Nie przegap okazji - dzisiaj monitor gamingowy w dobrej cenie

Jeśli jesteś graczem, to propozycja idealna dla Ciebie. Oszczędzasz (pieniądze) i zyskujesz (na komforcie zabawy). Gdzie tak?

SAMSUNG Odyssey G3 to monitor gamingowy, który oferuje wysoką prędkość odświeżania - 144 Hz - i czas reakcji zaledwie 1 ms. W połączeniu z rozdzielczością Full HD zapewnia to płynność dynamicznych scen akcji oraz komfort podczas codziennego korzystania z urządzenia. Wsparcie AMD FreeSync pozwala na synchronizację odświeżania karty graficznej i ekranu w tym samym czasie. Na tym nie koniec zalet - możesz dowolnie regulować wysokość i ułożenie monitora, by uzyskać doskonały kąt patrzenia do skutecznej walki z przeciwnikami. Obracaj, przechylaj i zmieniaj kąt ekranu, zwiększając komfort korzystania z urządzenia.

Fot.: Samsung

Zredukowane z trzech stron ramki monitora zapewniają bardzo szerokie pole widzenia, aby wrażenia z gier i filmów były jeszcze pełniejsze. Migotanie ekranu w trakcie pracy monitora zmniejsza funkcja Flicker Free, natomiast tryb Eye Saver minimalizuje emisję światła niebieskiego. Dzięki temu nawet pod dłuższych sesjach oczy nie będą boleć.

A za ile to wszystko? W MediaExpert monitor dostępny jest normalnie za 999 złotych, jednak tylko dzisiaj mamy promocję i zapłacisz za niego 350 zł mniej, czyli 649 zł. Warto się pośpieszyć i nie dać uciec okazji. Monitor SAMSUNG Odyssey G3 nabędziesz w promocyjnej cenie na tej stronie.