Nie tylko Pornhub - alternatywy dla topowych portali z pornografią

Przedstawiamy wam listę najciekawszych i najlepszych stron z darmową pornografią, jakie możecie znaleźć w internecie. Gwarantujemy, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Spis treści

Pornografia, jak to z nią jest.

Seks, nagość i pornografia to dla wielu osób tematy niezwykle trudne, pomimo tego, iż takimi wcale być nie powinny. Choć właśnie nadzy przychodzimy na świat, to różnego rodzaju okowy społeczne często powodują, że wstydzimy się swojej seksualności.

Pornografia wciąż jest tematem tabu, choć jak wynika z badań i statystyk - niemal połowa ludzkości regularnie odwiedza serwisy pornograficzne, które obecnie stanowią około 12% wszystkich stron internetowych na świecie. Co więcej, największe z nich biją swoją popularnością Netflixa czy sieć Amazon. To jednak nie wszystko – 25% zapytań w wyszukiwarce dotyczy seksu, a aż 35% pobieranej z internetu treści to materiały pornograficzne.

Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2006 roku, aż 84% osób w przedziale wiekowym 18-49 lat oglądało film pornograficzny. Co ciekawe, wbrew obiegowej opinii, to nie tylko mężczyźni korzystają z tego typu rozrywki. Szacuje się, że blisko 1/3 odbiorców pornografii to kobiety.

Choć dane te jasno pokazują nam popularność pornografii, to w świadomości wielu osób wciąż uchodzi ona za coś złego. Niesłusznie. Mało osób jest również w stanie przyznać się do oglądania tego typu treści, bojąc się ostracyzmu ze strony rozmówców. Również niesłusznie, bowiem należy pamiętać, że pornografia to w dużej mierze tylko i wyłącznie nasze fantazje, a tych nie powinniśmy się obawiać.

Pornografia to tylko fantazja.

Wszyscy lubimy fantazjować, czyż nie? W zasadzie nic nie ogranicza naszej wyobraźni. To co zakazane, niedozwolone czy niebezpieczne zawsze intrygowało ludzi. Dotyczy to również seksu. Dlatego też, w ostatnich latach tak ogromną furorę zrobiły powieści E.L. James - „Pięćdziesiąt twarzy Greya” czy Bianki Lipińskiej – „365 dni”. W erotyce czy pornografii, podobnie jak w wielu innych dziedzinach życia, należy dostrzegać różnicę pomiędzy prawdą a fikcją. Popularne serwisy internetowe, zawierające treści dla dorosłych, są wypełnione fantazjami miliardów ludzi. Najlepiej podsumowuje to Jacques Lacan – francuski psychiatra i psychoanalityk:

Fantazje muszą być nierealistyczne, ponieważ w chwili gdy osiągasz to czego szukałeś, już tego nie pragniesz… aby pożądanie trwało nieustannie, jego obiekty muszą być nieobecne… bo wcale nie pragniesz „tego”, lecz jedynie fantazji o „tym”. Pożądanie podtrzymuje nieosiągalne fantazje.

Warto o tym pamiętać, przeglądając naszą listę najlepszych i najciekawszych portali z pornografią i erotyką, jakie możecie obecnie znaleźć w sieci.

Najlepsze portale z pornografią i erotyką

Pornhub

Pornhub to nie tylko największy serwis z treściami pornograficznymi na świecie, ale również jedna z najpopularniejszych stron internetowych. Każdego miesiąca gromadzi on więcej osób, niż sklep Amazon czy platforma Netflix. Według analizy firmy Fasthosts – Pornhub odwiedza miesięcznie średnio 3,14 miliarda ludzi. Dla porównania, największy serwis streamingowy na świecie – Netflix, może się pochwalić wynikiem 2,21 miliarda użytkowników miesięcznie. Nie powinno was zatem dziwić, że ów portal znajduje się na czele naszej listy.

Oprócz bogatej bazy filmów publikowanych przez użytkowników, serwis dysponuje również mnóstwem własnej, autorskiej zawartości. Co więcej, Pornhub prowadzi wiele programów, które pomagają amatorskim twórcom wejść na profesjonalny poziom, co automatycznie przekłada się na jeszcze większą ilość treści i to w znacznie lepszej jakości. Większość materiałów jest oczywiście darmowa, choć istnieje również płatna opcja – premium, z dostępem do dodatkowej liczby filmów w wyższej jakości. Niestety, gigant branży ma ostatnio ogromne problemy i jego baza dostępnych filmów uszczupla się każdego dnia. W związku z nowymi wytycznymi, publikowane tam treści muszą przechodzić rygorystyczną weryfikację, co oczywiście przekłada się na jej ilość. Użytkownicy utracili również możliwość pobierania ulubionych filmów. Wszystko to sprawia, że sympatycy mocnych wrażeń muszą szukać treści na innych serwisach.

Xvideos

Największym beneficjentem problemów Pornhuba jest serwis xvideos.com, a swoimi zasięgami nie ustępuje on największemu rywalowi. Co przyciąga użytkowników do strony? Przede wszystkim, ogromna ilość treści z niemal każdej kategorii. Bez względu na wasze fantazje i upodobania, z pewnością znajdziecie tu coś dla siebie – od filmów amatorskich, przez animacje, po wysokobudżetowe produkcje. Największą wadą xvideos.com jest spora swoboda użytkowników, co do publikowania treści. Sprawia to, że czasami trzeba „przekopać” się przez tonę materiału, zanim znajdziemy coś interesującego. Również nieco już archaiczna oprawa strony i niektóre rozwiązania mogą odstraszać osoby przyzwyczajone do wysokiej jakości, znanej z Pornhub.

Xhamster

Niech was nie zwiedzie niecodzienna nazwa i logo serwisu – xhamster.com. To obecnie jeden z największych serwisów z treścią dla dorosłych odbiorców. Pod względem zawartości nie ustępuje konkurencji, znajdziecie tu zatem zarówno wysokiej jakości materiały w 4K, jak i amatorskie dzieła. Serwis jest oczywiście darmowy, chociaż możecie się natknąć również na zawartość płatną – premium.

Redtube

Redtube to jeden z najstarszych serwisów z darmową pornografią. Przed erą Pornhuba, to właśnie on uchodził za największy i najbardziej prestiżowy portal z tej kategorii. Jeszcze niespełna dekadę temu, znajdował się on na liście 100 największych stron internetowych na świecie. Obecnie Redtube znacznie ustępuje swojej konkurencji pod względem zasięgów i treści, jednak wciąż możecie tu znaleźć ciekawe materiały.

Youporn

Ciekawostka - youporn.com, choć znacznie mniej popularny, jest serwisem starszym od Pornhuba. Obecnie, co miesiąc gromadzi on blisko 300 milionów widzów. Słynie on nie tylko z bogatej biblioteki dostępnych materiałów, ale również z ich wysokiej jakości. Choć większość filmów dostępna jest za darmo, to pojawiają się również płatne opcje, np. w jakości 4K.

XNXX

Pora na ostatniego z „wielkich”. Serwis xnxx.com pomimo swojej archaicznej oprawy i przestarzałych rozwiązań, należy do ścisłego grona największych i najpopularniejszych stron internetowych na świecie, a każdego miesiąca odwiedzają go średnio 3 miliardy ludzi! Znajdziecie tu niemal wszystko, o czym fantazjujecie. Możecie wybierać materiały z kilkudziesięciu kategorii, oprócz filmów nie zabrakło miejsca dla zdjęć, gier, a nawet opowieści erotycznych. XNXX słynie także ze swojej społeczności, która wymienia się opiniami i wrażeniami nie tylko w komentarzach, ale również na popularnym forum.

Hanime

Pora na coś bardziej nietuzinkowego – erotyczne animacje. Hanime.tv to obecnie jeden z największych portali z darmową treścią pornograficzną, tworzoną w formie rysunków i animacji. Nazwa samego serwisu pochodzi od słowa Hentai, czyli popularnej nazwy jednego z gatunków anime i mangi o tematyce pornograficznej. Choć na stronie dominują treści z charakterystyczną „japońską kreską”, to nie brakuje na nich również pornograficznych animacji 3D, często nawiązujących do popularnych postaci z popkultury.

Vrporn

Vrporn.com to strona o tyle niezwykła, że gromadzi ona wyłącznie materiały stworzone z myślą o wirtualnej rzeczywistości. Oczywiście, aby czerpać pełną przyjemność z jej użytkowania wskazane jest posiadanie odpowiedniego sprzętu – w formie gogli VR. Choć vrporn.com większość swoich materiałów oferuje za darmo, to dostęp do najlepszych jakościowo treści uzyskamy dopiero po przejściu na płatny model premium.

Bellesa

Utarło się przekonanie, że większość materiałów erotycznych czy pornograficznych jest realizowana pod kątem mężczyzn i ich fantazji. Walczyć z tym trendem postanowiły założycielki bellesa.co, których serwis i dostępne na nim treści tworzone są głównie przez kobiety i dla kobiet. Jak możemy przeczytać na stronie: „w Bellesie wierzymy, że seksualność w internecie powinna przedstawiać kobiety takimi, jakimi naprawdę jesteśmy - jako dające przyjemność, a nie obiekty podboju”. Oprócz wysokiej jakości filmów, znajdziecie tu również opowieści erotyczne i ciekawe artykuły. Warto podkreślić, że prezentowane tu treści z całą pewnością „rozruszają” również panów.

Frolicme

Frolicme.com to strona pod wieloma względami podobna do bellesa.co. Jej głównym założeniem jest dostarczanie treści erotycznych i pornograficznych dla kobiet, w których to właśnie one czerpią pełną przyjemność ze stosunku, a nie są jedynie obiektem dominacji. W jednym z wywiadów, założycielka strony - Anna Richards, stwierdziła: "Chcę prawdziwej chemii, chcę prawdziwego kontaktu, chcę prawdziwej intymności. Chcę pokazać prawdziwy seks, a nie spektakl”. Znajdziecie tu zatem nie tylko długie i profesjonalnie zrealizowane filmy, ale również opowiadania i słuchowiska.

Dipsea

Kto powiedział, że pornografia czy erotyka to tylko filmy? W sieci możemy znaleźć kilka „perełek”, które są w stanie dostarczyć niezwykłe wrażenia wszystkim osobom otwartym na nowe doświadczenia. Jedną z nich jest Dipsea, która zapewnia wysokiej jakości słuchowiska erotyczne. Pojedyncze historie trwają od 5 do maksymalnie 20 minut. W serwisie już teraz znajdziecie ich ponad 300, a kolejne dochodzą każdego tygodnia. Materiałów z Dipsea możecie słuchać w dowolnej przeglądarce internetowej na dipseastories.com lub za pośrednictwem aplikacji dedykowanej urządzeniom mobilnym z Androidem, bądź iOS-em. Niestety, Dipsea nie jest serwisem darmowym, możecie jednak skorzystać z wersji próbnej i sprawdzić, czy jest to usługa dla was.

Literotica

Jeśli literatura to wasz „konik”, to być może zainteresuje was literotica.com – strona wypełniona po brzegi opowiadaniami erotycznymi, tworzonymi zarówno przez amatorów, jak i profesjonalistów. Oprócz samych „pikantnych” historii, można tu również znaleźć erotyczne komiksy i ilustracje.

