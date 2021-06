Nie samym Wiedźminem człowiek żyje. W jakie polskie gry warto zagrać

Polskie studia od lat świetnie radzą sobie na arenie międzynarodowej, a produkcje, które powstają nad Wisłą, mogą śmiało konkurować z tytułami tworzonymi przez japońskich, amerykańskich czy francuskich gigantów. W tym tekście zebrałem kilka, moim zdaniem najlepszych rodzimych produkcji.

Spis treści

W 2015 roku, nakładem wydawnictwa "Open Beta" ukazała się książka Marcina Kosmana pod tytułem "Nie tylko Wiedźmin. Historia polskich gier komputerowych". Dlaczego o tym piszę? Ponieważ równie dobrze ten tekst mógłby się tak nazywać. Prawdą jest, że Wiedźmin, a szczególnie Dziki Gon, zrobiły furorę na światowym podwórku gamingowym. Tytuł "Gra Roku" w 2015 nie wziął się znikąd, i rzeczywiście jest to najbardziej "polska gra". Wiedźmin jest przepełniony nawiązaniami do naszej historii, tradycji, mitów oraz wierzeń.

Na przestrzeni lat powstało jednak sporo gier, które można określić mianem bardzo dobrych. W tym zestawieniu przedstawię 10 z nich, moim zdaniem zasługujących na szczególną uwagę.

This War of Mine

Pierwszy tytuł, o którym chciałbym napisać to This War of Mine. Akcja gry osadzona jest w czasach współczesnych podczas konfliktu zbrojnego. Nie znajdziemy jednak typowych elementów, które są charakterystyczne dla gier wojennych. Wcielamy się tutaj w grupkę cywili, którzy muszą przetrwać w mało gościnnym środowisku oblężonego miasta. Nasi bohaterowie zmagają się nie tylko z groźbą śmierci, która w każdej chwili może nadejść z rąk nieprzyjaciół, ale także z głodem czy brakiem lekarstw.

Podczas rozgrywki będziemy musieli odnaleźć odpowiedni balans oraz zadbać o to, aby każdy z członków grupy był najedzony oraz zdrowy fizycznie i psychicznie. Niektóre wybory mogą doprowadzić członków do silnej depresji, czasami kończącej się nawet samobójstwem.

Gra podzielona jest na cykl dnia i nocy. Za dnia ulepszamy swoje lokum oraz wytwarzamy przedmioty mogące pomóc w przetrwaniu. Po zmierzchu musimy zdecydować oraz przydzielić role poszczególnym członkom grupy. Naszych bohaterów możemy oddelegować do warty przy domu, do odpoczynku oraz do wyruszenia na patrol w poszukiwaniu zapasów. Podczas tego ostatniego będziemy przeszukiwać opuszczone budynki, handlować a także w razie potrzeby okradać pod osłoną nocy innych mieszkańców miasta. Podczas takiej eskapady możemy też natrafić na innych ludzi, którzy tak samo jak my poszukują zapasów, ale niekoniecznie będą mieć w stosunku do nas przyjazne zamiary.

Bulletstorm

Bulletstorm to wydana w 2011 roku gra stworzona przez studio People Can Fly. W tamtym czasie, kiedy królowały "poważne" strzelanki w stylu Modern Warfare, przygody gwiezdnego pirata były swego rodzaju oddechem dla całej branży. Gra miała być w swoich założeniach brutalna, zabawna i wulgarna, co doskonale udało się twórcom. Podczas rozgrywki poznamy historię Graysona Hunta, niegdyś członka elitarnego oddziału Dead Echo, dowodzonego przez generała Sorrano. Obecnie Hunt jest wyrzutkiem oraz wrogiem publicznym numer jeden, co jednak nie przeszkadza mu w przemierzaniu planet i walce z zastępami wrogów.

W potyczkach pomaga mu bardzo bogaty arsenał broni oraz dodatkowych umiejętności. Poza standardowym uzbrojeniem, jakim są karabiny czy pistolety, do dyspozycji dostajemy m.in. działko wypluwające wybuchające kule, które możemy kopać w stronę przeciwników. Hunt jest wyposażony również w smycz, dzięki której może przyciągać do siebie wrogów i potraktować, np. ciężkim wojskowym butem lub nabić ich bezwładne ciała na potężne kaktusy (w tym przypadku nazwa People Can Fly nabiera nowego znaczenia). W Bulletstorm został zastosowany system nagradzania graczy za efektowne wykańczanie przeciwników. Punkty dostajemy za każde zabójstwo, ale im bardziej złożone i brutalne, tym jest ich więcej. Możemy je wymieniać na wzmocnienia oraz ulepszenie broni i innych zabawek. Gra została początkowo wydana na PC oraz konsole PlayStation 3 i Xbox 360. W 2017 roku pojawiła się ulepszona wersja Bulletstorm: Full Clip Edition, i pojawiła się na PC, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch.

W przypadku studia People Can Fly, warto zwrócić także uwagę na takie tytuły jak Painkiller oraz Outriders.

Frostpunk

Frostpunk jest bardzo ciekawym połączeniem city-buildera oraz strategii, a to wszystko zawierające sporą dawkę rozwiązań znanych z gier survivalowych. Fabuła gry przenosi nas do alternatywnej wersji XIX wieku, gdzie na Ziemi zapanowała epoka lodowcowa. Cała ludzkość musi przyzwyczaić się do tego, co się wydarzyło. Pozostali przy życiu, chcąc ułożyć sobie je na nowo, zbierają się w pobliżu generatora wytwarzającego ciepło.

Całość życia w naszej nowej osadzie skupia się wokół wymienionego wcześniej generatora ciepła. To w jego najbliższej okolicy budujemy schronienie dla naszych mieszkańców, ale z czasem, kiedy pojawią się u nas coraz więcej osób, będziemy musieli zadbać także o budynki użytkowe czy szpitale. Naszym głównym zadaniem jest utrzymanie społeczności przy życiu. Czasami w tym celu konieczne będzie podjęcie kontrowersyjnych, z punktu widzenia mieszkańców, decyzji, jednak musimy pamiętać, że przyświeca nam wyższy cel. Musimy także dbać o ogólne nastroje naszej społeczności. Czasami eskalacja niezadowolenia może doprowadzić do buntu i obalenia przywódcy, czyli w tym przypadku gracza. Na szczególną uwagę zasługuje klimat gry. 11 bit studios potrafi to robić w doskonały sposób, o czym przekonaliśmy się chociażby w przypadku wspomnianego wcześniej This War of Mine.

Dying Light

W grze Dying Light trafiamy do fikcyjnego miasta Harram, którego mieszkańcy zostali zainfekowani tajemniczym wirusem, zmieniającym wszystkich w zombie. Głównym bohaterem jest Kyle Crane, który został tutaj wysłany w celu zbadania tego wydarzenia. Techland wyprodukował już wcześniej grę z zombie w roli głównej, czyli Dead Island, jednak to Dying Light wprowadził do tego typu produkcji sporo nowości. Świat gry przemierzamy bardzo szybko, korzystając z parkourowych umiejętności głównego bohatera. Z przeciwnikami walczymy przede wszystkim bronią białą, którą możemy przerabiać oraz ulepszać w trakcie rozgrywki. Ciekawym rozwiązaniem jest także cykl dnia i nocy. W promieniach słońca zombie są niezbyt aktywne, dzięki czemu możemy przemierzać miasto i wykonywać zlecone zadania oraz poszukiwać surowców, natomiast po zmroku naszym głównym celem będzie walka z hordami wygłodniałych nieumarłych.

Do podstawowej wersji gry zostały wydane dwa dodatki fabularne. The Following, które przenosi nas na obrzeża miasta Harram, gdzie główny bohater musi zbadać działalność tajemniczego kultu. Zarówno w podstawkę jak i DLC można grać w tym samym czasie, na przemian wykonując misje z obu kampanii. Historia pokazana w Hellraid rozgrywa się w tym samym świecie, jednak mamy do czynienia z demonicznymi przeciwnikami prosto z piekła. Techland jest już na ostatniej prostej jeśli chodzi o wydanie kontynuacji. Dying Light 2 pojawi się na rynku 7 grudnia 2021 roku i opowie całkiem nową historię, która ma się rozgrywać 15 lat po wydarzeniach znanych z pierwszej części.

Zaginięcie Ethana Cartera

Zaginięcie Ethana Cartera to pierwszy tytuł wyprodukowany przez The Astronauts. Studio zostało założone przez Adriana Chmielarza po tym, jak wraz z kilkoma kolegami opuścił People Can Fly. Fabuła jest mocno oparta oraz inspirowana literaturą z gatunku weird fiction, której głównym i najbardziej znanym przedstawicielem jest H.P. Lovecraft. Tytułowy Ethan Carter znika w niewyjaśnionych okolicznościach, a jego sprawę bada prywatny detektyw Paul Prospero, który poza zmysłem detektywistycznym, posiada także zdolności paranormalne. Na miejscu znajduje zmasakrowane zwłoki porywaczy i w tym miejscu zaczyna się jego przygoda.

Zaginięcie Ethana Cartera to gra przygodowa, gdzie przedstawioną historię obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. Twórcy oddają nam do dyspozycji otwarty świat, który możemy w dowolny sposób eksplorować. Rozgrywka charakteryzuje się bardzo dużą nieliniowością, a rozwiązywanie poszczególnych zagadek oraz poszukiwanie tropów możemy wykonywać w wybranej przez nas kolejności. Sama gra posiada także bardzo mroczny i przygnębiający klimat, co świetnie kontrastuje z pięknymi i kolorowymi krajobrazami doliny Red Creek.

Aktualne ceny w sklepach Zaginięcie Ethana Cartera PC, wersja cyfrowa 15 zł

Darkwood

Darkwood to survival horror, gdzie całą rozgrywkę obserwujemy z lotu ptaka. Jest to kolejny przykład, obok This War of Mine oraz Dying Light, w którym zabawa podzielona jest na dwa etapy. W ciągu dnia eksplorujemy pobliski las w poszukiwaniu surowców oraz materiałów, które pomogą nam skutecznie przeżyć noc, ponieważ po zmroku odpieramy siły ciemności, które atakują nasz dom. Musimy także zwracać uwagę na stan psychiczny naszego bohatera, ponieważ każde spotkanie z siłami spoza tego świata mocno wpływa na jego umysł w negatywny sposób.

Cała gra zsotała stworzona na autorskim silniku. Po śmierci naszego bohatera, wszystkie zapisane stany gry są kasowane. Jeśli rozpoczniemy grę jeszcze raz, tylko niektóre postępy przeniosą się do nowej rozgrywki a mapa będzie automatycznie generowana ze zmienionym układem oraz nowymi wydarzeniami. Gra została wydana na PC, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch.

Layers of Fear

Do trzech, a właściwie do czterech razy sztuka. Layers of Fear to kolejna gra w tym zestawieniu, która bardzo mocno czerpie z grozy oraz horroru. W produkcji wcielamy się w postać XIX- wiecznego malarza, który bardzo chce ukończyć swoje dzieło życia. Zmaga się jednak z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Podczas eksploracji domu w poszukiwaniu składników potrzebnych do stworzenia obrazu, będziemy odwiedzać także najdalsze zakątki umysłu szaleńca, który tworzy psychodeliczne i mroczne wizje. Przebieg historii oraz upływ czasu poznamy po zmianach jakie zaszły w domu, oraz na podstawie nagrań i notatek głównego bohatera.

Całą historię przedstawioną w grze poznamy z perspektywy pierwszej osoby. Rozgrywka opiera się w głównej mierze na eksploracji otoczenia, używaniu przedmiotów, które po drodze znajdujemy oraz rozwiązywaniu zagadek logicznych. Twórcy nie oddają do naszej dyspozycji żadnej broni, ponieważ będziemy walczyć tylko z wytworami własnej wyobraźni. W 2019 roku premierę miała druga część gry, która tym razem opowiada historię aktora znajdującego się na statku.

Sniper: Ghost Warrior Contracts 2

Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 to najnowszy tytuł w tym zestawieniu. Akcja gry rozgrywa się na terenie Bliskiego Wschodu, gdzie wcielamy się w rolę strzelca wyborowego o pseudonimie Raven, którego zadaniem jest zlikwidowanie jednostek oraz instalacji militarnych reżimu, który chce doprowadzić do wojny domowej.

Do dyspozycji dostaniemy pięć bardzo rozbudowanych map, na których będziemy wykonywać poszczególne misje. Tylko od nas zależy w jaki sposób chcemy dotrzeć do celu i go zlikwidować, ponieważ twórcy nie narzucają nam jednego, konkretnego scenariusza. Poza misjami głównymi, możemy wykonywać także zadania poboczne, za które otrzymamy dodatkowe punkty i nagrody specjalne.

Seria Two Worlds

Two Worlds to gra nazywana przez niektórych polskim Gothiciem. Po tysiącach lat pokoju, krasnoludy odkryły dawną świątynię poświęconą nieznanemu bóstwu. Frakcje zrzeszające mieszkańców świata twierdzą, że może to być miejsce pochówku pradawnego boga wojny, Aziraala. Hordy orków nie pozwolą na zbeszczeszczenie świętego dla nich miejsca i wojna ras ponownie pojawia się na horyzoncie.

Two Worlds to RPG akcji, w którym twórcy oddają nam do dyspozycji otwarty świat, gdzie każda nasza decyzja ma realny wpływ na przebieg opowiadanej historii. Możemy bez żadnych ograniczeń rozwijać swojego bohatera i eksperymentować z różnymi umiejętnościami. W pokonywaniu sporych odległości pomoże nam koń, którego możemy dosiąść. Aktualnie wygląd gry oraz mechanika mogą wydawać się mocno archaiczne, jednak dla samej historii warto zagłębić się w świat stworzony przez Reality Pump. Aktualnie zostały wydane dwie gry z serii Two Worlds. W produkcji jest kolejna część, jednak data premiery nie została jeszcze ogłoszona.

Wiedźmin

Nie ma chyba na świecie osoby, która choćby w małym stopniu interesowała się grami wideo i nie znała Wiedźmina. Produkcje CD Projekt RED znalazły wiernych fanów praktycznie w każdym zakątku globu, a uniwersum stworzone przez Andrzeja Sapkowskiego cieszy się wciąż niesłabnącym zainteresowaniem. Aktualnie cykl składa się z trzech głównych części:

Wiedźmin

Wiedźmin 2: Zabójcy Królów

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Do najnowszej odsłony, zostały wydane dwa dodatki fabularne zatytułowane Serca z Kamienia oraz Krew i Wino. W planach jest wydanie kolejnej części, jednak według najnowszych informacji, pełna produkcja ma się rozpocząć w 2022 roku, więc na grę poczekamy jeszcze minimum kilka lat.