Nie masz motywacji do ćwiczeń? Te aplikacje Cię do nich zachęcą

Chcesz ćwiczyć, ale brakuje Ci motywacji? Nie lubisz monotonnych treningów? Sprawdź polecane przez nas aplikacje treningowe, które sprawią, że Twoje ćwiczenia będą efektywne i ciekawe.

Regularne ćwiczenia wymagają samozaparcia oraz wytrwałości. Najczęstszymi problemami z domowymi treningami jest monotonność oraz niska efektywność wykonywanych ćwiczeń. Gdy znajdziemy już chwilę na trening długo zastanawiamy się nad jego rodzajem. Często szukamy inspiracji na YouTube, co pochłania sporą ilość czasu.

Trening biegowy Źródło: Bruno Nascimento / Unsplash

W tym miejscu z pomocą przychodzą aplikacje na urządzenia mobilne. Nowe technologie pozwalają nam na wykonywanie efektywnych treningów oraz świetną zabawę w tym samym czasie.

Stymulacja umysłu podczas ćwiczenia powoduje wzrost motywacji i bezpośrednio przekłada się na osiągane wyniki. Posiadacze urządzeń mobilnych z Androidem i iOS mogą sięgnąć po sporą ilość interaktywnych aplikacji treningowych.

W niniejszym materiale przedstawiamy najciekawsze programy, które sprawią, że Twoje ćwiczenia staną się mniej monotonne i ciekawsze.

Fit for Battle

Fit for Battle to aplikacja dla fanów biegania oraz gier fabularnych. Program łączy te dwa elementy. Fit for Battle wykorzystuje treningi biegowe dodając do nich element fabuły, która jest wciągająca i interesująca. Mechanizm gry zachęca do bicia własnych rekordów oraz pokonywania trudności. Decyzje gracza wpływają na dalszy przebieg treningu. Podczas korzystania z aplikacji napotkamy losowe wydarzenia, które zapobiegają monotonności treningu. Fit for Battle pozwala na spersonalizowanie poziomu trudności oraz długości treningu.

Aplikacja Fit for Battle aktualnie dostępna jest jedynie na urządzeniach z iOS.

Fit for Battle na iOS

Zombies, Run!

Zombies, Run! to aplikacja, która zapewni nam świetny trening kardio. W programie gracz wciela się w biegacza, który ucieka przed Zombie. To właśnie na tych fikcyjnych postaciach oparto całą fabułę. Gracz wybiera jedną z predefiniowanych misji. Fabuła rozwija się wraz z wzrostem pokonanych kilometrów. Zombie, Run! mierzy dystans, czas, spalone kalorie oraz wiele innych wskaźników zdrowotnych.

Zombie, Run! na Androida

Zombie, Run! na iOS

Walkr

Walkr to aplikacja mobilna, która zamieni nas spacer lub trening biegowy w przygodę na statku kosmicznym. Na ścieżce gracz spotka kosmitów oraz wiele zabawnych planet. Na stworzony przez nas statek kosmiczny możemy nakładać różnego rodzaju skórki, które zmieniają jego wygląd. W grze podczas treningu zdobywamy nowe planety oraz obcych. W tym samym czasie dbamy o swoją kondycji fizyczną.

Walkr na Androida

Walkr na iOS

Ingress Prime

Ingress Prime to aplikacja, która wykorzystuje elementy rzeczywistości rozszerzonej. Całość jest nieco podobna do Pokemon Go. Aplikacja korzysta z GPS wbudowanego w telefon, aby nawigować użytkownika do rozrzuconych po planszy portalach. Są one powiązane z dziełami sztuki, unikalnymi budowlami oraz miejscami użyteczności publicznej. Gracz na treningu pieszym lub biegowym musi docierać do punktów i przejmować je od przeciwników. Fabuła Ingress Prime jest bardziej złożona od Pokemon Go.

Ingress Prime na Androida

Ingress Prime na iOS

Charity Miles

Charity Miles to aplikacja, która pozwala zamienić naszą aktywność fizyczną na pieniądze przekazywane na cele charytatywne, które są zbieżne z zainteresowaniami użytkownika. Program pozwala przekazywać datki na wiele popularnych organizacji charytatywnych działających na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Charity Miles na Androida

Charity Miles na iOS