Nie tylko Diablo 2 - najlepsze gry hack'n'slash

Diablo jest prawdopodobnie najbardziej kultową serią z gatunku hack'n'slash. Na rynku pojawiło się jednak sporo innych tego typu gier, które warto znać. Przedstawiamy kilka, naszym zdaniem najciekawszych gier hack'n'slash.

Hordy potworów, dzielny bohater, misja do wykonania i skarby do zebrania. Gry hack'n'slash, które często są nazywane "diablopodobnymi" mają na całym świecie rzesze wiernych fanów. Zdarza się, że w tym gatunku znajdziemy sporo tytułów, które po krótkim czasie potrafią znudzić, są wtórne i niezbyt interesujące. Jest też wiele gier, które zachwycają fabułą, gameplayem i swoim klimatem. W tym artykule przedstawiamy kilka, naszym zdaniem, najciekawszych gier z gatunku hack'n'slash.

Sacred

Sacred zadebiutował na rynku w 2004 roku. Podczas rozgrywki trafiamy do fantastycznego świata o nazwie Ancaria. Jest on podzielony na 16 połączonych ze sobą regionów. Świat gry jest ogromny. Może o tym świadczyć bardzo duża różnorodność terenów. Zwiedzimy pustynię, lasy, góry, miasta, a nawet trafimy na lodowiec. Ponad 70 procent przestrzeni jest dostępna od samego początku gry. Resztę odkryjemy w trakcie rozwoju fabuły. Ta też jest jest dość długa. Gra oferuje nam ponad 30 misji głównych i przeszło 200 zadań pobocznych. W grze możemy wybrać jedną z sześciu odmiennych klas postaci:

Gladiator

Wampirzyca

Mroczny Elf

Czarownik

Leśny Elf

Seraphim

Każda z postaci charakteryzuje się odmiennym stylem walki.

Sacred 2: Fallen Angel

Sacred 2: Fallen Angel nie jest bezpośrednią kontynuacją pierwszej części gry. Fabuła osadzona jest na 2000 lat przed wydarzeniami znanymi z pierwowzoru. Świat, który poznaliśmy w Sacred dopiero się kształtuje. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest możliwość postawienia się po jednej ze stron stron konfliktu. Możemy wybrać postać Dobrą lub Złą. W zależności od naszej decyzji, fabuła potoczy się w inny sposób. Do dyspozycji ponownie dostajemy sześć klas postaci.

Po stronie Dobra

Serafinka

Inkwizytor

Driadzka Tropicielka

Po stronie Zła

Strażnik Świątynny

Mroczna Elfka

Nieśmiertelny Centurion

Book of Demons

Polacy też potrafią w hack'n'slash. Świadczy o tym gra Book of Demons. Jest to połączenie RPG akcji z grą karcianą. Fabuła opiera się na klasycznym motywie walki dobra ze złem. Naszym zadaniem jest przedostanie się przez hordy demonów po to, aby dotrzeć do Arcydemona ukrytego w najgłębszych odmętach piekła. Pomiędzy poszczególnymi zadaniami trafiamy do miasta, które jest swego rodzaju bazą wypadową. Układ lochów, które przemierzamy podczas rozgrywki jest losowo generowany. Możemy mieć pewność, że każde przejście będzie nowym przeżyciem. W trakcie rozgrywki zbieramy karty. Przed kolejnymi starciami możemy przygotować najbardziej odpowiadającą nam talię. W grze możemy wybrać jedną z trzech klas postaci: wojownika, maga lub złodziejkę.

Torchlight

Torchlight został stworzony przez ludzi, którzy mieli wcześniej doświadczenie przy produkcji m.in. gier z serii Diablo. W tej produkcji trafiamy do podziemi. Po drodze będziemy musieli pokonać hordy potworów. Klasycznie na końcu będzie na nas czekał ich potężny przywódca o imieniu Odrak. Torchlight charakteryzuje się oryginalną oprawą graficzną. Wszystko dookoła jest kolorowe i wręcz cukierkowe. Do dyspozycji otrzymujemy trzy różne klasy postaci, Alchemika, Pogromcę oraz Niszczyciela. Każda z nich charakteryzuje się odmiennym stylem walki i umiejętnościami.

Nox

Nox zadebiutował na rynku 21 lat temu. W tej chwili rozgrywka oraz oprawa graficzna mogą wydawać się już bardzo archaiczne, jednak warto wiedzieć, że taka produkcja powstała. Do dyspozycji otrzymujemy trzy klasy postaci, wojownika, czarownika oraz zdobywcę. Każda z nich charakteryzuje się unikalnym stylem walki oraz umiejętnościami. Nox zawiera w sobie sporo elementów znanych z klasycznych gier RPG, możemy m.in. tworzyć pułapki i zagadki. W grze znajdziemy ponad 50 różnych rodzajów broni, zaklęć i umiejętności. Fabuła opowiada o walce królową umarłych o imieniu Hecubah.

Path of Exile

Path of Exile to hack'n'slash, który skupia się przede wszystkim na rozgrywce wieloosobowej. Przenosimy się do fantastycznego świata zniszczonego przez kataklizm. Standardowo, jak w każdej grze tego typu wraz z postępem rozgrywki rozwijamy także swojego bohatera. Z czasem staje się coraz potężniejszy i zdobywa nowe umiejętności. Ważnym elementem mechaniki Path of Exile jest także zbieranie przedmiotów. Charakteryzują się różnym stopniem rzadkości. Im mniej pospolity, tym potężniejsze moce nam oferuje. Do dyspozycji otrzymujemy 7 różnych klas postaci: wiedźma, templariusz, łowca, cień, maruder, mistrz fechtunku i potomkini rodu szlacheckiego, przy czym ostatnia jest odblokowana dopiero po pierwszym przejściu gry. Każda z postaci walczy w inny sposób, posiada także odmienne i unikatowe umiejętności.

Darksiders Genesis

Seria Darksiders jest szeroko znana z trzech pierwszych odsłon, które były typowymi grami akcji TPP. W każdej części wcielaliśmy się w innego jeźdźca apokalipsy. Ostatnia do tej pory produkcja z tej serii o podtytule Genesis złamała ten schemat. Mamy tutaj do czynienia z pełnokrwistym hack'n'slash osadzonym w uniwersum Darksiders. Akcja osadzona jest przed wydarzeniami znanymi z pierwszej części. Do dyspozycji dostajemy dwóch bohaterów, Wojnę i Waśń. Mechanika niezbyt różni się od innych przedstawicieli tego gatunku, jednak ciekawa fabuła i bardzo przyjemny gameplay sprawia, że warto sięgnąć po ten tytuł.

Titan Quest Annivesary Edition

Titan Quest Annivesary Edition to odświeżona wersja klasycznego hack'n'slasha, którego akcja rozgrywa się w czasach starożytnych. Fabuła oparta jest na mitologii greckiej, egipskiej, babilońskiej oraz chińskiej. Poza podstawową wersją gry otrzymujemy także rozszerzenie o nazwie Immortal Throne, które dodaje nową kampanię fabularną. W grze wcielamy się w rolę herosa, który na prośbę bogów musi stawić czoła tytanom. Naszym zadaniem jest ich ponowne pojmanie. W dodatku natomiast przemierzamy Hades i walczymy z najsłynniejszymi złoczyńcami, których znamy z greckiej mitologii.

