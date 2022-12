Nie mam wątpliwości, to jest średniak do pobicia. Xiaomi i Samsung muszą kulić się ze strachu

Realme od jakiegoś czasu trzęsie wieloma segmentami rynku - od budżetowego, przez średnią półkę, aż do tzw. zabójców flagowców. Kolejna propozycja firmy może sprawić jeszcze większe problemy konkurencji, bo z ciekawymi podzespołami w parze idzie naprawdę dobry design.

Tzw. średnia półka smartfonów, czyli urządzenia w cenie około 1500-2500 zł to jeden z segmentów z najbardziej zaciekłą konkurencją. Producenci nie mogą już pozwolić sobie tutaj na budżetowe rozwiązania, jednak nadal muszą wyróżnić jakoś swoje droższe, flagowe produkty. Co więcej, często jest to miejsce największej różnorodności, gdyż niektóre firmy stawiają na design, inne na najmocniejsze podzespoły, jeszcze inne starają się idealnie zbalansować swoje telefony i dodać jeszcze bardzo dobre aparaty.

Jednym z najmocniejszych - nawet jeśli bardzo młodych - graczy w tym segmencie jest firma Realme, która od kilku lat bardzo śmiało sobie poczyna zarówno w świecie, jak i szczególnie w Polsce. Telefony producenta potrafią wyróżnić się oryginalnym designem, jednak nie rezygnują z jak najlepszych osiągów i jakości wykonania. Najnowsza propozycja firmy zdecydowanie to potwierdza.

Zobacz również:

Jakiś czas temu w Indiach odbyła się premiera dwóch smartfonów, których osobiście od razu pozazdrościłem - Realme 10 Pro oraz Realme 10 Pro Plus. Niestety wtedy doszły też do nas informacje, że nie dotrą one do Europy, gdzie dostępny ma być jedynie podstawowy wariant Realme 10. Na szczęście firma zmieniła zdanie i oba modele trafią jednak na nasz rodzimy rynek! Nie wiemy jeszcze kiedy dokładnie to nastąpi, jednak ja już szykuje się do pisania o jednych z najlepszych średniaków na rynku!

Jedną z głównych wyróżniających cech obu tych modeli jest ich ekran. Jesteśmy przyzwyczajeni do zaokrąglonych brzegów ekrany we flagowcach, jednak średnia półka do tej pory nie otrzymywała tego estetycznego rozwiązania- było po prostu za drogie. jednak Realme zdecydowało się na umieszczenie zaokrąglonych brzegów w tych telefonach, dzięki czemu ich ekrany dochodzą jeszcze bliżej krawędzi a ramki zajmują mniej miejsca.

Oczywiście nie są to też wolne telefony. Wersja Pro działa pod kontrolą Snapdragona 695G, z kolei Pro Plus - MediaTek Dimensity 1080. Do tego do dyspozycji telefonów jest od 6 do 12 GB RAMu oraz aż do 1 TB pamięci wewnętrznej.

Co więcej, oba warianty mogą też pochwalić się baterią o pojemności 5000 mAh. W przypadku wersji Pro będzie ją można załadować z mocą do 33 W, Pro Plus z kolei obsługuje ładowanie do 67 W.

Oba telefony zostały wyposażone w dwa aparaty tylne. Główny to sensor o rozdzielczości 108 MP, drugi to zwykły czujnik głębi. Z kolei wykonane zdjęcia i filmy obejrzymy na świetnym, AMOLED-owy ekranie o rozdzielczości 2400x1080 i przekątnej 6,72". Obsługuje on prędkość odświeżania do 120 Hz i może pochwalić się jasnością maksymalną na poziomie 680 nitów.

Na tę chwilę nie wiemy, kiedy telefon pojawi się w Polsce ani ile będzie kosztował. Popatrzymy jednak na jego ceny w Indiach. Wersja Pro 6/128 GB kosztuje 18999 rupii, czyli około 1050 zł. Z kolei wersja Pro Plus 6/128 GB została wyceniona na 24999 rupii, co przekłada się na 1350 zł. Jeśli więc doliczymy podatki, powinniśmy spodziewać się cen w okolicach 1400 zł oraz 1800 zł - bardzo dobrze jak na oferowane możliwości!