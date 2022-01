Nie tylko Cyberbang 2069 - najlepsze gry dla dorosłych

Jeśli spodobał wam się Cyberbang 2069, to zainteresują was również inne gry z naszej listy najlepszych produkcji dla dorosłych.

W ostatnich dniach prawdziwą furorę zrobiła gra Cyberbang 2069 od niezależnego studia - Triple Thirst. Spora w tym zasługa materiału bazowego, bowiem produkcja ta wykorzystuje postacie i uniwersum znane z gry CD Projekt Red – Cyberpunk 2077. Niemniej Cyberbang 2069 to ciekawa gra z gatunku visual novel, która pozwala graczom nawiązać romantyczne relacje z postaciami z gry CD Projekt Red. Cyberbang 2069 wzbudził sensacje nie tylko dojrzałą tematyką, ale również jakością wykonania. Nie jest to bowiem wulgarna i prostacka gra erotyczna, a interesujący i dopracowany tytuł skierowany do dorosłych graczy.

Erotyka nie jest grom wideo obca. Producenci gier od lat wykorzystują ją w swoich produkcjach. Czasami choć delikatna to dominuje rozgrywkę w danym tytule (patrz Dead or Alive Xtreme Beach Volleyball), w innych przypadkach odgrywa istotną rolę w większej opowieści, jak choćby w grach z serii Mass Effect, Dragon Age czy Wiedźmin.

Nic zatem dziwnego, że liczni twórcy coraz częściej sięgają po erotykę w tworzeniu swoich produkcji. Sensacja jaką wywołał Cyberbang 2069 pokazuje tylko, że gracze również zainteresowani są takimi produkcjami. Postanowiliśmy zatem zebrać dla was najciekawsze i najlepsze gry dla dorosłych, w które obecnie można zagrać.

Najlepsze gry dla dorosłych w 2022 roku (TOP 5)

5. Yokai's Secret

(fot. Double W)

Zaczynamy od prostej, ale bardzo ładnej produkcji - Yokai's Secret. Rozgrywka skupia się na rozwiązywaniu zagadek i układaniu prostych puzzli. Po każdym zwycięstwie fabułą gry posuwa się do przodu. Celem rozgrywki jest spotkanie i poznanie 14 atrakcyjnych dziewcząt. Yokai's Secret stylistycznie utrzymane jest w gatunku anime, co oznacza, że nie każdemu przypadnie ona do gustu. W grze nie brakuje sugestywnej, erotycznej treści.

Yokai's Secret jest dostępne wyłącznie na PC.

4. Senran Kagura Peach Beach Splash

Seria Senran Kagura często jest określana mianem jednej z „najbardziej seksownych” na rynku. Jest to strzelanka z perspektywy trzeciej osoby, w której głównymi bohaterkami są urocze, skąpo ubrane dziewczęta. Choć w grze nie doświadczy całkowitej nagości, to nie brakuje tam mocno sugestywnej treści.

Jedną z najbardziej „odważnych” odsłon serii jest Senran Kagura Peach Beach Splash, w której główne postacie występują najczęściej w strojach kąpielowych i strzelają z karabinów na wodę. Wszystko to w stylizowanej oprawie graficznej, wzorowanej na filmach anime.

Senran Kagura Peach Beach Splash dostępne jest na PC i PlayStation 4.

3. Mirror 2: Project X

Mirror 2: Project X to bardzo ciekawa produkcja niezależnego studia Kagami Works. Gracze wcielają się w członka specjalnej organizacji, której celem jest ochrona ludzkości przed różnymi nadprzyrodzonymi istotami i zdarzeniami. Rozgrywka opiera się na pojedynkach typu match-3 i licznych mini-gierkach polegających głównie na zręczności. Produkcja posiada również rozbudowaną historię, którą podzielono na aż 8 rozdziałów. Choć w grze nie doświadczymy scen erotycznych, to nie brakuje w niej sugestywnej treści. Mirror 2: Project X może pochwalić się także znakomitą i szczegółową grafikę, która powstała na silniku Unreal Engine.

Mirror 2: Project X jest obecnie dostępne na Steam w fazie wczesnego dostępu.

2. Lust from Beyond

Lust form Beyond to ciekawe połączenie horroru, rpg oraz gry erotycznej. Gracze wcielają się w Victor Holloway, który dołącza do „Kultu Rozkoszy”. Bardzo szybko okazuje się jednak, że nie wszystko przebiega zgodnie z planem naszego bohatera. Victor, a wraz z nim gracze, trafiają do dziwacznej krainy rodem z opowieści Lovecrafta, w której przyjemność łączy się z cierpieniem.

Lust from Beyond oferuje nie tylko odważne treści dla dorosłych, ale również rozbudowany gameplay z rozwojem postaci, zagadkami logicznymi, systemem skradania się i walki. Wszystko to okraszone wysokiej jakości grafiką. Dla osób, które chcą całkowicie zrezygnować z treści erotycznych, twórcy przygotowali specjalną wersję gry - Lust from Beyond M.

Lust from Beyond jest obecnie dostępnie jedynie na PC, ale potwierdzono już, że gra trafi także na konsole.

1. Subverse

(fot. Studio FOW)

Subverse to prawdopodobnie najodważniejsza, ale również najbardziej rozbudowana produkcja na naszej liście. Mamy tu do czynienia z połączeniem dating sim, rpg, gry taktyczniej i jeszcze kilku innych gatunków. Gracze wcielają się w kapitana statku kosmicznego, który musi skompletować załogę (składającą się oczywiście z pięknych pań) i uratować galaktykę.

Twórcy gry - Studio FOV, zadbali nie tylko o elementy erotyczne, ale również o ciekawą, komediową fabułę, satysfakcjonującą rozgrywkę i znakomitą oprawę audio-wizualną. W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że Subverse to „seksowna parodia” cyklu Mass Effect od Bioware.