Nie tylko Wiedźmin 4 i GTA 6 – na te gry czekamy najbardziej [TOP 10]

Star Wars Jedi: Upadły Zakon 2

Choć druga część przeboju od Respawn Entertainment nie została jeszcze oficjalnie zapowiedziana, to tak naprawdę jest to tytuł, który może najszybciej zadebiutować na rynku. Ponoć prace nad kontynuacją Star Wars Jedi: Upadły Zakon zaczęły się wkrótce po premierze gry, czyli na początku 2020 roku. Według ostatnich informacji do prezentacji gry dojdzie w kwietniu bądź maju 2022, a sama premiera miałaby się odbyć pod koniec bieżącego roku. My już się nie możemy doczekać, a wy?