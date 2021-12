Nie tylko Days Gone. W te gry z PlayStation zagrasz na PC

Przedstawiamy gry, które przez długi czas były dostępne tylko na konsolach PlayStation. Aktualnie można w nie zagrać również na PC.

Sony powoli zmienia swoje podejście do tematu ekskluzywności gier na konsolach PlayStation. Jeszcze kilka lat temu nie do pomyślenia było, żeby takie hity jak God of Wary czy Horizon Zero Dawn opuściły konsolową przystań i trafiły na komputery osobiste. Aktualnie osoby, dla których PC jest jedynym słusznym wyborem jeśli chodzi o elektroniczną rozrywkę mogą poznać świetne historie, które wcześniej były dla nich niedostępne. Przedstawiamy gry z konsoli PlayStation, w które można zagrać na PC.

Death Stranding

Death Stranding, nazywany przez niektórych symulatorem kuriera jest grą, na którą PlayStation po prostu zasługiwało. Średnia ocen 85/100 w serwisie Metacritic mówi sama za siebie. Death Stranding to wizja współczesnego świata, który po serii wybuchów nawiedzany jest przez nadprzyrodzone siły. Jedną z nich jest deszcz, który powoduje przemieszczanie obiektów w czasie i przyspiesza proces starzenia żywych organizmów. W grze wcielamy się w Sama Portera, członka organizacji, której główną specjalizacją jest transport towarów. Jego zadaniem jest dostarczenie niezwykle ważnego ładunku. Brzmi niesamowicie, prawda? Hideo Kojima, to nazwisko wystarczy, aby wiedzieć, że będziemy mieć do czynienia z niezwykłą opowieścią.

Beyond Two Souls

Beyond Two Souls opowiada historię Jodie Holmes, która przez lata była związana z tajemniczym bytem o nazwie Aiden. Istota z zaświatów sprawia, że dziewczyna ma dostęp do rzeczy nieznanych zwykłym śmiertelnikom. Aiden może jej np. zdradzić co dzieje się za ścianą czy poruszać przedmiotami na odległość. Ta relacja sprawia, że Jodie traktowana jest przez społeczeństwo jak odmieniec. Gra utrzymana jest w konwencji interaktywnego thrillera. W rolę Jodie wcieliła się aktorka Ellen Page.

Heavy Rain

Heavy Rain opowiada historię skupioną wokół sprawy seryjnego zabójcy. Wcielamy się tutaj w cztery postaci a ich wątki przeplatają się w trakcie rozgrywki. Wszystkie podejmowane przez nas decyzje mają realny wpływ na dalszy rozwój fabuły. Rozgrywkę obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby. W interakcję z obiektami wchodzimy dzięki bardzo rozbudowanemu systemowi sterowania oraz sekwencjom QTE (Quick Time Event). Heavy Rain to świetnie opowiedziany interaktywny film, który na długo zapada w pamięć.

Detroit: Become Human

Detroit: Become Human to kolejna, obok Heavy Rain i Beyond Two Souls gra stworzona przez Quantic Dream i utrzymana w konwencji interaktywnego filmu. Podczas rozgrywki wcielamy się w postać trzech androidów. Akcja rozgrywa się w przyszłości. Śledząc losy bohaterów doświadczymy opowieści o buncie maszyn, które przez błąd w oprogramowaniu uciekają od swoich właścicieli i z czasem zaczynają odczuwać ludzkie emocje.

NiOh i NiOh 2

NiOh to gra utrzymana w konwencji soulslike, której akcja przenosi nas do feudalnej Japonii. Wcielamy się w niej w wojownika o imieniu William. W poszukiwaniu Edwarda Kelly'ego na swojej drodze napotkamy demony yokai, które zagrażają światu. NiOh charakteryzuje się pełną akcji i wymagającą rozgrywką. Akcja drugiej części (NiOh 2) osadzona jest przed wydarzeniami, jakie znamy z pierwowzoru. Podczas gry wcielamy się w wojownika (kobieta lub mężczyzna), który jest pół człowiekiem, pół yokai. Naszym zadaniem jest walka z demonami oraz uratowanie świata przed zagrożeniem z zaświatów.

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn to gra akcji, której akcja przenosi nas do dalekiej, postapokaliptycznej przyszłości. Wcielamy się tutaj w postać Aloy, młodą wojowniczkę, która stara się poznać dzieje dawnej cywilizacji oraz odkryć własne pochodzenie. Do dyspozycji otrzymujemy otwarty świat, w którym spotkamy wiele dzikich, mechanicznych bestii. Ciekawym rozwiązaniem jest broń naszej bohaterki. Jest ona tworzona z części pokonanych maszyn. Sama rozgrywka to połączenie akcji i skradanki z elementami RPG. Na swojej drodze spotkamy wiele postaci niezależnych. To od nich będziemy otrzymywać zlecenia na zadania dodatkowe. Horizon Zero Dawn jest jedną z najciekawszych pozycji z katalogu gier na PlayStation.

Days Gone

Days Gone to kolejna gra, której akcja przenosi nas do postapokaliptycznych realiów. Tym razem jednak są to bliższe dla nas czasy. Podczas rozgrywki przyjdzie nam się zmierzyć z monstrami przypominającymi zombie. Twórcy oddają nam do dyspozycji otwarty świat. Wcielamy się tutaj w byłego członka gangu motocyklowego a naszym zadaniem jest nie tyle znalezienie lekarstwa na zarazę, która zniszczyła świat, tylko przetrwanie. Twórcy stworzyli ogromną mapę, która wypełniona jest dodatkowymi aktywnościami. Na swojej drodze spotkamy obozy bandytów, dzikie zwierzęta oraz postaci niezależne. Głównym środkiem transportu będzie motocykl. Twórcy ciekawie rozwiązali tę kwestię. Podczas podróży będziemy musieli cały czas pamiętać o odpowiednim zapasie paliwa.

Helldivers: Dive Harders Edition

Helldivers: Dive Harders Edition to zręcznościowa strzelanka, która jest nastawiona przede wszystkim na rozgrywkę kooperacyjną, choć samotne ukończenie gry także jest możliwe. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest wspólna kampania dla całej społeczności. Sukcesy i porażki graczy z całego świata mają wpływ na to, w jaki sposób rozkładane są siły sojuszników i przeciwników. Poszczególne walki trwają kilka tygodni. Po tym czasie następuje podsumowanie i kreowanie kolejnych wydarzeń w grze.

Predator: Hunting Grounds

Predator: Hunting Grounds to sieciowa gra akcji oparta na popularnej filmowej licencji. Podczas rozgrywki jeden gracz wciela się w postać Predatora a reszta zrzesza się w drużynę komandosów. Monstrum posiada wiele umiejętności, które stawiają go na wygranej pozycji. Przedstawiciele ludzkiej rasy muszą ze sobą ściśle współpracować, aby przetrwać i pokonać kosmitę.

Everybody's Gone To The Rapture

Everybody's Gone To The Rapture to gra przygodowa, której akcję obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. Jest to artystyczne dzieło, które zachwyca poziomem wykonania. W grze wcielamy się w bohaterów, którzy mają przed sobą ostatni dzień życia, ponieważ nadciąga koniec świata. Podczas eksploracji natrafimy na miejsca, które rozbudzą wspomnienia głównych bohaterów. Jest to gra przeznaczona przede wszystkim dla osób, które cenią sobie historię. Można powiedzieć, że Everybody's Gone To The Rapture to interaktywny film.

Poza wyżej wymienionymi tytułami, w przyszłym roku na komputerach osobistych zagramy także m.in. w God of War oraz Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei.

