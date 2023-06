Nie ma rzeczy niemożliwych - zabezpieczenia iPhone’a złamane!

Śledczy hakują iPhone’y. Adwokaci i ich klienci w szoku.

Na facebookowej grupie Adwokatura Polska, która liczy ponad 16 tys. członków, pojawił się tajemniczy wpis:

Koleżanki i Koledzy, jakie macie doświadczenie w zakresie zdolności naszych służb do przełamania zabezpieczeń iPhone'a? W zeszłym tygodniu w jednej z prowadzonych przeze mnie spraw Prokuratura Okręgowa uzyskała wszystkie dane z telefonu mojego klienta, w tym czaty z aplikacji Signal – iPhone 11 zabezpieczony sześciocyfrowym kodem. Ponoć aktualizowany

Z kolejnych komentarzy wynika, że zhakowanie nawet najnowszego modelu iPhone’a i flagowych modeli innych marek jest możliwe. I praktycznie - zawsze było, jednak koszty były tak wysokie, że prokuratorzy zlecali je wyłącznie w najważniejszych sprawach. Ale coraz więcej komentarzy świadczy o tym, ze staje się to nagminne. Adwokaci donoszą o co najmniej jednej firmie (działającej w Gdańsku), której pracownicy są stanie złamać zabezpieczenia w najnowszych urządzeniach. Nie jest to jednak zabawa dla każdego - kosztuje to w granicach 20-40 tys zł. Operacja zajmuje do 3 godzin.

Możemy także dowiedzieć się, że do złamania iPhone najczęściej używa się UFED (Universal Forensic Extraction Device). To narzędzie izraelskiej firmy Cellebrite. Ale specjaliści korzystają także z GrayKey i DriveSavers. W Polsce urządzenia i licencje na ten ostatni system sprzedaje od niedawna kilku dystrybutorów. W listopadzie 2022 r. Komenda Główna Policji rozpisała wart 6,5 mln zł przetarg na trzyletnią licencję 21 zestawów oprogramowania UFED w różnych wariantach.

Do tej pory wgląd do danych z najnowszych modeli telefonów był możliwy w wyniku kontroli operacyjnej, którą na wniosek służb zatwierdzał Sąd Okręgowy w Warszawie. Koszt takiej operacji był jednak znaczny – 500 tys. zł za jeden “śledzony” telefon. Wszystko wskazuje na to, że obecnie śledczy nie potrzebują ani Pegasusa, ani zgody sądu, by zgrywać dane z telefonów podejrzanych.

