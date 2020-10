Nie tak to miało wyglądać, premiera Cyberpunk 2077 znów przesunięta!

Pech nie opuszcza polskiej superprodukcji. Pomimo wcześniejszych zapewnień ze strony CD Projekt RED - premiera Cyberpunk 2077 znów została przesunięta.

Po raz kolejny w tym roku przychodzi nam pisać o przesunięciu premiery Cyberpunk 2077 od CD Projekt RED. Początkowo gra miała ukazać się w kwietniu tego roku. Następnie przesunięto jej debiut na wrzesień, niestety tej daty również nie udało się dotrzymać. Wszystko jednak wskazywało, że ustalona na 19 listopada premiera będzie już tą ostateczną. Nic bardziej mylnego.

Włodarze polskiego studia w oficjalnym komunikacie poinformowali, że premiera Cyberpunk 2077 zostaje przesunięta o dokładnie 21 dni. Oznacza to, że do Night City wybierzemy się 10 grudnia, o ile tym razem uda się dotrzymać terminu.

Skąd taka decyzja, tuż przed premierą produkcji? CD Projekt RED (po raz kolejny) tłumaczy się chęcią dopracowania produkcji. Tym razem winę ponoszą: zbyt duża liczba platform, na których pojawi się gra oraz warunki pracy wywołane pandemią koronawirusa.

Przesunięcie daty premiery wynika ze złożoności finalnych procesów optymalizacji działania gry na dziewięciu platformach obecnej i przyszłej generacji (Xbox One/X, Xbox Series S/X, PlayStation 4/Pro, PlayStation 5, PC, Stadia), na których zostanie wydana oraz testowania jej na tych platformach w warunkach dużego rozproszenia zespołu produkcyjnego. Wskazane działania wymagają zapewnienia dodatkowego czasu ze strony Spółki. W ocenie Zarządu przesunięcie daty premiery o 21 dni pozostaje w długoterminowym interesie Spółki i jej akcjonariuszy. - CD Projekt

Choć z całych sił kibicujemy Cyberpunk 2077, to proces jej produkcji z pewnością przejdzie do historii gamingu. Rosną też nasze obawy co do ostatecznej jakości gry. W zasadzie od miesięcy różni przedstawiciele CD Projekt RED zapewniają, że mają już niemal gotowy produkt, aby potem znienacka ogłosić przesunięcie premiery. Cóż, pozostaje nam mieć nadzieję, że 10 grudnia wszyscy chętni będą mogli spróbować swoich sił w Cyberpunk 2077, a gra polskiego studia okaże się przebojem, na który czekamy.

