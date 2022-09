Nie marnuj czasu na Galaxy Watch 5 Pro. Przy tej promocji na Watch 4, cena nowej wersji to skandal

Lepiej kupić najnowszy smartwatch, czy raczej zdecydować się na poprzednią generację urządzenia? Samsung pomaga nam podjąć tę decyzję, przeceniając swojego Galaxy Watcha 4 Classic o całkiem pokaźną kwotę!

Cykl życia technologii użytkowej bardzo często wygląda podobnie. Na początku jest ona prezentowana w swojej stałej cenie, później co jakiś czas znajdujemy te same produkty w coraz to większych przecenach. W końcu, po zaprezentowaniu kolejnej generacji, zaczynają się najlepsze okazje na poprzedników. Już teraz możemy się dzięki temu wyposażyć w naprawdę świetny zegarek!

Przecena na Galaxy Watch 4 Classic

To zawsze niezła okazja do kupienia ciekawego urządzenia w dobrej cenie. Producenci zazwyczaj prezentują nowe modele rok w rok, więc poprzednia generacja nie zdąży się nawet zestarzeć, a już jest zastępowana przez następną - może więc być świetnym wyborem za dobre pieniądze. Tak właśnie jest w przypadku Galaxy Watcha 4 Classic, którego Samsung właśnie bardzo agresywnie przecenił - mo to oczywiście związek z nadchodzącą premierą piątej generacji zegarków inteligentnych tej firmy.

Fot. Samsung

Już teraz, wchodząc na polską stronę Samsunga, możemy znaleźć wszystkie konfiguracje Samsunga Galaxy 4 Classic w naprawdę poważnych promocjach, dochodzących aż do 700 zł!

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji, nie musimy robić wiele - wystarczy zrobić nasze zakupy przez oficjalną stronę Samsunga. Oferowany przez firmę rabat zostanie automatycznie naliczony do naszych zakupów w koszyku, nie trzeba nawet pamiętać o żadnym dodatkowym kodzie promocyjnym.

Do wyboru mamy wszystkie warianty Galaxy Watch'a 4 Classic - wszystkie w naprawdę atrakcyjnej cenie. Poniżej przydatna ściągawka, jak kształtują się nowe ceny Samsung Galaxy Watch'a 4 Classic we wszystkich konfiguracjach:

Galaxy Watch 4 Classic 42 mm Bluetooth 1649 zł 1049 zł Sprawdź: Czarny Srebrny

Galaxy Watch 4 Classic 46 mm Bluetooth 1799 zł 1099 zł Sprawdź: Czarny Srebrny

Galaxy Watch 4 Classic 42 mm LTE 1849 zł 1249 zł Sprawdź: Czarny Srebrny

Galaxy Watch 4 Classic 46 mm LTE 1999 zł 1299 zł Sprawdź: Czarny Srebrny

Czy warto kupić Galaxy Watch 4 Classic?

Fot. Samsung

Samsung Galaxy Watch 4 Classic to świetne urządzenie - nawet, jeśli zostało właśnie zastąpione przez kolejną generację inteligentnych zegarków producenta. Cały czas mamy tutaj świetną funkcjonalność, tworzoną o cały czas aktualizowany WearOS 3 wraz z kompetentnymi czujnikami oferowanymi przez smartwatch Samsunga.

Co więcej, Watch 4 Classic to ostatni już model z bardzo lubianym przez użytkowników, obrotowym bezelem - może to być kolejny powód, aby zdecydować się właśnie na niego. Trzeba przyznać, że w obecnej promocji Watch 4 Classic to świetny kąsek. Widać to też zresztą na stronie Samsunga - przeceny dopiero co się rozpoczęły, a niektóre modele już zostały wyprzedane. Jeśli więc jesteśmy zainteresowani smartwatchem producenta - warto prędko podejmować decyzję o jego zakupie.

Fot. Samsung

Oczywiście fani absoultnych nowości mogą też zdecydować się na chwilę cierpliwości i zakup Galaxy Watcha 5. Trzeba jednak przyznać, że poza wyglądem zegarki nie różnią się specjalnie, więc zwłąszcza przy tak dobrej promocji na poprzednią generację, może warto zaoszczędzić te kilka stówek i zdecydować się na starszy model.