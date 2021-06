Nie tylko AMD i Intel. Oto inni producenci procesorów

Mówisz "procesor", myślisz "AMD Ryzen" lub "Intel Core". Ale na nich świat się nie kończy - poznaj innych producentów oraz marki procesorów!

Choć Intel i AMD to dwóch największych rywali na rynku procesorów, nie są jedynymi producentami tych istotnych dla każdego urządzenia podzespołów. Choć inni są mniej znani dzisiaj, nie oznacza to, że jutro nie staną się poważnymi graczami i nie staną na równi z obecnymi liderami.

Arm on PC - od układów mobilnych po desktopy

Pierwszym przykładem będzie Arm. Apple wypuściło nowe MacBooki, w których zamieściło swój procesor M1 i w ten sposób weszło w rywalizację z Intelem, z którego układów korzystało do tego czasu. Układ Apple powstaje wprocesie 5 nm, a zawiera mocno zmodyfikowane rdzenie ARM. Z punktu widzenia architektury M1 ma więcej wspólnego z procesorem A14 Bionic niż z podzespołami x86 od AMD oraz Intela. Choć M1 potrzebuje Rosetty, która konwertuje kod x86 na zrozumiały dla M1, już w chwili obecnej procesor Aple przebija w wielu sytuacjach Intel Comet Lake, a przy korzystaniu z aplikacji natywnych rozbija konkurencję.

Apple chce w ciągu kilku kolejnych lat całkowicie wymienić procesory w Macach. W tej chwili macOS to 7% rynku PC. Oznacza to, że dominacja nad rywalami jest niemożliwa, ale sukces M1 sprawił, ze również inni producenci myślą coraz poważniej o własnym Arm. Jeszcze w 2012 roku Microsoft Surface RT miał Arm SoC z autorską wersją Windows. Eksperyment nie okazał się udany - zawodził pod względem szybkości, wydajności oraz kompatybilności aplikacji. M1 jest pierwszym naprawdę udanym rozwiązaniem tego typu, a coraz częściej widzimy procesory Qualcomm w takich urządzeniach, jak Galaxy Book S. Choć to dopiero "świt" Arm on PC, za parę lat mogą zmienić się w powszechnie spotykane rozwiązanie.

Zhaoxin - chiński producent, który może mieć znaczenie

Arm on PC będzie się upowszechniać, a co z alternatywami dla układów x86? Licencję na nie mają Intel, AMD, VIA oraz DMP Electronics. Te dwa pierwsze doskonale znamy. DMP to producent z Tajwanu, który na globalnym rynku zaistniał dzięki Vortex86 - układom SoC używanych w komputerach przemysłowych oraz zwstawach set-top. VIA to join venture Zhaoxin a miastem Szanghaj i jest efektem prób Chin uniezależnienia technologicznego. Dzięki licencji na x86 może produkować własne procesory. Tworzy je w procesie 16 nm, a flagowcem jest KaiXian-U6880A.

Procesor ten dostępny jest w chińskich systemach gamingowych. Ma osiem rdzeni i taktowanie 3,0 GHz. Ma także tryb boost oraz pamięć cache L3. Jak pokazały to rozmaite testy, pod względem wydajności może równać się z AMD A10-9700 APU. Nie jest jednak czymś, co moglibyśmy nazwać "dobrym procesorem gamingowym". W grach przebija go dwurdzeniowy Athlon 200GE. Może jednak utrzymać 30 fps-ów w takich produkcjach, jak Hitman 3 lub Far Cry 5.

Kolejna generacja Zhaoxin, KX-7000, jest produkowana w litografii 7 nm. Otwiera to drogę do wyższego taktowania i lepszej wydajności. Linia nie powstała w celu rozrywki, ale jest przeznaczona do innych zastosowań roboczych, w których radzi sobie świetnie.

Elbrus - rosyjska odpowiedź dla świata

Nazwa pochodzi od najwyższego szczytu w Rosji (liczy sobie 5 642 m n.p.m.) i ma symbolizować, dokąd sięga rosyjska myśl technologiczna. Procesory powstały na zamówienie władz, które - podobnie jak Chiny - chcą pełnej niezależności technologicznej. Jest przeznaczony do komputerów rządowych, nie można znaleźć go w rosyjskich sklepach komputerowych. Zastosowanie: serwery HPC i urządzenia końcowe w sektorze militarnym oraz najważniejszych firmach.

Elbrus powstał dzięki MCST, rosyjskiemu producentowi półprzewodników, którego założyli naukowcy z byłych instytucji ZSSR. Chipy te nie są tworzone w architekturze x86 - używają dekodowania do odczytywania instrukcji, podobnie jak M1. Dzięki temu Elbrus może uruchamiać aplikacje x86 w środowiskach jak Windows. Kilka miesięcy temu pokazano Elbrus 16S. Jest taktowany na 2 GHz, umożliwia obliczenia z szybkością 1,5 TFLOP. Wspiera implementacje czterosocketowe, co pozwala mu na obsługę 16 TB RAM - czego nie osiągnie żaden układ serwerowy AMD ani Intela.

SHAKTI - indyjski procesor dla Internetu Rzeczy

Hinduscy naukowcy pokazali światu opartą na RISC-V platformę w 2018 roku. Indyjski przemysł silikonowy jest wciąż w fazie rozwoju, ale już ma pierwsze procesory - Shakti E, tworzone w procesie technologicznym 180 nm i z taktowaniem 100 MHz. Mało to imponujące, ale od czegoś trzeba zacząć. Nie są to procesory do zastosowań rozrywkowych - są dedykowane mającym niskie potrzeby energetyczne urządzeniom Internetu Rzeczy, jak np. czujnikom. Stworzenie rdzeni Shakti zasponsorował indyjski rząd, a InCore Semiconductors zrobił na licencji swoje własne wersje dla sektora prywatnego.

Oczywiście jeszcze długa droga, zanim Shakti dociągnie do obecnego poziomu Intela czy AMD, a nawet Zhaoxin. Jednak prace cały czas trwają - nawet w momencie, gdy czytasz ten tekst - i w planach jest zwiększenie liczby urządzeń, które będą go obsługiwać. Zapewne w ciągu kolejnych lat w komputerach i laptopach nie zobaczymy procesorów Shakti, jednak będą one coraz liczniejsze w Internecie Rzeczy. I kto wie, gdzie jeszcze?

