%n" wykorzystują błąd kodowania formatu ciągu znaków gdzieś w podstawowym stosie sieciowym iOS.

