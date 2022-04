Nie tylko 365 dni - 10 najlepszych filmów erotycznych

Od mistrzów kina po najbardziej kontrowersyjne produkcje... Oto lista najpopularniejszych filmów erotycznych.

Love / fot. Les Cinemas de la Zone

9 1/2 tygodnia

Reżyseria: Adrian Lyne

Produkcja: USA

Premiera: 14 lutego 1986

Atrakcyjna rozwódka Elizabeth (Kim Basinger) wikła się w romans z bogatym maklerem z Wall Street, Johnem (Mickey Rourke). Między kochankami rodzi się wyjątkowa więź, która uwalnia skrywane przez nich żądze i fantazje. Miłość zaczyna przeradzać się w swego rodzaju obsesję, a namiętność w niebezpieczną perwersję.

Duke of Burgundy. Reguły pożądania

Reżyseria: Peter Strickland

Produkcja: Węgry / Wielka Brytania

Premiera: 6 września 2014

Cynthia (Sidse Babett Knudsen) i Evelyn (Chiara D'Anna) są parą, która każdy swój dzień zaczyna od skomplikowanego rytuału erotycznego, który zwykle kończy się karą dla Evelyn. Cynthia wydaje się być tym zmęczona. Kobieta pragnie, aby jej związek stał się bardziej konwencjonalny. Evelyn popada jednak w coraz większą obsesję na punkcie erotycznych zabaw.

Zobacz również:

Służąca

Reżyseria: Chan-wook Park

Produkcja: Korea Południowa

Premiera: 14 maja 2016

Akcja psychologicznego thrillera erotycznego Służąca odbywa się w latach trzydziestych XX wieku. Sook-hee (Tae-ri Kim) ma usługiwać arystokratce i spadkobierczyni wielkiego majątku oraz namówić ją do ślubu z oszustem, Fujiwarą. Wszystko zaczyna się komplikować, gdy służąca zakochuje się w dziedziczce.

Nimfomanka

Reżyseria: Lars von Trier

Produkcja: Belgia / Dania / Francja / Niemcy / Wielka Brytania

Premiera: 25 grudnia 2013

Joe (Charlotte Gainsbourg) dzieli się swoją historią ze starym kawalerem Seligmanem, który znajduje ją pobitą i nieprzytomną na ulicy. Opowieść obfituje w wiele fascynujących momentów z jej życia, bogatych w dziwne i intrygujące wydarzenia. To intymna opowieść o potrzebach fizycznych i emocjonalnych ukazanych z niezwykłej perspektywy.

Nagi instynkt

Reżyseria: Paul Verhoeven

Produkcja: Francja / USA

Premiera: 20 marca 1992

Erotyczny thriller Nagi instynkt łączy romans i śmierć. Niestroniący od alkoholu detektyw Curran (Michael Douglas) prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa właściciela klubu nocnego w San Francisco. Główna podejrzana w sprawie, piękna pisarka Catherine Tramell (Sharon Stone) wciąga go w zmysłową i niebezpieczną grę.

Klub Exotica

Reżyseria: Atom Egoyan

Produkcja: Kanada

Premiera: 16 maja 1994

Właściciel sklepu zoologicznego Thomas (Don McKellar) oraz kontroler podatkowy Francis (Bruce Greenwood) stają się stałymi bywalcami klubu Exotica. Wizyty pozwalają im zapomnieć o codziennych problemach. Ten ostatni przychodzi tu głównie dla atrakcyjnej Christine (Mia Kirshner), która kilka lat wcześniej była opiekunką jego dziecka.

Marzyciele

Reżyseria: Bernardo Bertolucci

Produkcja: Francja / Wielka Brytania / Włochy

Premiera: 1 września 2003

Francuskie rodzeństwo, Isabelle (Eva Green) i Theo (Louis Garell) proponują Amerykaninowi Matthew (Michael Pitt) zamieszkanie w ich domu pod nieobecność rodziców. Rozpoczynają tam niebezpieczne eksperymenty dotyczące uczuć i seksualnych doznań. Przez wyrafinowaną grę, badają granice, do których mogą się posunąć, ich ciała stają się przedmiotami manifestu politycznego i sztuki.

Życie Adeli – Rozdział 1 i 2

Reżyseria: Abdellatif Kechiche

Produkcja: Belgia / Francja / Hiszpania

Premiera: 23 maja 2013

Piętnastoletnia Adela (Adèle Exarchopoulos) przeżywa pierwsze zauroczenie, seks i miłosne rozczarowanie. Jej życie zmienia się, gdy na ulicy poznaję niebieskowłosą Emmę (Léa Seydoux). To dzięki niej licealistka odkrywa swoje pragnienia i kobiecość. Sceny w filmie są tak bliskie pornografii, że twórców swego czasu oskarżano o zarejestrowanie prawdziwych aktów miłosnych.

Oczy szeroko zamknięte

Reżyseria: Stanley Kubrick

Produkcja: USA / Wielka Brytania

Premiera: 13 lipca 1999

Alice Harford (Nicole Kidman) i William Harford (Tom Cruise) to bogate małżeństwo należące do nowojorskiej śmietanki towarzyskiej. Ich życie zmienia się, gdy Alice oznajmia mężowi, że nie zawsze była mu wierna. Po szokującym wyznaniu żony William rozpoczyna nocną eskapadę pełną okazji do zdrady.

Love

Reżyseria: Gaspar Noé

Produkcja: Belgia / Francja

Premiera: 20 maja 2015

Murphy (Karl Glusman) odbiera telefon od matki swojej byłej dziewczyny, Elektry (Aomi Muyock), która zaginęła. Rozmowa otwiera w nim szufladę wspomnień ich namiętnego związku pełnego narkotyków, erotycznych przygód i wzajemnych pretensji. Mężczyzna zażywa opium i próbuje zmierzyć się ze swoją przeszłością.

