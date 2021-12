"Nie patrz w górę" kolejnym hitem Netflix!

Netflix przyzwyczaił nas już, że potrafi odpowiednio zareklamować swoje największe produkcje. Przyzwyczaił nas także do tego, że są one wyjątkowo chętnie oglądane w pierwszych godzinach i dniach od premiery. Taką sytuację obserwowaliśmy chociażby przy okazji ostatnich premier takich filmów jak "Czerwona Nota" oraz "Niewybaczalne" oraz serialu "Wiedźmin".

Nie dziwi nas więc fakt, że najnowsza propozycja amerykańskiej platformy streamingowej także cieszy się ogromną popularnością. Przedstawiciele Netflix opublikowali bowiem dziesięć najchętniej oglądanych produkcji w ubiegłym tygodniu, czyli w dniach 20-26 grudnia. Film "Nie patrz w górę" okazał się najchętniej oglądaną pozycją w światowym rankingu Netflixa. Platforma oszacowała, że w tych dniach oglądany był przez ponad 111 milionów godzin. Jest to bardzo dobry wynik, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że jego premiera miała miejsce zaledwie 24 grudnia. "Nie patrz w górę" błyskawicznie wskoczyło do rankingów w 94 różnych państwach, w których znalazło się co najmniej w dziesiątce najchętniej oglądanych filmów anglojęzycznych. Był to także najchętniej oglądany film w naszym kraju.

