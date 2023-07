Nie przepłacaj. Podczas Amazon Prime Day kupisz te niezbędne urządzenia znacznie taniej

Z okazji Amazon Prime Day trwa promocja na wybrane sprzęty i akcesoria AGD, w tym szczoteczki elektryczne do zębów. Sprawdziłam, co można złapać w niższej cenie.

Dobrej jakości sprzęt do mycia zębów to gwarancja odpowiedniej pielęgnacji oraz skutecznego czyszczenia jamy ustnej. Jeśli zastanawiacie się nad nową szczoteczką lub chcecie wymienić swoje urządzenie, warto odpowiednio przemyśleć swój wybór - jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat zajrzyjcie do naszego materiału pod tym linkiem. Zanim zdecydujecie się na zakup, dobrze też przejrzeć wszystkie oferty i wybrać najbardziej korzystną opcję. W sklepie Amazon, często możemy znaleźć promocje na niektóre produkty, w tym właśnie szczoteczki elektryczne. Tym razem w niższej cenie pojawiły się produkty Oral-B oraz Philips. Zobaczcie, na które produkty warto się zdecydować podczas trwającego Amazon Prime Day.

Promocja na szczoteczki elektryczne Oral-B

Szczoteczka Oral-B iO Seria 7 Black ONYX + 1 etui podróżne za 690,15 zł (zamiast 756,72 zł) - przejdź do sklepu

za (zamiast 756,72 zł) - przejdź do sklepu Szczoteczka Oral-B PRO 3 3900 CrossAction (zestaw 2 sztuk) za 371,30 zł (zamiast 390,89 zł)- przejdź do sklepu

(zestaw 2 sztuk) za (zamiast 390,89 zł)- przejdź do sklepu Szczoteczka Oral-B iO Series 6 + 1 etui podróżne za 567,35 zł (zamiast 631,05 zł) - przejdź do sklepu

za (zamiast 631,05 zł) - przejdź do sklepu Szczoteczka Oral-B iO Seria 8 (zestaw 2 sztuk) + etui podróżne za 1261 zł (zamiast 1261 zł)- przejdź do sklepu

Promocja na szczoteczki elektryczne Philips

Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 (HX9992/11) - za 981,33 zł (zamiast 1 052,68 zł) - przejdź do sklepu

- za (zamiast 1 052,68 zł) - przejdź do sklepu Philips Sonicare ExpertClean 7500 (HX9631/16) - z etui podróżnym - za 565 zł (zamiast 710,39 zł) - przejdź do sklepu

- z etui podróżnym - za (zamiast 710,39 zł) - przejdź do sklepu Philips ‎Sonicare ProtectiveClean 5100 (HX6851/34) - podwójny zestaw - za 684 zł (zamiast 657 zł) - przejdź do sklepu

- podwójny zestaw - za (zamiast 657 zł) - przejdź do sklepu Philips Sonicare Prestige 9900 (HX9992/12) - eleganckie etui - za 1141 zł (zamiast 1149 zł) - przejdź do sklepu

Jak skorzystać z promocji Amazon Prime Day? Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym linkiem.

