Nie tylko Samsung - Xiaomi również może mieć problem ze spowalnianiem urządzeń

Ostatnimi czasy głośno było o Samsungu, który za sprawą oprogramowania Game Optimizing Services ograniczał wydajność flagowych modeli z rodziny Galaxy S22. Koreański producent zaktualizował oprogramowanie smartfonów oraz wprowadził zmiany w funkcji GOS. Podobne oskarżenia padły również w 2021 roku w kierunku firmy OnePlus, która również ograniczała wydajność swoich urządzeń poza testami syntetycznymi.

Współzałożyciel Geekbench - popularnego testu sprawdzającego wydajność procesorów - twierdzi, że Xiaomi również posiada system zmniejszania wydajności swoich urządzeń oparty na rozpoznawaniu nazw aplikacji.

John Poole odkrył, że po przebraniu testu syntetycznego Geekbench za popularną grę Fortnite wyniki wydajności pojedynczego rdzenia spadły o aż 30%. Pogorszyła się również wydajność wielowątkowa. W tym przypadku zanotowano spadki na poziomie 15%.

This also happens when Geekbench is disguised as other games such as Genshin Impact.