Nie lubisz Windowsa 11? Spokojnie - Windows 10 z nowościami

Wszyscy mówią o Windows 11, a Microsoft szykuje kolejną aktualizację Windowsa 10. Skorzystają z niej posiadacze starszych komputerów niekompatybilnych z najnowszymi okienkami. Ucieszą się również konserwatyści, którzy nie lubią zmian.

Microsoft ogłosił właśnie, że kolejna aktualizacja systemu operacyjnego Windows 10 otrzyma nazwę Windows 10 November 2021 Update. Oprogramowanie to trafi do wszyskich komputerów, które nie są oficjalnie zakwalifikowane do aktualizacji do Windowsa 11.

Windows 10 Źródło: microsoft.com

Finalna wersja Windowsa 10 21H2 pojawi się na rynku w przyszłym miesiącu. Microsoft wydał już jednak stabilną wersję dla użytkowników zapisanych do programu Windows Insider.

Powyższa aktualizacja to pierwsze wydanie rozwojowe Windowsa 10 po wprowadzeniu na rynek Windowsa 11. Microsoft obiecuje, że przez długi okres czasu będzie jednocześnie rozwijał oba systemy. Wsparcie dla Windowsa 10 zostało zagwarantowane do 2025 roku.

Windows 10 21H2

Najnowsza aktualizacja oparta została na platformie Vibranium. Oznacza to, że użytkownik praktycznie nie odczuje całego procesu jej instalacji. Całość zostanie rozłożona w czasie i będzie wykonywana w tle podczas normalnej pracy z komputerem.

Rozmiar łatki, którą trzeba będzie pobrać ma być liczony w megabajtach.

Windows 10 21H2 wprowadza trzy kluczowe nowości:

Obsługa standardu WPA3 H2E w calu zwiększenia połączeń z sieciami bezprzewodowymi Wi-Fi

Lepsze wsparcie Windows Hello dla firm (proces wdrażania ograniczony do kilku minut)

Pełna wsparcie układów graficznych oraz maszynowego uczenia podczas pracy z podsystemem Linux dla Windows 10

Windows 10 w wersji 21H2 otrzyma wsparcie przez 18 miesięcy od daty wydania. Dotyczy to wersji Home oraz Pro. Wydanie Enterprise otrzymywać będzie łatki zabezpieczeń przez 30 miesięcy.

Koniec wydawania poprawek zabezpieczeń dla Windowsa 10 zaplanowano na październik 2025 roku.