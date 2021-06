Nie podłączaj iPhone'a do tej sieci Wi-Fi!

Badacz bezpieczeństwa, Carl Schou, odkrył, że po dołączeniu do sieci Wi-Fi o nazwie "%p%s%s%s%n" funkcjonalość Wi-Fi w jego telefonie iPhone została trwale wyłączona. Zmiana hotspot SSID nie zrobiła nic, aby rozwiązać problem. Jak podaje BleepingComputer, nawet reboot urządzenia nie zdaje się naprawiać problemu.

Inni użytkownicy, którzy byli w stanie replikować problem, sugerują, że błąd może być związany z użyciem procentowego znaku na początku nazwy sieci. Taki zabieg prowadzi do problemu przetwarzania danych wejściowych, przez co iOS błędnie interpretuje litery następujące po "%" jako specyfikator formatu ciągu.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3