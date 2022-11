Nie masz szans na najnowszego iPhone'a 14 Pro na Black Friday! Nie dostaniesz go nawet przed świętami

Fani telefonów Apple z najwyższej półki wcale nie mają szczęścia. Nie dość, że nie mają co liczyć na okazje na Black Friday, to jeszcze już są spóźnieni ze świątecznymi zakupami.

Niesamowita saga problemów z dostawami Apple cały czas trwa. Od początku pandemii COVID-19 firma z Cupertino wydaje się co jakiś czas chwiać w posadach ze względu na różnego rodzaju opóźnienia logistyczne, które aż tak głośno nie dotykają innych technologicznych gigantów. Tuż przed Black Friday, w czasie którego w sklepach możemy znaleźć wiele interesujących promocji na sprzęt Apple, na światło dzienne wyszła kolejna zła informacja, która negatywnie wpłynie na wyniki sprzedażowe producenta w gorącym okresie przedświątecznym.

Pisaliśmy już w tym artykule o coraz bardziej oddalających się terminach wysyłki iPhone'a 14 Pro oraz 14 Pro Max od Apple. Telefon ten powoli zaczyna także znikać ze sklepów, a kolejki po jego odbiór również się wydłużają. Niestety jest to związane z cały czas panującym wirusem COVID-19, który ze zdwojoną siła atakuje fabryki w Chinach, gdzie wytwarzane są najnowsze iPhone'y. Jednak mimo zapewnień firmy, że postara się ona o zminimalizowanie wpływu na dostawy, ewidentnie nie udaje się to.

Aktualnie wchodząc na stronę Apple możemy zobaczyć, że telefony z serii 14 Pro, jeśli kupimy je dziś, dotrą do nas dopiero 28 grudnia - już po świętach! Oznacza to, że na ponad miesiąc przed Bożym Narodzeniem, jeśli planowaliśmy kupić komuś na święta ten telefon, już się spóźniliśmy - przynajmniej kupując prosto od Apple. Jednak to nie koniec złych wiadomości.

Patrząc na dostępność tych dwóch modeli - 14 Pro oraz 14 Pro Max - w sklepach, nie mamy także dobrych wiadomości dla osób czekających na okazje i promocje na Black Friday. Aktualnie większość największych sprzedawców w kraju nie ma już na stanie tych wariantów telefonu. Oczywiście możemy znaleźć dobre promocje na iPhone'a 13 oraz na zwykłą wersję iPhone'a 14, ale warianty z "Pro" w nazwie nie pojawiają się nawet na półkach sklepowych - nie mamy więc co liczyć na jakieś obniżki.

Niestety nie wiemy nadal, jak długo potrwa ta sytuacja. Apple obiecuje, że codziennie dostarcza nowe smartfony do swoich magazynów i może się jeszcze okazać, że złożone zamówienia dotrą do nas wcześniej. Jest to jednak uzależnione od wielu czynników i nie możemy być pewni, że iPhone 14 Pro oraz 14 Pro Max jeszcze znajdą się w sklepach przed świętami. Możliwe więc, że trzeba będzie wymyślić dla najbliższych inny prezent.