Nie ma sensu przepłacać. Oto najlepsze myszki do 100 zł.

Myszka komputerowa jest dla użytkowników laptopów i desktopów czymś tak oczywistym, że nie można sobie bez niej wyobrazić życia codziennego. Jednak gdy patrzymy na oferty sklepów, widzimy kolosalny rozstrzał cenowy - od kilkunastu do kilkuset złotych. Przy takim wyborze można poczuć dezorientację - dlaczego są tak wielkie różnice? Odpowiedź jest dość prosta: ponieważ myszki różnią się zarówno liczbą przycisków, jak i możliwościami. Te droższe są zazwyczaj dedykowane graczom, którzy mają inne wymagania niż np. pracownicy biurowi.

A czy można znaleźć dobrą myszkę do 100 złotych, która będzie wygodnym rozwiązaniem w każdej sytuacji? W takiej cenie nie spodziewajmy się cudów, ale dobre modele także się trafiają. Oto nasz wybór.

FURY Hunter 2.0

FURY Hunter 2.0 to myszka dla graczy, oferująca sześć przycisków i maksymalną rozdzielczość na poziomie 6400 DPI. Łączy w sobie wytrzymałość, precyzję i ergonomię. Została wyposażona w podświetlenie RGB z możliwością ustawienia jednego z sześciu trybów. Za szybkie wykonywanie poleceń odpowiadają przełączniki Huano, których żywotność sięga do 5 mln kliknięć. Mysz również jest wyposażona gamingowe oprogramowanie oferujące szeroką gamę funkcji, które można przypisać do jednego z 6 programowalnych przycisków.

XQUANTUM WM502R Silent

XQUANTUM WM502R Silent to myszka bezprzewodowa o zasięgu wynoszącym 10 metrów. Dzięki ergonomicznemu kształtowi pozwala na wygodną pracę przy komputerze przez wiele godzin osobom prawo- i leworęcznym. Dzięki ergonomicznemu kształtowi możesz zapomnieć o problemie z doborem myszki i dopasowaniu jej do wszystkich domowników. Wyróżnia się niemal niesłyszalnymi kliknięciami, dzięki czemu można pracować lub bawić się w nocy. Możesz ustawić rozdzielczość na 1600, 1200 lub 800 DPI. Oferuje cztery przyciski.

Logitech M185

Bezprzewodowa myszka Logitech M185 zwraca uwagę dzięki wygodnemu, wyprofilowanemu kształtowi dopasowanemu do naturalnej krzywizny dłoni. Czujnik optyczny umożliwia płynne i precyzyjne śledzenie ruchu oraz sterowanie kursorem na niemal każdej powierzchni. Sziała nawet do 12 miesięcy bez zmiany baterii dzięki wyłącznikowi zasilania oraz trybowi automatycznego oszczędzania energii. Maksymalne DPI wynosi 1000, a urządzenie wyposażone jest w trzy przyciski.

A4Tech V-track G9-500F-1

A4Tech V-track G9-500F-1 to wyposażona w cztery przyciski bezprzewodowa myszka biurowa, której maksymalne DPI wynosi 2000. Precyzję działania i bezproblemową pracę myszki zapewnia wysokiej klasy sensor optyczny. To myszka zaprojektowana specjalnie dla osób praworęcznych. Jej profil został opracowany tak, by doskonale leżała pod prawą dłonią – przyciski, wypukłości i zagłębienia są dokładnie tam, gdzie trzeba, by zapewnić precyzję działania urządzenia i najwyższy komfort jego użytkowania.

Krux Astera RGB

Krux Astera RGB to przewodowa myszka optyczna, która oferuje siedem przycisków i maksymalne DPI na poziomie 12000. Uroku dodaje jej podświetlenie, a obudowa o strukturze plastra miodu gwarantuje doskonałą wentylację podzespołów, co przyczynia się efektywnie do wydłużenia żywotności gryzonia. Przyciski są programowalne - obsługują m.in. makra. Pozwala to na pełną personalizację urządzenia, co jeszcze bardziej podnosi komfort jego użytkowania.