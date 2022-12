Nie masz pomysłu na Mikołajkowy prezent? Sprawdź najlepsze tanie akcesoria Apple

W tym zestawieniu znajdziecie kilka interesujących pomysłów na prezent dla użytkowników smartfonów od Apple.

Spis treści

Źródło: PCWorld / Artur Tomala

Tworząc poniższe zestawienie staraliśmy się dobrać produkty, których cena nie będzie przekraczała kilkuset złotych. Większość akcesoriów świetnie sprawdzi się w przypadku każdego właściciela iPhone'a, jednak przed zakupem warto upewnić się jakiego konkretnie modelu używa osoba, którą chciałbyś lub chciałabyś obdarować.

Lokalizator Apple AirTag

Źródło: Apple

Gadżet, który doceni każdy fan produktów Apple. Urządzenie pozwala na łatwe zlokalizowanie dowolnego przedmiotu, z którym zdecydujemy się połączyć AirTag. Produkt jest odporny na zachlapania i pył oraz przetrwa zanurzenie w wodzenia na maksymalną głębokość 1 metra przez 30 minut. Lokalizator posiada także wbudowany głośnik i łączność Bluetooth, która pozwala na łatwe sparowanie go z iPhone'm.

Cena: 179.99 zł za jeden lokalizator / Link

Cena: 599 zł za zestaw 4 lokalizatorów / Link

Etui do roweru

Źródło: Spigen

Prezent, który z całą pewnością przyda się gdy powróci wiosna. Uchwyt pozwala na komfortowe zamocowanie iPhone'a przy kierownicy roweru. Co więcej, gadżet jest naprawdę tani, a proponowany przez nas egzemplarz (przeznaczony dla użytkowników iPhone'a 12 Pro oraz iPhone'a 13) kosztuje maksymalnie 150 zł.

Uchwyt do iPhone'a 12 Pro

Cena: 79.99 zł / Link

Uchwyt do iPhone'a 13

Cena: 129.99 zł / Link

Skórzane etui z MagSafe

Źródło: Apple

iPhone'y należą do jednych z najlepiej zaprojektowanych smartfonów na rynku. Urządzenia wyglądają świetnie i nic dziwnego, że większość użytkowników pragnie zabezpieczyć je przed upadkiem. Skórzane etui jest idealnym rozwiązaniem, ponieważ chroni naszego smartfona, a jednocześnie bardzo dobrze wygląda. Dodatkowo case posiada funkcję MagSafe, pozwalającą na szybkie zakładanie i podłączanie akcesoriów dzięki specjalnym magnesom.

Skórzane etui z Mag Safe do iPhone'a 14 Pro

Cena: 262 zł (aktualnie na promocji) / Link

Dobrym pomysłem będzie również zakup przezroczystego etui

Cena: 226 zł (aktualnie na promocji) / Link

Kabel magnetyczny USB z trzema końcówkami

Źródło: MediaExpert

Kabel magnetyczny pozwala na szybkie przełączeni się między poszczególnymi złączami. Proponowany przez nas model posiada trzy końcówki, dzięki którym umożliwia on połączenie USB z portem Ligthning, Micro USB oraz USB-C. Gadżet może więc okazać się przydatny nie tylko dla użytkowników iPhone'a.

Cena: 49.99 zł (aktualnie na promocji) / Link

Adapter Lightning - Jack 3.5 mm

Źródło: MediaExpert

Jedno z najbardziej użytecznych akcesoriów dla użytkowników iPhone'ów. Ten drobny gadżet pozwoli podłączyć się do radia w samochodzie przy pomocy smartfona Apple, nawet jeśli nie posiadasz w aucie łączności Bluetooth. Co więcej, umożliwi on słuchani muzyki na słuchawkach ze standardowym kablem jack.

Cena: 39.99 zł (aktualnie na promocji) / Link