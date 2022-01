Nie tylko Civilization. Najlepsze strategie 4X

Cywilizacja na stałe zagościła w umysłach graczy jako ikona strategii z gatunku 4X. Na rynku pojawiło się jednak sporo innych tego typu produkcji, które zasługują na uznanie.

Expand, explore, exploit i exterminate. To od tych 4 słów wziął swoją nazwę specyficzny podgatunek gier strategicznych 4X. Tego typu gry mają swojego ojca, którym jest Sid Meier. Ten człowiek stworzył Civilization i wtedy wszystko się zaczęło. Nie ma wątpliwości, że właśnie ten tytuł jest ikoną gatunku, jednak na rynku pojawiło się sporo gier, które mocno czerpały z Cywilizacji. Przedstawiamy kilka, naszym zdaniem najciekawszych gier strategicznych 4X.

Humankind

Humankind to w tej chwili największy konkurent dla serii Civilization. W grze przejmujemy kontrolę nad państwem i staramy się zrobić z niego światowe mocarstwo. Co ciekawe, na początku gry nie wybieramy określonej nacji, tylko tworzymy własnego przywódcę. Określamy nie tylko wygląd, ale także cechy charakteru naszego bohatera. Chcąc, aby nasze państwo się rozwijało, musimy zakładać kolejne miasta. W tym celu konieczne będzie podbijanie ziem, na których stawiamy posterunki. W późniejszym czasie możemy je zamienić na metropolie. W Humankind ważną rolę odgrywają kryzysy państwowe. Jeśli dany kraj znajdzie się w podbramkowej sytuacji, będziemy mogli wywierać na niego nacisk, aby osiągnąć korzyści. Rozgrywka jak i walka opierają się na systemie turowym. Dla tej drugiej na mapie zostały przygotowane specjalne strefy, na których możemy rozstawiać swoje jednostki.

Stellaris

Nikt nie powiedział, że strategie 4X muszą rozgrywać się w realnym świecie. Doskonałym tego przykładem jest Stellaris. Na początku rozgrywki możemy wybrać przygotowaną przez twórców nację, lub skorzystać z kreatora ras. Sami możemy zdecydować o wyglądzie naszych przedstawicieli oraz o tym, jaka jest nasza macierzysta planeta. Od nas zależy także szereg innych rzeczy, takich jak ustrój, typ rządów, etyka prowadzenia polityki oraz to, kto był pierwszym władcą. Fabuła gry opiera się na systemie anomalii. Statki badawcze podczas eksploracji kosmosu zwiększają naszą wiedzę o galaktyce. Anomalie to różne wydarzenia, zarówno pozytywne jak i negatywne, które mają realny wpływ na nasze imperium.

Galactic Civilizations III

Galactic Civilizations III to kolejny reprezentant strategii 4X, których akcja rozgrywa się w kosmosie. Fabuła rozpoczyna się po wydarzeniach z dodatku Twilight of the Armor do poprzedniej części serii. Twórcy dodali do rozgrywki całkowicie nowe rasy, frakcje i technologie. Rozpoczynamy od stworzenia własnego kosmicznego imperium. Tylko od nas zależy, czy podbój galaktyki przeprowadzimy agresywnie napadając na inne rasy, czy jednak skupimy się na handlu i dyplomacji. Twórcy w tej części postanowili podzielić mapę na heksy, co pozwala graczom na stosowanie nowych taktyk i strategii.

Endless Space 2

Endless Space 2 zabiera nas w daleką przyszłość. Podczas rozgrywki staniemy na czele jednej z cywilizacji, która walczy z innymi o dominację na skrawku kosmosu. Każda z planet w galaktyce posiada unikalne surowce i warunki do życia. Ważne jest, aby kontrolować jak największą ich ilość. Charakterystycznie dla strategii 4X gra toczy się w systemie turowym. Musimy pamiętać, aby znaleźć odpowiedni balans pomiędzy rozwojem świata, dbaniem o populację i zasoby oraz zbrojeniem się. Dobrze wyposażona armia jest równie ważna jak umiejętnie prowadzona polityka. Bardzo ciekawym elementem Endless Space 2 jest możliwość samodzielnego wybierania uzbrojenia, napędów i opancerzenia statków w naszej kosmicznej flocie.

Endless Legend

Mieliśmy już świat rzeczywisty i podbój kosmosu. Przyszedł czas na strategię 4X, której akcja rozgrywa się w uniwersum fantasy. Podczas rozgrywki w Endless Legend wcielamy się w przywódcę niewielkiego miasteczka. Naszym głównym zadaniem jest przeobrażenie go w duże imperium. W tym celu będziemy stawiać nowe budynki, podbijać ziemie, zbierać surowce i dbać o politykę. Życie nie jest jednak kolorowe i prędzej czy później nasze starania doprowadzą do konfliktu z innymi rasami. Możemy zastosować prawo pięści lub skłonić się w kierunku dyplomacji, aby załagodzić konflikty bez rozlewu krwi. Co ciekawe, poza rozwojem imperium możemy wysyłać herosów na wyprawy. Będą badać sekrety zaginionych cywilizacji oraz zbierać stare artefakty. Sukcesy na wyprawach nagradzane są punktami doświadczenia, dzięki którym możemy rozwijać umiejętności naszych bohaterów.

