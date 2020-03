Nie tylko koronawirus – najlepsze gry z epidemią w tle

Obecne globalne problemy z pandemią koronawirusa, okazują się nie być niczym nowym dla autorów popkulturowych dzieł. Liczni twórcy filmowi, autorzy książek czy deweloperzy gier już od dziesiątek lat eksplorują temat globalnej zarazy. Różne są pomysły i sposoby na ukazanie epidemii czy pandemii, postanowiliśmy zebrać dla was gry z ostatnich lat, które w najciekawszy sposób prezentują wizję świata, mierzącego się z niebezpiecznymi wirusami.

The Division i The Division 2

Na początek jedna z najbardziej realnych, i przy tym najbardziej przerażających, wizji pandemii w ostatnich latach. Zaserwował ją nam wewnętrzny zespół Ubisoftu - Massive Entertainment, przy okazji premiery The Division w 2016 roku. Historia gry przedstawia nam alternatywną wersję historii. Na terenie Stanów Zjednoczonych wybucha epidemia grypy, później zwana „dolarową-grypą”, a to dlatego, że przenosiła się ona za pośrednictwem wirusa, którym (celowo) skażono pieniądze. Gracze wcielają się w wysoko wykwalifikowanych agentów „Division”, których zadaniem jest przywrócić porządek na ulicach Nowego Jorku. W zeszłym roku odbyła się premiera drugiej części gry, która kontynuuje historię z oryginału. Tym razem jednak, przenosimy się do stolicy USA – Waszyngtonu. Za The Division 2 przemawia nie tylko ciekawy, postapokaliptyczny świat i historia, ale również gameplay. Produkcja Massive Entertainment to trzecioosobowa strzelanka z elementami rpg. Na graczy czekają nie tylko liczne starcia przy wykorzystaniu różnego rodzaju broni i gadżetów, ale również misje kooperacyjne, wymagające, wielosobowe rajdy, pojedynki pvp i mnóstwo sprzętu do zebrania i kolekcjonowania. The Division 2 niedawno wzbogaciło się o ogromne rozszerzenie – Władcy Nowego Jorku, które dodaje jeszcze więcej zawartości do gry. Jeśli macie naprawdę sporo wolnego czasu i cenicie sobie realne odzwierciedlenie postapokalipsy, to warto spróbować swoich sił w The Division 2.

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia

Pathologic 2

Pozostając przy realnej prezentacji epidemii, przenieśmy się do niezwykłego, aczkolwiek ponurego świata Pathologic 2. Gra niewielkiego studia Ice-Pick Lodge, pozwala nam wcielić się w rolę głównego lekarza w niewielkim miasteczku, które walczy ze śmiertelną zarazą. Pathologic 2 to w dużej mierze gra przygodowa z elementami thrillera i horroru, dodatkowo wzbogacona o elementy survivalu i rpg. Głównym zadaniem graczy jest walka z rozprzestrzeniającą się epidemią w świecie, w którym upadają wartości społeczne. Podczas rozgrywki istotne będzie zbieranie zasobów oraz dbanie o własne zdrowie i samopoczucie. Sposobów, na rozwiązanie każdego problemu jest co najmniej kilka. Potrzebne nam towary możemy np. kupić, ukraść lub odebrać innym siłą. Do przetrwania niezbędni będą również sojusznicy, na których lojalność musimy zapracować, wykonując liczne zadania. W Pathologic 2, tylko od nas zależy, jaki los spotka mieszkańców „zarażonego” miasta.

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Plague Inc.

Kolejna na naszej liście gra to Plague Inc: Evolved. Już sam tytuł sugeruje z czym mamy do czynienia. Produkcja studia Ndemic Creations, stawia przed graczem jedno zadanie – wyeliminować ludzkość z planety ziemia. Okazuje się jednak, że nie jest to takie proste zadanie i gracz musi zadbać o mnóstwo czynników, aby doprowadzić do końca naszego gatunku. Plague Inc. w niezwykły sposób łączy w sobie elementy gry strategicznej i symulacji. Gracze muszą nie tylko zaprojektować śmiertelnie niebezpiecznego wirusa (korzystając przy tym z bogatej bazy danych), ale upewnić się, że odpowiednio szybko się on rozprzestrzeni, a naukowcy nie znajdą na niego leku. Dzięki swojej wysokiej złożoności, Plague Inc. zapewnia dziesiątki godzin zabawy, a jeśli do tego dodamy tryb kooperacyjny oraz rywalizację w trybie wieloosobowym, to mamy produkcję na setki godzin. Co ciekawe, twórcy gry tak pieczołowicie przedstawili różnego rodzaju scenariusze epidemii i poszczególne wirusy, że zostali zaproszeni przez agencję rządową Stanów Zjednoczonych - CDC (Centra Kontroli i Prewencji Chorób) o wystąpienie podczas konferencji dotyczącej zdrowia publicznego.

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS

Resident Evil 2: Remake

Gdy mówi się lub pisze o wirusach, epidemiach i zarazach, to obecnie nie w sposób nie pomyśleć o zombie. Te niezwykłe istoty zadomowiły się w naszej popkulturze już na dobre i nic nie wskazuje na to, żeby miały ją szybko opuścić. Jeśli już jesteśmy przy temacie wirusów, zombie i gier, to koniecznie trzeba wspomnieć o serii Resident Evil, która po dziś dzień jest jedną z najważniejszych w tym temacie. Warto tu bowiem podkreślić, że żywe trupy w Resident Evil nie są dziełem nieczystych mocy, magii, klątw czy przypadku. Za pojawienie się zombie odpowiada tutaj wirus i to stworzony przez człowieka. Choć seria ta ma już niemal ćwierć wieku, to, głównie dzięki remake'om, również młodsi gracze mogą poznać genezę uniwersum Resident Evil. W zeszłym roku doczekaliśmy się premiery Resident Evil 2: Remake, czyli nowej wersji gry, która pierwotnie ukazała się w 1998 roku. Trzecioosobowy survival horror, pomimo ponad 20 lat „na karku” wciąż straszy i wzbudza emocje. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w Resident Evil 2: Remake, to warto nadrobić zaległości, bo już w przyszłym miesiącu, dokładnie 3 kwietnia, zadebiutuje remake kolejnej części serii - Resident Evil 3: Nemesis.

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Days Gone

Kolejnym interesującym reprezentantem gier, poświęconych tematyce epidemiologicznej, jest Days Gone. Produkcja studia Bend to trzecioosobowa gra akcji, która zapożycza rozwiązania z innych gatunków, jak rpg czy gier survivalowych. Akcja Days Gone przenosi graczy do postapokaliptycznych Stanów Zjednoczonych, których ludność kilka lat wcześniej została zdziesiątkowana przez pandemię. W wyniku działań nieznanego wirusa powstali zakażeni – niezwykle agresywne istoty, przypominające zombie, które w świecie gry najczęściej określane są mianem „świrusów” (oryg. Freakers). Głównym bohaterem produkcji jest Deacon St. John. Jego zdolności pozwalają mu na przemierzanie otwartego świata gry, a także wykonywanie zadań dla określonych grup oraz postaci ich reprezentujących. Days Gone czerpie pełnymi garściami również z dziedzictwa opowieści o zombie, przy czym nie zapomina zaoferować nam własnych, świeżych pomysłów. Skupiając się na samej rozgrywce warto podkreślić, że twórcy zadbali o to, aby główny bohater, a wraz z nim gracze, odczuwali ciągłe zagrożenie przebywając poza bezpiecznymi strefami. Do przetrwania niezbędne jest dbanie o regularne uzupełnianie zapasów, w tym m.in. medykamentów, elementów wyposażenia czy amunicji. Istotne jest również wytwarzanie i dbanie o dobry stan broni i motocykla, który jest jedynym środkiem transportu protagonisty.

Platformy: PlayStation 4

Vampyr

Przenieśmy się teraz do początku XX wieku, a konkretnie do roku 1918, kiedy to w Europie szalała epidemia grypy zwanej „hiszpanką”. W grze Vampyr od francuskiego studia - Dontnod, autorów przebojowego Life is Strange, wcielimy się w postać lekarza Jonathana E. Reida, który po zakończeniu służby podczas I Wojny Światowej, powraca do rodzinnego Londynu aby pomóc zapanować na rozprzestrzeniającą się chorobą. Niestety, wkrótce po przybyciu do miasta bohater zostaje zaatakowany przez nieznaną mu istotę, która okazuje się być wampirem. Już przemieniony Reid musi nie tylko odnaleźć swojego stwórcę, ale również opanować swoje nowe instynkty i pomóc (lub nie) mieszkańcom Londynu. Vampyr w ciekawy sposób (na wzór serii Assassin's Creed) łączy autentyczne wydarzenia z historii, z fikcyjną historią o wampirach. Produkcja Dontnod to trzecioosobowa gra akcji, z rozbudowanymi elementami RPG. Ciekawostką jest fakt, że nasze wybory podczas gry są permanentne. Każda rozgrywka posiada tylko jeden zapis i jest on automatycznie nadpisywany przez grę. Oznacza to, że trzeba się mocno zastanowić przed podjęciem nawet najbardziej błahej decyzji.

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

A Plague Tale: Innocence

Już sam tytuł A Plague Tale: Innocence zdradza nam po części, z czym mamy do czynienia. Trzecioosobowa, przygodowa gra akcji od Asobo Studio, przenosi nas do 1349 roku i zrujnowanej wojną Francji. Kraj dodatkowo pustoszy zaraza i nienaturalna plaga szczurów. Gracze wcielają się w młodą dziewczynę Amicię, która, wraz z bratem, stara się przeżyć w tych niespokojnych czasach. A Plague Tale: Innocence urzeka nie tylko szczegółowym, pięknym, acz mrocznym światem, ale również intrygującą fabułą i ciekawym podejściem do rozgrywki. Zamiast brutalnej siły, gracze, a wraz z nimi Amicia, muszą często wykazać się sprytem i inteligencją.

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Dying Light

Pod koniec naszej listy propozycji, powróćmy do niestrudzonych żywych trupów. Wydany w 2015 roku Dying Light, to bez wątpienia opus magnum Techlandu. W grze widać wyraźne inspiracje poprzednimi produkcjami studia (Dead Island), jednak niemal każdy element został poprawiony i ulepszony. W grze trafiamy do fikcyjnego miasta Harran, objętego kwarantanną, w którym wybuchła tajemnicza epidemia zmieniająca ludzi w żywe trupy. Harran to swoisty mikroświat, w którym zombie stały się nowym naturalnym elementem, a żyjący, podzieleni na grupy i frakcje, zaadoptowali się do panujących tam warunków. Choć produkcja ma już swoje lata, to wciąż należy do jednych z najlepszych z gatunku. Warto też dodać, że produkcja doczekała się obszernego rozszerzenia The Following oraz kilkunastu pomniejszych, darmowych dodatków. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji pograć w Dying Light, to teraz szczególnie warto spróbować polskiej produkcji, bowiem już pod koniec tego roku zadebiutuje jej kontynuacja. Warto też dodać, że w Dying Light można bawić się razem z przyjaciółmi (maksymalnie do czterech graczy).

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

State of Decay 2

Ostatnim wybranym przez nas tytułem, z epidemią w tle, jest State of Decay 2, czyli kontynuacja gry z 2013 roku, przygotowanej przez studio Undead Labs. Produkcja przenosi nas do postapokaliptycznych Stanów Zjednoczonych przyszłości, zdominowanej przez zombie. Naszym zadaniem jest przetrwać w niebezpiecznym świecie i zapoczątkować zalążek ludzkiej cywilizacji. W odróżnieniu od wielu innych produkcji, twórcy nie oddają do naszej dyspozycji jednego konkretnego bohatera – a całą grupę ocalonych. Co ważne, każdy z członków naszej społeczności posiada własną unikalną historię, charakter i umiejętności. Do naszej dyspozycji oddano otwarty świat, w którym będziemy walczyć z zombie, zbierać surowce i starać się zbudować bezpieczne schronienie dla naszej drużyny. Oprócz kampanii fabularnej, State of Decay 2 zaoferuje nam również tryb multiplayer. Co więcej, niedawno zapowiedziano ulepszoną wersję gry - Juggernaut Edition, która wprowadzi liczne zmiany w systemach gry, wprowadzi mnóstwo nowej zawartości i znacznie poprawi jakość grafiki. Co najlepsze, State of Decay 2 jest dostępne w bibliotece gier Xbox Game Pass.