Nie podoba Ci się Windows 11? Masz 10 dni na powrót

Firma Microsoft zadba o użytkowników, którzy będą chcieli wrócić do Windows 10. Okazuje się, że pojawi się 10-dniowy okres próbny na przetestowanie systemu.

Windows 11 jest dostępny do pobrania dla testerów z programu Windows Insider już od dłuższego czasu, jednak minie jeszcze parę długich tygodni zanim trafi w ręce konsumentów. Najbardziej optymistyczne szacunki wskazują na koniec lata, a te pesymistyczne na początek 2021, jednak jedno jest pewne - Windows 11 powstał i niedługo stanie się wszechobecny. Oczywiście, nie u każdego, głównie ze względu na zawyżone wymagania sprzętowe, które sprawiają, że nie każdy będzie mógł się cieszyć nowym systemem operacyjnym. Gdyby tego było mało, to znajdą się też tacy, którzy nie będą chcieli z niego korzystać - i to właśnie z myślą o nich stworzono 10-dniowy okres próbny.

Dla przypomnienia, system Windows 11 ma zostać wprowadzony wraz z aktualizacją. Ta zostanie udostępniona tylko i wyłącznie na urządzenia, które spełniają wymagania sprzętowe. Na szczęście, dla tych, którzy nie będą zadowoleni ze zmian, przygotowano 10 dniowy okres próbny, w trakcie którego za pomocą paru kliknięć użytkownik będzie mógł wrócić do Windows 10. Niestety, jeżeli korzystanie z systemu będzie trwało dłużej niż ten okres to proces powracania do poprzedniej wersji jest nieco bardziej skomplikowany, ale nadal nie niemożliwy.

Jak cofnąć system do Windows 10?

Aby powrócić do systemu Windows 10 w okresie próbnym wystarczy skorzystać z funkcji udostępnionej nam w ustawieniach. Znajdziemy ją w Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Odzyskiwanie. Tam pojawiła się opcja cofnięcia do poprzedniej wersji Windows.

Źródło: Windows Latest

Tak jak pisaliśmy, po 10 dniach okresu próbnego cofnięcie do systemu Windows 10 nie będzie już takie proste, bo wyżej opisana funkcja zniknie. Wtedy zostanie już tylko ponowne zainstalowanie systemu za pomocą czystej instalacji używając narzędzia Microsoft Media Creation Tool.

