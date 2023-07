Nie przegap okazji! Lidl przecenia ekspresy do kawy o kilka stówek

Już niedługo w sklepach Lidl pojawi się ekstra promocja na ekspresy do kawy znanych marek. Taniej o 40% kupimy urządzenia Philips oraz Bosch. Zdaje się, że warto polować na taką okazję.

Lidl szykuje specjalną promocję na wybrane urządzenia do domu, a w śród nich pojawią się dwa ekspresy do kawy znanych marek, które zostaną przecenione o 40%. To świetna okazja, aby wyposażyć się w tego typu sprzęt, a przy tym sporo zaoszczędzić. Promocja zacznie się 29 lipca i potrwa do wyczerpania zapasów. Będzie ona obowiązywać wyłącznie w sklepach stacjonarnych. W sprzedaży, w niższej cenie, dostępne będą dwa modele ekspresów: Philips oraz Bosch. Zobaczcie, jak się prezentują, jakie funkcje posiadają i za ile będzie można je kupić w dniach promocji.

Lidl - promocja na ekspresy

Automatyczny ekspres do kawy Philips Series 800

Model ten został wyposażony w ceramiczny młynek z 12 ustawieniami mielenia, dzięki czemu będziemy mogli indywidualnie dobrać grubość ziaren według własnych preferencji. Możliwe jest też zadecydowanie o intensywności kawy, temperaturze oraz jej wielkości. Nie zabrakło spieniacza do mleka, więc z łatwością przygotujemy kawę z idealną pianką. Jeśli chodzi o pojemnik na wodę, mamy tutaj do dyspozycji aż 1,8 l. Ulubioną kawę przygotujesz za pomocą jednego kliknięcia. Wszystkie opcje wybierzemy za pomocą dotykowego panelu sterowania. W zestawie znajdziemy tubkę smaru, miarkę, pasek testowy twardości wody.

Od 29 lipca ekspres Philips Series 800 zostanie przeceniony z 1199 zł na 719,40 zł - zobacz więcej

Automatyczny ekspres do kawy Bosch TIS30129RW

Model marki Bosch, to ekspres automatyczny o ciśnieniu 15 barów i mocy 1300 W. Został wyposażony w ceramiczny młynek. Funkcja OneTouch umożliwia przygotowanie ulubionego napoju za pomocą jednego kliknięcia, w tym espresso, cappuccino, latte macchiato. Sami możemy zadecydować o stopniu zmielenia kawy. System SensoFlow odpowiada za optymalny dobór temperatury w zakresie od 90°C do 95°C, aby poprawić aromat oraz smak kawy. W tym przypadku zbiornik na wodę ma 1,4 l.

Od 29 lipca ekspres Bosch TIS30129RW zostanie przeceniony z 1499 zł na 899,40 zł - zobacz więcej

