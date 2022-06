Nie tylko Umbrella Academy – filmy i seriale z najgorszymi superbohaterami w historii

Na Netfliksie możecie już obejrzeć trzeci sezon Umbrella Academy, ale to nie jedyna opowieść o dysfunkcyjnych superbohaterach, którą warto poznać. Nie lubicie stereotypowych postaci i śmiertelnej powagi, za to cenicie dobry pastisz? Wolicie supków fajtłapowatych i żenujących albo wręcz okrutnych i toksycznych? Oto lista filmów i seriali, w których superbohaterowie są naprawdę fatalni!

Spis treści

The Boys (2019-obecnie)

Trzeba przyznać, że superbohaterowie w The Boys są naprawdę potężni – poruszają się z niesamowitą prędkością, uderzają falami energii, mogą stać się niewidzialni, a nawet wstać z martwych. Jednocześnie większość z nich to paskudne kreatury, hipokryci, zboczeńcy, narkomani i narcystyczni szaleńcy. Prym wiedzie oczywiście Homelander, strzelający laserami z oczu i praktycznie niezniszczalny psychopata z całą masą frustracji i kompleksów.

Supki z serialu Amazona na niczym szczególnie się nie znają, są za to gwarancją krwawej demolki. Nawet jeśli nie mają szczególnie złych zamiarów, ich moce i tak często wymykają się spod kontroli, siejąc zniszczenie. Zmiażdżenie pośladkami głowy landlorda? Rozerwanie na strzępy kochanka (od środka)? Ci superbohaterowie są zdolni do wszystkiego. Świat może i na nich zasługuje, ale zdecydowanie ich nie potrzebuje.

Zobacz również:

Serial obejrzysz na: Amazon Prime

Misfits (2009-2013)

Wyobraźcie sobie grupę brytyjskich nastolatków skazanych na prace społeczne za popełnienie drobnych przestępstw. Dresiarska Kelly, pechowy Curtis, zahukany Simon, imprezowiczka Alisha oraz pyskaty i urzekająco obleśny Nathan to najgorsi kandydaci na superbohaterów, jakich można sobie wyobrazić. Jedyne, o czym marzą, to skończyć odbywanie kary, ściągnąć pomarańczowe kombinezony i nigdy więcej nie znaleźć się w swoim towarzystwie. Jednak te plany krzyżuje dziwna burza i uderzenie pioruna, które obdarza te nieogarnięte dzieciaki zaskakującymi mocami.

Nie da się ukryć, że Nate, Kelly, Curtis, Simon i Alisha stanowią żenującą ekipę. Muszą radzić sobie nie tylko z pracami społecznymi i typowymi problemami nastolatków, ale jeszcze opanować kłopotliwe umiejętności, pokonać nieoczekiwanych wrogów i ukryć pewne morderstwo. Superbohaterstwo idzie im naprawdę opornie, co zresztą kwitują zwrotami, od których poczciwemu Kapitanowi Ameryce zwiędłyby uszy.

Serial obejrzysz na: Hulu

Kick-Ass (2010)

Dlaczego w prawdziwym życiu nikt nie próbuje zostać superbohaterem? To pytanie dręczy nastoletniego Dave'a, namiętnie pochłaniającego kolejne tomy komiksów. Chłopak nie dysponuje ani kondycją fizyczną, ani przeszkoleniem w walce, ani pieniędzmi, nie mówiąc już o supermocach. Jest zwykłym nieśmiałym nastolatkiem z obciachowymi kumplami i głową pełną brudnych fantazji o nauczycielce angielskiego. Nie brak mu jednak entuzjazmu – szybko stwierdza, że do superbohaterskiej roboty wcale nie są potrzebne nadnaturalne moce i jako Kick-Ass wyrusza na ulicę, by tępić zło.

Kompletny brak umiejętności połączony z komicznym kostiumem sprawia, że wśród złoczyńców Dave budzi raczej śmiech i politowanie niż przerażenie. Paradoksalnie, żenująca nieporadność okazuje się kluczem do sukcesu i Kick-Ass staje się wydarzeniem medialnym – zdobywa sławę jako pierwszy prawdziwy, choć odklejony od rzeczywistości superbohater.

Kleszcz (2016-2019)

Nikt nie lubi małych, wysysających krew i roznoszących choroby owadów, które można spotkać w lasach i na łąkach... Kleszcza z serialu Amazona też trudno darzyć sympatią. Ten bohater w niebieskim stroju jest męczący, czepialski i przerażająco gadatliwy – wygłaszane przez niego przemowy brzmią jak połączenie sztampowych tekstów z superbohaterskich filmów i poradnika dla hollywoodzkich scenarzystów. Do tego jest irytująco niezniszczalny, cierpi na amnezję, a jego hełm zdobią pokaźne (i co gorsza ruchome) czułki.

Nie ma co się dziwić, że mimowolny pomocnik Kleszcza, księgowy Arthur, ma go po prostu dosyć. Wkrótce jednak chłopak sam wdziewa superbohaterski kostium i rozpoczyna walkę z przerażającym Kapitanem Terrorem... oczywiście nie idzie mu to zbyt dobrze. Arthur nie ma najmniejszej ochoty biegać po mieście w pelerynie i trzeba przyznać, że nie ma do tego żadnych predyspozycji. Zestresowany, niezdarny, łykający garści psychotropów księgowy to w pewnym sensie godny pomocnik Kleszcza – w duecie stanowią chodzącą parodię superbohaterskich zespołów.

Serial obejrzysz na: Amazon Prime

Peacemaker (2022)

Christopher Smith tak bardzo kocha pokój, że jest w stanie zabić za niego dosłownie każdego... Taki opis z pewnością nie wróży dobrze. I rzeczywiście, znany z Legionu Samobójców Peacemaker, to typ koszmarnie toksyczny, ale też bardzo smutny. Mieszka w zdezelowanej przyczepie, jego jedynym przyjacielem jest oswojony orzeł, a większość ludzi traktuje go jak kiepski żart. Nie żeby sobie na to nie zasłużył – jest seksistą, nieustannie wygaduje obraźliwe lub niezręczne bzdury, a do tego jest szokująco lekkomyślny i niedojrzały.

Jakby tego było mało, na umięśnionych plecach Smith niesie bagaż w postaci przemocowego ojca, na którego szacunek desperacko usiłuje zasłużyć. Mimo postury godnej Supermana, Peacemaker to tak naprawdę nieszczęśliwy przegryw. Wkurza otoczenie, męczy się w pozie macho i balansuje na granicy załamania nerwowego.

To nie jest ok (2020)

Małomiasteczkowa, szkolna outsiderka nie wydaje się właściwym materiałem na właścicielkę supermocy – wszyscy wiemy, jak skończyła się historia Carrie. Sydney ma na głowie zbyt wiele problemów, by cieszyć się z odkrywania telekinetycznych zdolności – jej ojciec umarł, z matką się nie dogaduje, inni uczniowie liceum za nią nie przepadają, a jedyna przyjaciółka woli spędzać czas z chłopakiem. Co gorsza, zdarzają się jej wybuchy gniewu, które prowadzą ją wprost do gabinetu psychologa.

Sydney na szczęście nie musi uratować świata, ale w jej sytuacji zachowanie zdrowych zmysłów to i tak wiele. Serial to pełna nawiązań do kina lat 70. i 80. opowieść o niedolach dorastania, w której nadnaturalne moce są symbolem zachodzących u nastolatków przemian.

Serial obejrzysz na: Netflix

Doom Patrol (2019-2021)

Dziwne moce, okaleczenia i choroby psychiczne... Do superbohaterów z Doom Patrol, zdaniem narratora serii, bardziej pasuje określenie superzera. Rita ma tendencję do zmieniania się w obrzydliwą maź, Jane cierpi na rozdwojenie jaźni, Larry nie kontroluje wybuchów mrocznej energii, Vic jest cyborgiem, a Cliff... cóż, Cliff to zasadniczo ludzki mózg zamknięty w topornym, metalowym robocie. Ich zdolności mają źródło w tragicznych wydarzeniach, traumach i niewygodnych sekretach, a on sami zmagają się z odrzuceniem przez społeczeństwo.

Bohaterowie Doom Patrol to depresyjna i niezrównoważona ekipa, która marzy jedynie o spokoju. Ten jednak nie jest im dany. Przez swoje lekkomyślne zachowanie Cliff, Rita, Jane, Larry i Vic przyciągają uwagę tajemniczego pana Nobody, który porywa doktora Nilesa, sprawującego pieczę nad straumatyzowaną ekipą. Doom Patrol niechętnie podejmuje się misji uratowania doktora, czując, że superbohaterska praca to nie to, do czego zostali stworzeni.

Serial obejrzysz na: HBO Max

Defendor (2009)

Nie tylko zakręcone na punkcie komiksów nastolatki mogą włożyć superbohaterski kostium i grasować na ulicach jako zamaskowani mściciele. Taka bowiem historia przytrafia się Arthurowi Poppingtonowi, cierpiącemu na zaburzenia psychiczne mężczyźnie w średnim wieku. W pokaźnym hełmie i czarnym kombinezonie z nieporadnie wyklejoną literą D, jako Defendor przemierza mroczne ulice opanowanej przez mafię metropolii. W mieście pleni się korupcja i handel narkotykami, które Arthur poprzysięga zwalczyć. Problem w tym, że nie ma właściwie żadnych zasobów, by swój cel zrealizować. Posługuje się własnoręcznie skleconą bronią, wrogów obezwładnia chlapiąc im w oczy sokiem z cytryny, a z dachów głównie spada.

Defendora mało kto traktuje poważnie, zwłaszcza gdy rozpytuje o potężnego Kapitana Industries, który rzekomo włada miastem. Na dręczonego traumą, niezdarnego i kurczowo uczepionego swojego alter ego Arthura przykro patrzeć – zwłaszcza, gdy znowu masakrują go mafijne zbiry.

Serial obejrzysz na: HBO Max

Niezwyciężony (2021-obecnie)

Wydawać by się mogło, że jeśli za superbohaterską robotę weźmie się Mark Grayson, sukces będzie murowany. W końcu Mark jest synem samego Omni-Mana, supersilnego, latającego i właściwie niezniszczalnego kosmity z planety Viltrum. Jest on najpotężniejszym z zasiedlających Ziemię superbohaterów i wszystko wskazuje na to, że nastoletni syn będzie jego godnym następcą. Pełen entuzjazmu Mark wdziewa więc nowiutki kostium superbohatera, przybiera alias "Niezwyciężony" i rozpoczyna walkę z przestępczością. Co prawda nawet udaje mu się pokonać kilku złoczyńców, ale szybko staje się jasne, że nie ma szans w starciu z poważnymi przeciwnikami.

Mark ma problemy z korzystaniem ze swoich mocy, raz po raz solidnie obrywa, zawodzi tych, których ma uratować, a nawet przyczynia się koszmarnej rzezi. Nastolatek ciągle musi korzystać z pomocy bardziej doświadczonych superbohaterów, którzy wciąż przypominają mu, że przydomek "Niezwyciężony" przybrał mocno na wyrost.

Serial obejrzysz na: Amazon Prime

Watchmen (2009, 2019)

O ile większość postaci z tego zestawienia jest po prostu nieporadna, superbohaterowie z komiksu, filmu i serialu Watchmen to zupełnie inna liga. Na pierwszy rzut oka mogą trochę przypominać supków z The Boys – są podobnie groteskowi i brutalni. Jednak ich degeneracja jest o wiele bardziej tragiczna, w czym oczywiście swój udział ma konwencja, w której zrealizowano filmową ekranizację i serialową kontynuację. Mroczny noir sprawia, że biegający w dziwnych kostiumach Rorschach, Ozymandiasz, Zakapturzona Sprawiedliwość czy Siostra Noc są jednocześnie przerażający i smutni. Przeżarci przez namiętności, straumatyzowani i pełni typowo ludzkich wad nieszczególnie mogą być źródłem nadziei.

Rzeczywistość w Watchmenach jest mocno niejednoznaczna, a zamaskowani mściciele niespecjalnie przyczyniają się do stworzenia lepszego jutra. Sami też zresztą często kończą w niewesoły sposób, daleki od happy endów z marvelowkich filmów.

Serial obejrzysz na: HBO Max

Zobacz także: The Umbrella Academy – poznajcie skład Sparrow Academy! Bohaterowie i ich moce