Nie tylko Ellie z serialu The Last of Us. Gdzie jeszcze zagrała Bella Ramsey?

Wcielająca się w postać Ellie Bella Ramsey dała się już poznać jako zdolna i charakterystyczna młoda aktorka. W czym wystąpiła do tej pory? Oto przegląd najważniejszych ról gwiazdy serialowego The Last od Us.

Bella Ramsey – wschodząca gwiazda młodego pokolenia aktorów

W ciągu ostatnich kilku lat w kinie i telewizji pojawiło się sporo interesujących młodych aktorek, które coraz silniej zaznaczają swoją obecność w filmowo-serialowym świecie. Wśród nich prym wiedzie oczywiście Millie Bobby Brown, której występ w Stranger Things był prawdziwym objawieniem i popisem aktorskiej intuicji. Z kolei Euforia od HBO Max wypromowała Zendayę i Sydney Sweeney. W kinie artystycznym uwagę zwraca Mia Goth, która w horrorach Ti Westa pt. X i Pearl wspięła się na wyżyny aktorskiego kunsztu, niezauważonego niestety przez gremia przyznające nagrody filmowe. Wspominając o młodych gwiazdach kina nie można też zapomnieć o dysponującej już sporym dorobkiem Anii Taylor Joy i Florence Pugh dziarsko torującej sobie drogę w hollywoodzkim świecie.

Wśród młodych, utalentowanych aktorek swoje miejsce ma szansę wywalczyć również Bella Ramsey, 19-letnia Brytyjka pochodząca z Nottingham w środkowej Anglii. Pierwsze kroki w filmowej branży stawiała już jako kilkulatka. Przez kilka lat uczęszczała do szkół artystycznych, a następnie zaczęła walczyć o role w profesjonalnych produkcjach. Jej kariera nabrała tempa dzięki występom w telewizyjnych projektach – rola Ellie w serialu The Last of Us będzie pierwszym tak dużym występem aktorki.

Gdzie zagrała młoda aktorka?

Mimo młodego wieku, Belli Ramsey udało się już wystąpić w kilku wartych odnotowania produkcjach. Przekonajcie się, w jakich jeszcze filmach i serialach pojawiła się gwiazda The Last of Us.

Bella Ramsey – najważniejsze role

Bella Ramsey – najważniejsze role ( ) × Judy (2019) Judy (2019) Adaptacja wystawianej na West Endzie i Broadwayu sztuki pt. End of the Rainbow, opowiadającej o losach słynnej hollywoodzkiej gwiazdy, Judy Garland. W tej produkcji Bella Ramsey wcieliła się w postać Lorny Luft – córki Garland i przyrodniej siostry Lizy Minnelli. Młoda aktorka wystąpiła u boku grającej tytułową rolę Renée Zellweger. fot. 20th Century Fox Gra o Tron (2016-2019) Gra o Tron (2016-2019) Rola rezolutnej Lyanny Mormont niewątpliwie była przełomowa dla kariery Ramsey. Pewna siebie, zadziorna i bystra dziedziczka starego rodu z Północy zaskoczyła zarówno bohaterów serialu, jak i widzów. Sympatię publiczności zyskała także dzięki swojej odwadze, honorowości i poparciu dla Jona Snow. fot. HBO Max Fatalna Czarownica (2017-2020) Fatalna Czarownica (2017-2020) Serial oparty na cyklu książek Jill Murphy zrealizowany m.in. przez Netflixa. Bella Ramsey zagrała w nim rolę Mildred Hubble – dziewczynki, która nieoczekiwanie dowiaduje się, że jest czarownicą, wkracza do magicznego świata i rozpoczyna naukę w szkole czarów. fot. Netflix Catherine zwana Birdy (2022) Catherine zwana Birdy (2022) Ekranizacja powieści dla młodzieży z 1994 roku, wyreżyserowana przez Lenę Dunham. Ramsey wcieliła się w główną bohaterkę filmu i wystąpiła u boku takich brytyjskich aktorów, jak Andrew Scott czy Billie Piper. Catherine to nastoletnia dziewczynka żyjąca w XIII-wiecznej Anglii, która staje przed koniecznością wyjścia za mąż za bogatego szlachcica. Inteligentna i wygadana Birdy nie ma jednak zamiaru poddać się bez walki. fot. Amazon Prime Video Becoming Elizabeth (2022) Becoming Elizabeth (2022) Serial historyczny opowiadający o wczesnych latach Elżbiety Tudor. Po śmierci Henryka VIII sytuacja w Anglii jest trudna, a wielkie rody pochłania wojna o władzę. Bella Ramsey wcieliła się w rolę Jane Grey – przyszłej królowej Anglii, która na tronie zasiadała jedynie przez 9 dni. Rola łagodnej i uległej Jane mocno odróżnia się od innych występów młodej aktorki. fot. Lionsgate Television

Bella Ramsey ma szansę stać się jedną z najbardziej wpływowych aktorek młodego pokolenia. Warto więc zarówno śledzić rozwijającą się karierę nastoletniej Brytyjki, jak i zapoznać się z jej pierwszymi rolami.

