Nie tylko Thermomix. Poznałam nowy wielofunkcyjny sprzęt od marki Vorwerk

Produkcją i sprzedażą Thermomixa w Polsce zajmuje się firma Vorwerk, ale mało kto wie, że w portfolio tego producenta znajdziemy także inne urządzenia AGD, a mianowicie odkurzacze Kobold. Miałam okazje bliżej przyjrzeć się jednemu z najnowszych modeli tej marki.

Thermomix - nie każdy posiada, ale z pewnością każdy choć raz słyszał coś na jego temat. Są nawet tacy, co odkładają wszelkie oszczędności, aby jak najszybciej go nabyć. Ten wielofunkcyjny robot kuchenny, który "zrobi za ciebie wszystko" cieszy się ogromną popularnością i sporym rozgłosem w ostatnich latach. Ale nie o nim będzie mowa. Marka Vorwerk ma w swoim portfolio jeszcze jeden interesujący sprzęt AGD, którego cechą charakterystyczną także jest wielozadaniowość. Tym razem nie chodzi jednak o przygotowywanie posiłków, a o sprzątanie. W ofercie producenta zawitał właśnie nowy odkurzacz bezprzewodowy - Kobold VK7, który miałam okazję ujrzeć na własne oczy podczas premiery medialnej organizowanej przez firmę Vorwerk.

Trzeba jednak zaznaczyć, że historia Kobold rozpoczęła się już w latach 30. XX wieku. To wtedy firma Vorwerk wprowadziła na rynek pierwszy odkurzacz ręczny. Najciekawsze jest jednak to, że wewnętrzna konstrukcja odkurzacza powstała na bazie elektrycznego silnika z gramofonu...

Kobold VK7 żadnej pracy się nie boi

No ale wróćmy do teraźniejszości. Najnowsze urządzenie marki Kobold zostało tak opracowane, aby nadawało się do wielu różnych zastosowań - w zależności od indywidualnych potrzeb oraz konkretnych warunków. Do dyspozycji mamy wiele akcesoriów, które wspomagają utrzymanie czystości w całym domu - od podłóg, przez trudno dostępne miejsca, po tapicerki, materace i meble. Na spotkaniu miałam okazję prześledzić, jak konkretnie działają poszczególne końcówki, które możemy podłączać do głównego modułu odkurzacza. Należy podkreślić, że w ofercie producenta do wyboru mamy kilka różnych zestawów, w których znajdują się poszczególne akcesoria. Zatem cena jest zależna od zawartości dodatkowych elementów.

Wśród nich znajdziemy:

Elektroszczotkę do czyszczenia podłóg twardych, wykładzin i dywanów (na sucho)

Elektroszczotkę do czyszczenia podłóg na sucho i mokro (jednocześnie)

Specjalne szczotki do czyszczenia tapicerek i wnętrza auta

Specjalna końcówka do czyszczenia materacy

Ssawka szczelinowa

Końcówka do czyszczenia np. zasłon

Teleskopowa rura z wysuwaną końcówką, która dodatkowo się zgina

Długa, zginana i rozsuwana końcówka do czyszczenia trudno dostępnych miejsc

Szczotka do delikatnych powierzchni

"Kopytko", które umożliwia np. zbieranie tynku podczas wiercenia w ścianie

Fot.: Izabella Bandych/PCWorld

Fot.: Izabella Bandych/PCWorld Fot.: Izabella Bandych/PCWorld Fot.: Izabella Bandych/PCWorld Fot.: Izabella Bandych/PCWorld Fot.: Izabella Bandych/PCWorld

Mamy zatem elementy przeznaczone do dywanów i wykładzin, do czyszczenia podłogi na mokro, do materacy i tapicerek, a także do czyszczenia powierzchni nad podłogą. Jedną z ciekawszych funkcjonalności jest możliwość czyszczenia i odświeżania materacy - za pomocą specjalnego preparatu czyszczącego, "masażera" i szczotki zbierającej wszelki brud.

Fot.: Izabella Bandych/PCWorld Fot.: Izabella Bandych/PCWorld Fot.: Izabella Bandych/PCWorld

Jak działa i co potrafi?

Odkurzacz Kobold VK7 jest zasilany akumulatorowo, a więc można nim sprzątać w każdym wnętrzu bez konieczności podłączania go do gniazdka. Jak zostało powiedziane podczas prezentacji, na jednym naładowaniu baterii urządzenie jest w stanie pracować przez ok. 60 minut - tu jednak czas pracy zależy zawsze od wybranego trybu, używanych akcesoriów czy rodzaju sprzątanego podłoża. Oczywiście istnieje możliwość dokupienia dodatkowej baterii, której można używać zastępczo. Ładowanie akumulatora zajmuje ok. 2 godziny. Do dyspozycji mamy 4 moce siły ssania oraz przycisk Boost, który jeszcze bardziej zwiększa wydajność odkurzania. Za bezpieczne i świeże sprzątanie odpowiada 4-warstwowa filtracja - tu warto dodać, że worek filtrujący został wykonany w 80% z materiałów z recyklingu. Jak deklarują przedstawiciele sprzętu, system ten jest w stanie zatrzymać do 99,99% wszelkich alergenów.

Warto jeszcze wspomnieć o ergonomii i wadze urządzenia. Chociaż na pierwszy rzut oka odkurzacz wygląda dość topornie, to trzeba przyznać, że rzeczywiście jest naprawdę lekki i poręczny - jego główny moduł waży 2,3 kg. Poza tym, jeśli np. sprzątamy powierzchnie nad podłogą, możemy skorzystać ze specjalnego paska - w ten sposób zawieszamy odkurzacz na ramieniu i możemy działać bez nadwyrężania rąk. No i jeszcze ruchoma rękojeść - możemy ją odpowiednio przekręcić w zależności od tego, czy sprzątamy podłogi, czy chcemy wyczyścić różnego rodzaju tapicerki lub meble.

Fot.: Izabella Bandych/PCWorld Fot.: Izabella Bandych/PCWorld

Słów kilka o wyglądzie

Design jak dla mnie jest tutaj bez zarzutu, chociaż oczywiście każdy z pewnością oceni to indywidualnie. Przemawia jednak do mnie stonowana kolorystyka i minimalizm. Całość prezentuje się po prostu stylowo i nowocześnie, mimo tak szerokiej funkcjonalności urządzenia. Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie zielonych elementów, które wskazują, że dana część jest wymienna czy ruchoma.

Tanio nie jest

Sprawa ma się podobnie jak w przypadku Thermomixa, a tutaj nawet jest drożej i to znacznie. Za najbardziej rozbudowany zestaw zapłacimy ok. 10 tys, za najtańszy wariant niecałe 5 tys. Chyba każdy musi odpowiedzieć sobie sam, czy przeznaczyłby takie pieniądze na urządzenie do sprzątania.

Decydując się na zakup, należy wypełnić formularz i zamówić prezentację połączoną z bezpośrednią sprzedażą. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie marki.

Fot.: Izabella Bandych/PCWorld

Plany na przyszłość

Wspomnę tylko, że marka Vorwerk jeszcze w tym roku planuje premierę jeszcze jednego urządzenia do sprzątania, które także będzie warte uwagi. Ale o tym kolejnym razem.

