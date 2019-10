Nie obawiajcie się zamienników. Black Point daje szerszą gwarancję, niż producenci drukarek

Jesteśmy pewni swoich produktów. Wypracowany system kontroli jakości, własne laboratorium, serwis, pełna identyfikowalność produktu i wieloletnie doświadczenie, pozwoliły nam na zbudowanie i zaoferowanie najszerszego pakietu gwarancyjnego na rynku. W dowolnym momencie użytkownik może złożyć reklamację. Bierzemy także pełną odpowiedzialność za urządzenie drukujące, jeśli dojdzie do jakiegokolwiek uszkodzenia, którego przyczyną mógł być nasz produkt - mówi Dariusz Troszczyński, Kierownik działu Badania i Rozwój & Serwisu Posprzedażnego w firmie Black Point.

PC World: Producenci drukarek przekonują użytkowników, że używanie zamiennych materiałów eksploatacyjnych to prosta droga do kłopotów. Zatem, z jakimi problemami najczęściej spotykają się użytkownicy zamienników?

Dariusz Troszczyński, Kierownik działu Badania i Rozwój & Serwisu Posprzedażnego, Black Point.

Dariusz Troszczyński, Black Point: Analizując nasze statystyki dotyczące reklamacji najbardziej popularnej grupy produktów, a więc tonerów laserowych Black Point Super Plus, mogę stwierdzić, że spełniamy oczekiwania 98% użytkowników. Pozostałe 2% reklamuje produkty, które z różnych względów nie zadziałały w drukarkach. Przyczyną problemów może być uszkodzony bęben, drukarka lub chip, w który wyposażony jest produkt.

Nie jest więc prawdą, że używanie zamienników to proszenie się o kłopoty. Od kilku lat trwa natomiast nieprzerwana akcja producentów urządzeń przeciwko firmom oferującym produkty alternatywne. Podczas aktualizacji oprogramowania wprowadzane są rozwiązania, które uniemożliwiają użycie kartridży innych niż dostarczone przez producentów drukarek. Efektem takich działań jest chwilowe, lecz nieco kłopotliwe, pozbawienie użytkowników dostępu do tańszych i korzystniejszych rozwiązań.

PC World: Tusze i tonery marki Black Point objęte są bezterminową gwarancją. Na czym dokładnie polega Wasza oferta?

DT: Od zawsze cechą nadrzędną produktów marki Black Point było szeroko rozumiane bezpieczeństwo: użytkownika, drukarki, sprzedającego. Dzięki temu udało nam się wypracować najszerszy pakiet gwarancyjny, który oferuje pełne bezpieczeństwo naszym Klientom.

Bezterminowa gwarancja to hasło, które charakteryzuje produkty marki Black Point. Bez względu na datę produkcji, każda reklamacja rozpatrywana jest w ten sam sposób. Dla porównania warto przywołać okres gwarancji jaki daje nam producent urządzenia. W wielu przypadkach jest to 12, a czasem zaledwie 6 miesięcy.

W przypadku materiałów Black Point mówimy o bezterminowej gwarancji, choć to oczywiście nie wszystko, co wraz z produktem otrzymuje od nas Klient. W dowolnym momencie użytkownik może złożyć reklamację. Wystarczy wypełnić krótki formularz on-line, aby już na drugi dzień otrzymać od nas nowy produkt, zwracając jednocześnie ten, który wzbudził zastrzeżenia. Taki sposób działania jest wygodny dla użytkownika a nam pozwala na jak najszybsze postawienie diagnozy.

PC World: Gwarancja na materiały eksploatacyjne to jedno, ale co z samym urządzeniem, które przecież również może ulec uszkodzeniu, a wówczas jego producent zakwestionuje zasadność reklamacji?

DT: Producenci urządzeń twierdzą, że używanie "zamienników" może spowodować uszkodzenie drukarki lub utratę jej gwarancji. Nasi Klienci nie muszą się tego obawiać, bowiem otrzymują od nas więcej, niż daje im producent drukarki.

Oprócz bezterminowej gwarancji, bierzemy także pełną odpowiedzialność za urządzenie drukujące. Jeśli dojdzie do jakiegokolwiek uszkodzenia, którego przyczyną mógł być produkt marki Black Point, nasz serwis naprawi to na miejscu albo odbierzemy urządzenie na nasz koszt, oferując jednocześnie urządzenie zastępcze o takich samych lub podobnych parametrach.

To jeszcze nie wszystko. Dla właścicieli drukarek laserowych, będących w okresie gwarancji producenta, przygotowaliśmy specjalną ofertę EXTRA 6. Użytkownik, który zdecyduje się na produkt marki Black Point, może przedłużyć gwarancję na swoje urządzenie o dodatkowe 6 miesięcy. Wystarczy wypełnić prosty formularz. Wówczas bez względu na sytuację, nawet jeśli jest to zepsuty skaner albo zasilacz, Black Point rozwiąże problem.

Jesteśmy zawsze otwarci na potrzeby użytkowników. W każdej chwili można się z nami skontaktować przez bezpłatną infolinię lub mailowo. Nasi specjaliści chętnie wspierają Klientów przy wyborze nowego urządzenia oraz doradzają we wszelkich innych sprawach związanych z drukowaniem.

PC World: Musicie być pewni jakości swoich produktów, skoro oferujecie takie warunki gwarancji…

DT: Wypracowany system kontroli jakości, własne laboratorium, serwis, pełna identyfikowalność produktu oraz oczywiście wieloletnie doświadczenie, pozwoliły nam na zbudowanie i zaoferowanie najszerszego pakietu gwarancyjnego na rynku. To prawda, że jesteśmy pewni swoich produktów. Wieloetapowa kontrola jakości pozwala nam oferować produkty, które poza wyższą wydajnością, charakteryzują się także wysoką niezawodnością.

PC World: Na czym więc dokładnie polega kontrola jakości w Państwa firmie?

DT: Kontrola jakości to nie tylko produkcja i proces montażu. To weryfikacja surowców przez laboratorium, testy jakościowe i wydajnościowe oraz dobór komponentów, które przejdą rygorystyczny proces kontroli.

Najbardziej restrykcyjnym, a zarazem jednym z końcowych etapów procesu kontroli jakości, jest test w kompatybilnej drukarce. Wykonując wydruki graficzne i tekstowe sprawdzamy poprawność złożenia poszczególnych elementów, weryfikujemy, czy wszystkie elementy kartridża działają prawidłowo, oraz sprawdzamy jakość środka barwiącego – gęstość, zaczernienie, ścieralność, odwzorowanie kolorów. Z pełnym przekonaniem zachęcam do wypróbowania naszych produktów.

