Nie tylko Ród Smoka. Wszystkie spin-offy Gry o Tron – ile razy powrócimy do Westeros?

Gra o Tron ukazuje zaledwie wycinek świata stworzonego przez George'a Martina. Jednak wkrótce możemy zobaczyć większy fragment Westeros i Essos – wszystko to za sprawą spin-offów, nad którymi pracuje HBO. Ród Smoka to jedynie pierwszy z nich, przenoszący widzów o prawie 200 lat w przeszłość. Inne seriale przeniosą nas nie tylko w czasie, ale i przestrzeni, ukazując niezwykłe przygody w egzotycznych krainach.

Spis treści

Opowieści z Siedmiu Królestw

Opowieści z Siedmiu Królestw to zbiór trzech opowiadań George'a Martina. Bohaterami są sir Duncan Wysoki (zwany Dunkiem) oraz jego giermek, Egg (późniejszy król Aegon V). Wydarzenia rozgrywają się 90 lat przed Grą o Tron. W skład Opowieści wchodzą na razie 3 historie, a pierwszy sezon serialu ma się skupić na pierwszej z nich, zatytułowanej Błędny Rycerz. Traktuje ona o okolicznościach spotkania Dunka i Egga oraz o konflikcie, w który wdaje się rycerz z księciem Aerionem Targaryenem.

fot. HBO Max

Serial o losach Dunka i Egga to jeden z najbardziej wyczekiwanych spin-offów ze świata Pieśni Lodu i Ognia. Wiadomo już, że serial stworzy Steve Conrad, a Opowieści z Siedmiu Królestw to jedynie tytuł roboczy.

10 000 okrętów

Ten serial to prawdziwa podróż w czasie. Ma on opowiadać o losach księżniczki Nymerii, żyjącej 1000 lat przed wydarzeniami z Gry o Tron. Nymeria pochodziła ze znajdującej się w Essos krainy o nazwie Rhoyne. Królestwo zostało jednak zaatakowane i podbite przez Valyrię – księżniczka zebrała flotę 10 000 okrętów i wraz z ocalałymi Rhoynarami pożeglowała przez morze w poszukiwaniu miejsca do osiedlenia. Jej wybór padł w końcu na Dorne w Westeros. Poślubiła tam lorda Morsa Martella, a setki Rhoynarek wyszło za mąż za innych Dornijczyków. Dla uczczenia nowego początku, Nymeria spaliła wszystkie swoje okręty.

fot. HBO Max

Wojna z Valyrią i długa żegluga Nymerii stanowi wdzięczny temat dla serialu, podobnie jak późniejsza walka księżniczki o utrzymanie władzy w Dorne. Co więcej Ród Martellów w Grze o Tron wypadł świetnie (choć głównie za sprawą Oberyna Martella), tak więc zanurzona w odległej przeszłości opowieść o jego początkach może wypaść naprawdę ciekawie. Showrunnerką serii i scenarzystką będzie Amanda Segel.

Snow

Najbardziej kontrowersyjny z zaplanowanych spin-offów. Powiedzmy to jasno: z Jonem Snow scenarzyści nie obeszli się ani dobrze, ani z sensem. Przez 7 sezonów mogliśmy obserwować ewolucję tego bohatera od niezbyt lotnego i żyjącego ideałami chłopca do pozbawionego złudzeń, zaprawionego w bojach mężczyzny. Wszyscy w napięciu czekali na dwie sceny: wyjaśnienie, że Jon jest Aegonem, synem Rhaegara Targaryena i Lyanny Stark oraz jego spektakularny pojedynek z Nocnym Królem. Jak się okazało, informacja o pochodzeniu do niczego się Jonowi nie przydała, a władcę Białych Wędrowców zabiła Arya. Jona okradziono więc z kluczowych momentów jego historii – nic więc dziwnego, że w zakończeniu Gry o Tron Snow wraz z Dzikimi wyniósł się za Mur.

fot. HBO Max

Według pierwszych informacji, spin-off opowie o przygodach Jona na dalekiej Północy. Pomysł na serial wypłynął podobno od samego Kita Haringtona – być może aktor też nie mógł pogodzić się z tym, jak potraktowano jego bohatera. Snow to roboczy tytuł serialu – nad produkcją będzie pracować ekipa showrunnerów i scenarzystów zwerbowana przez Haringtona. Przecieki wspominają też, że w serialu może powrócić Gwendoline Christie w roli Brienne.

Wąż Morski

Jeden z najciekawszych planowanych spin offów. Wąż Morski to nikt inny, jak lord Corlys Velaryon, którego mieliśmy okazję zobaczyć w Rodzie smoka. Czytelnicy książek Martina wiedzą, że był on prawdziwym badassem. Ród Velaryonów pochodził z Valyrii, był więc stary, bogaty i oddany Targaryenom. Zgodnie z rodzinną tradycją, lord był żeglarzem i to bardzo utalentowanym. Już w młodym wieku wyprawiał się w ryzykowne podróże, jednak jego największe triumfy miały miejsce na statku zwanym Wężem Morskim. Corlys żeglował na nim do najbardziej tajemniczych miejsc na świecie, przywożąc do Westeros ładunki cennych towarów i budując w ten sposób bogactwo Velaryonów.

fot. HBO Max

Początkowy tytuł tego spin-offa to 9 podróży, jednak HBO i George Martin nie chcieli tworzyć dwóch seriali z liczbą w tytule. Jako scenarzystę pilota zaangażowano Bruno Hellera. Serial zapewne opowie o egzotycznych wojażach Corlysa. Oznacza to, że możemy zobaczyć państwa, które nie tylko nie pojawiły się w Grze o tron, ale nie zostały nawet dobrze opisane przez Martina. Być może dzięki Wężowi Morskiemu odwiedzimy takie krainy w Essos, jak pełne zamaskowanych mieszkańców Asshai przy Cieniu czy Mossovy, zasiedlone przez zmiennokształtnych i łowców demonów.

Złote Imperium Yi Ti

Wygląda na to, że Essos zwiedzimy nie tylko za sprawą Corlysa Valeriona. HBO planuje bowiem serię animowaną, której akcja będzie rozgrywać się w Yi Ti – porośniętym dżunglą kraju pomiędzy Morzem Nefrytowym a pełnymi czarów Krainami Cienia. O tym państwie wiadomo niewiele ponadto, że jest niesłychanie bogate, pełna złota, jedwabiu i cennych przypraw. Pochodzącą z Yi Ti Czerwoną Kapłankę można było zauważyć w jednym z odcinków Gry o Tron.

fot. HBO Max

Według George'a Martina, Yi Ti jest fantastycznym odpowiednikiem średniowiecznych Chin – odległą z punktu widzenia Westeros krainą, pełną dziwnych towarów i obyczajów. Animacja wydaje się dobra formą do przedstawienia tak niezwykłego miejsca.

