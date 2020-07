Nie ma nic lepszego, niż backup w chmurze. Cloud Backup robi świetną robotę*

Skradziony laptop lub uszkodzony dysk to najmniejszy problem, w sytuacji gdy najbardziej bolesna okazuje się utrata ważnych plików. W długodystansowym teście Cloud Backup sprawdził się bez zarzutu, choć okazji do przywracania danych nie było zbyt dużo, żeby nie powiedzieć wcale.

Spis treści

* robić robotę, czyli robić to, czego się oczekuje

Z Cloud Backup po raz pierwszym zetknąłem się zaraz po tym jak nazwa.pl wprowadziła nowy produkt do swojej oferty. Przez ostatnie pół roku aplikacja zabezpieczała dane mojego osobistego komputera, a ja miałem okazje bacznie śledzić jej rozwój.

Było warto, bo na przestrzeni tych kilku miesięcy Cloud Backup doczekał się dwóch ważnych, i chyba wyczekiwanych przez wielu użytkowników, aktualizacji. Pierwsza to możliwość zmiany klucza szyfrowania, bez usuwania danych w kopii zapasowej. Druga - jednorazowe kody autoryzacyjne, zapewniające dodatkową warstwę ochrony aplikacji np. przed nieuprawnionym usunięciem plików z backupu.

Pierwsze wrażenia

Cloud Backup jest narzędziem do tworzenia kopii zapasowych komputerów Windows. Dane są szyfrowane, a następnie przesyłane do chmury nazwa.pl, skąd mogą zostać przywrócone w przypadku przypadkowego skasowania pliku, awarii dysku lub kradzieży urządzenia.

Program jest niezwykle prosty w użyciu. Wystarczyło utworzyć nowe zadanie backupu i gotowe. Magia działa się każdego dnia o 22:00, kiedy to program, zgodnie z ustalonym harmonogramem, automatycznie wysyłał nowe lub zmienione pliki do chmury. Na dobrą sprawę, nigdy nie miałem potrzeby awaryjnie odtwarzać danych, ale w celach testowych kilka razy pokusiłem się o odzyskanie plików z backupu. Program poprawnie przywrócił pliki na komputer. Po prostu zrobił świetną robotę.

Zdefiniowanie nowego zadania backupu wymaga wprowadzenia własnej nazwy zadania, wskazania folderów, które zostaną uwzględnione w kopii zapasowej oraz ustalenia harmonogramu.

Trzy kluczowe funkcje

Cloud Backup nie jest nadmiernie przeładowany funkcjami, ale trzy z nich wyróżniają go spośród programów do backupu i dysków sieciowych. Są to wersjonowanie plików, szyfrowanie danych kluczem własnym użytkownika oraz deduplikacja danych. Spieszę wyjaśnić, o co w tym wszystkim chodzi.

W przypadku modyfikacji lub usunięcia pliku na komputerze, Cloud Backup pozwala odzyskać ten plik w wersji z każdego dnia, w którym była wykonywana kopia zapasowa, do 90 dni wstecz. W większości przypadków to wystarczy, choć fajnym dodatkiem byłaby możliwość tworzenia i przesyłania do chmury kolejnych wersji plików (np. dokumentów Word) po każdym zapisaniu ich na dysku. W takim scenariuszu program miałby tworzyć kopie zapasowe danych w „czasie rzeczywistym”, a nie zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zamiast tego, użytkownicy mają do swojej dyspozycji przycisk Utwórz kopię wykonujący backup w żądanym momencie.

Dzięki funkcji wersjonowania, Cloud Backup pozwala na odtworzenie plików w wersji z każdego dnia, kiedy wykonany został backup, do 90 dni wstecz.

Dane przesyłane na serwery nazwa.pl są szyfrowane na komputerze za pomocą silnego algorytmu AES-256 z kluczem własnym użytkownika. Oznacza to, że nikt poza osobą znającą tajny klucz, czyli mną, nie ma do nich dostępu. Nawet administratorzy usługi. Podejście to wyróżnia Cloud Backup na tle popularnych dysków sieciowych, w których do zabezpieczania danych używane są automatycznie generowane klucze szyfrowania, przechowywane w chmurze.

Jedną z nowości Cloud Backup jest możliwość zmiany hasła szyfrowania danych, bez utraty danych w kopii zapasowej.

W ramach Cloud Backup dostajemy dokładnie 1 TB wirtualnego dysku na nasze dane, ale w praktyce zmieścimy na nim o wiele więcej plików. Jak to możliwe? Duplikaty plików lub ich podobna zawartość zapisywane są w kopii zapasowej tylko raz. Wystarczy zrobić prosty test. Trzy te same pliki zapisujemy w różnych folderach, a następnie całość dodajemy do kopii zapasowej. W statystykach programu szybko zauważymy, że ilość zajmowanego miejsca równa się wielkości pojedynczego pliku, a nie jego wielokrotności (sumie), jak miałoby to miejsce w przypadku zwykłego kopiowania danych na inny nośnik. Proces ten, nazywany deduplikacją danych, pozwala zaoszczędzić sporo miejsca na dysku.

W Cloud Backup deduplikacja odbywa się na poziomie bloków i wykonywana jest jeszcze przed wysłaniem danych do chmury. Co więcej, niewielka zmiana w dużym pliku na komputerze wymaga przesłania przez internet tylko zmienionego fragmentu danych. Wszystkie dane przesyłane na serwery nazwa.pl są dodatkowo kompresowane, co razem pozwala zauważalnie ograniczyć zużycie łącza internetowego oraz wykorzystanie miejsca na dysku w chmurze.

Cloud Backup umożliwia ustawienie maksymalnej prędkości wysyłania i pobierania danych z chmury, jeśli nie chcemy nadmiernie obciążać łącza internetowego.

Mity i fakty

W trakcie pracy nad recenzją przejrzałem komentarze pojawiające się przy innych materiałach dotyczących programu. Nie brak w nich narzekania: że to chmura, że lepiej kupić sobie dysk, że nazwa.pl powinna zająć się tym, na czym zna się najlepiej. Najwyższy czas obalić mity na ten temat.

Mit 1. Pojemny dysk można kupić już za 200 zł

Fakt: Kopiowanie danych na zewnętrzny dysk to żaden backup, ale kolejna kopia danych. Dysk może ulec awarii, zostać skradziony, a pliki z niego łatwo przypadkiem skasować. Co gorsze, kiedy potrzebne jest przywrócenie danych z „backupu”, szybko okazuje się, że ostatnią kopię robiliśmy rok temu, a nawet później.

Cloud Backup jest w pełni profesjonalnym programem backupu, który automatyzuje proces tworzenia kopii zapasowych według ustalonego harmonogramu. Nie musimy pamiętać o kopiowaniu danych na dysk. Gdy komputer będzie wyłączony lub nie połączony z Internetem o wskazanej w harmonogramie godzinie, program automatycznie wykona kopię zapasową po jego restarcie.

Harmonogram pozwala ustalić godzinę i dni tygodnia, w których program automatycznie wykona kopię zapasową plików.

Mit 2. Jeśli backup, to tylko NAS

Fakt: To już dużo lepszy pomysł, bo poza dużą przestrzenią dyskową, producenci dołączają całkiem niezłe oprogramowanie backupu, które sprawdzi się w domu lub firmie. Problem w tym, że taki NAS stoi w tym samym miejscu co nasz komputer, a przy tym jednak trochę kosztuje.

Złota zasada backupu 3-2-1 mówi, aby przechowywać co najmniej trzy kopie swoich danych (jedna to mogą być nasze pliki na laptopie), dwie z nich na różnego typu urządzeniach, a przynajmniej jedną w innej lokalizacji.

Gdybym miał wymienić jedno z najbardziej oczywistych zastosowań chmury, byłby to właśnie backup danych. Kopie zapasowe przechowywane są w zewnętrznej lokalizacji. Nie trzeba również inwestować w drogie urządzenia i dyski. Usługa Cloud Backup dla jednego komputera kosztuje 60 zł netto rocznie.

Mit 3. Nazwa.pl? Może powinni zająć się tym, na czym znają się najlepiej?

Fakt: Dla nazwa.pl Cloud Backup to idealna inicjatywa jak wykorzystać posiadaną infrastrukturę i doświadczenie w branży, aby zaoferować klientom nieco inną usługę, niż hosting. To dobrze, że taki produkt pojawił się na teraz rynku, kiedy inne polskie usługi backupu w chmurze umarły śmiercią naturalną (mSejf, BaseBackup) albo nie są dalej rozwijane (nazwy nie wymienię).

Jeśli nie chcesz być zdany na zagraniczną konkurencję i popularne dyski sieciowe, Clodu Backup świetnie sprawdzi się jako skuteczne narzędzie backupu komputerów z Windows. Teraz możesz je przetestować przez 30 dni bez rejestracji.

Mocne strony:

polski dostawca usługi

szyfrowanie danych kluczem własnym użytkownika

funkcje wersjonowania i deduplikacji

proste wdrożenie i obsługa

minimalne zużycie zasobów komputera

Do zrobienia: