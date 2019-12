Nie tylko rozmiar ma znaczenie. Recenzujemy serwer Aruba Cloud VPS w wersji XL.

Linia serwerów Aruba Cloud VPS uruchamianych w infrastrukturze chmury bazuje na technologii VMware oraz dyskach SSD. Wydajne środowisko otwiera drogę do obsługi małych i średnich obciążeń internetowych: wymagających aplikacji webowych i sklepów, środowisk testowych oraz serwerów gier, dla których klasyczny hosting współdzielony nie wystarcza, a „pełna chmura” w modelu IaaS nie jest jeszcze potrzebna albo okazuje się zbyt droga. Do redakcyjnych testów trafił najmocniejszy wariant usługi Cloud VPS oznaczony jako Extra Large (XL).

W ofercie Aruby znajdziemy dwie komplementarne usługi chmurowe – Cloud VPS oraz Cloud Pro. Pierwsza opcja to ekonomiczne rozwiązanie przeznaczone dla użytkowników, którzy chcą przenieść swoje serwisy internetowe i aplikacje z klasycznych VPS-ów do nowoczesnej infrastruktury chmury. Wyższy poziom usług gwarantuje wirtualizacja VMware oraz wydajne dyski SSD. Z kolei usługa Cloud Pro to już chmura infrastrukturalna z pełną nadmiarowością sprzętową, możliwością łączenia wielu serwerów w ramach prywatnej sieci wirtualnej oraz godzinowym rozliczaniem za wykorzystane usługi. Wspominamy o tym dlatego, że odniesienia do usług Cloud Pro pojawią się jeszcze w kilku miejscach tej recenzji.

Panel zarządzania

Punktem wyjścia do dalszych rozważań niech będzie, wspólny dla wszystkich usług Aruba Cloud, panel zarządzania. Administrator może z jednego miejsca zamawiać i zarządzać serwerami Cloud VPS, Cloud Pro oraz Private Cloud, domenami, usługami pamięci obiektowej (object storage), monitoringu oraz backupu. Brzmi nieźle?

Dodatkowego smaku dodaje fakt, że ten sam pojedynczy panel pozwala na zarządzanie usługami chmurowymi we wszystkich centrach danych Aruba Cloud jednocześnie. A tych dokładnie jest osiem. Trzy centra zlokalizowano we Włoszech, po jednym zaś w Czechach, we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce, a konkretnie w Warszawie. Przełączanie między nimi wymaga raptem jednego kliknięcia flagi reprezentującej wybrane europejskie centrum danych Aruby.

W temacie recenzji najbardziej interesuje nas zakładka Cloud Computing, która pozwala tworzyć, zarządzać i archiwizować serwery chmurowe Cloud VPS (nazywane również Smart VPS) i Cloud Pro. Powołanie nowego serwera do życia to przysłowiowa „bułka z masłem”. Wybieramy wariant usługi, wprowadzamy nazwę nowego serwera oraz nadajemy hasło administratora. Więcej czasu warto poświęcić na wybór szablonu, czyli prekonfigurowanego obrazu systemu operacyjnego, który zostanie zainstalowany na serwerze.

Konfiguracje i szablony

Tych do wyboru mamy aż 32! Większość szablonów to obrazy popularnych dystrybucji Linuksa, w tym Ubuntu Server, Debian, openSuSE oraz CentOS. Ten ostatni dostępny jest w kilku dodatkowych konfiguracjach, obejmujących gotowe środowiska Wordpress, LAMP oraz LEMP, w którym miejsce Apache’a zajął konkurencyjny serwer nginx. Na liście obrazów znajdziemy ponadto FreeBSD oraz różne wersje Windows Server (2012, 2016 i 2019) w wariancie z SQL Server 2016 (Express, Standard i Web) oraz licencjami na usługi pulpitu zdalnego (RDS). Lista scenariuszy użycia wydaje się być niemal nieograniczona.

Serwery Cloud VPS dostępne są w czterech predefiniowanych konfiguracjach: Small, Medium, Large oraz Extra Large (przedmiot naszej recenzji), który oferuje aż 4 rdzenie procesora, 8 GB pamięci RAM, 160 GB dysku na szybkich nośnikach SSD oraz 20 TB transferu miesięcznie. Szczegóły najlepiej ilustruje poniższy wyciąg z oferty (podane ceny dotyczą instalacji darmowej dystrybucji Linuksa).

Jak ma się to do oferty chmury infrastrukturalnej? Opcja Cloud Pro pozwala co prawda na dodawanie własnych szablonów oraz dowolny dobór parametrów usługi (CPU, RAM, SSD), ale użytkownicy, którzy nie potrzebują takiej elastyczności chmury, mogą z powodzeniem pozostać przy usłudze Cloud VPS. Tym bardziej, że konfiguracja XL to już całkiem wydajny serwer webowy.

Dodatkowe opcje

Na etapie powoływania maszyny do życia możemy od razu skonfigurować adres IPv6 (publiczny adres IPv4 jest nadawany automatycznie) oraz przesłać klucz SSH, który pozwoli nam wzmocnić bezpieczeństwo serwera albo logować się bez hasła. Możliwość automatyzacji tego zadania docenią osoby zarządzające większą liczbą serwerów.

Zacznijmy od tego, że usługa Cloud VPS nie pozwala na wdrożenie wirtualnego przełącznika. Nie ma zatem możliwości, aby poszczególne serwery komunikowały się w ramach izolowanej sieci lokalnej. To opcja zarezerwowana dla usług infrastrukturalnych Cloud Pro.

Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, aby efektywnie rozkładać ruch na wielu serwerach z wykorzystaniem modułu load balancera. Moduł ten pozwala równoważyć ruch sieciowy między serwery Cloud VPS, Cloud Pro a nawet serwery dedykowane, jeśli pozostają aktywne w tym samym centrum danych Aruba lub Forpsi. Load balancer obsługuje dwa algorytmy równoważenia ruchu: LeastConn, preferowany dla połączeń http i https oraz source dla innego ruchu TCP.

Włącz i wyłącz

Panel zarządzania, od którego zaczęliśmy naszą podróż, pozwala na zarządzanie serwerem w zakresie włączania i wyłączania maszyny wirtualnej oraz logowania do konsoli serwera, głównie na potrzeby odzyskiwania. W codziennej administracji możemy posłużyć się mechanizmami wbudowanymi w system operacyjny gościa (SSH, RDP), a także zamówić dodatkowo płatny panel Plesk.

Administrator może zaplanować wybrane operacje do wykonania na serwerze jednorazowo lub cyklicznie. Dostępne akcje to Włącz, Wymuś wyłączenie, Wyłącz, Utwórz snapshot, Przywróć snapshot oraz Usuń snapshot. To dobre miejsce, aby wspomnieć, że usługa Cloud VPS pozwala wykonać jedną migawkę dysku (snapshot), która przechowywana jest przez maksymalnie dwa dni.

Dobry backup do podstawa

Wynajmowaną infrastrukturę warto rozszerzyć o usługę kopii zapasowych. Każde konto backupu ma własny plan taryfowy (do wyboru gotowe plany lub opcja pay-as-you-go) oraz jest powiązane z fizycznym regionem. W ten sposób możemy uruchamiać serwery w warszawskim centrum danych Aruby, a ich kopie zapasowe przechowywać w innej europejskiej lokalizacji. Bez obaw o RODO i inne regulacje prawne, bowiem Aruba szczyci się spełnianiem najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych, w tym zgodnością oferowanych usług z Kodeksem Postępowania CISPE.

Wdrożenie backupu serwera VPS nie jest co prawda automatyczne, ale też nie powinno sprawić większego kłopotu nawet mniej wprawnym administratorom. Na serwerze VPS instalujemy agenta usługi, zaś definiowanie zadań backupu odbywa się już z poziomu wygodnego, graficznego panelu zarządzania backupem.

Cloud VPS XL to zaawansowane rozwiązanie chmurowe dostępne w rozsądnej cenie. Usługa garściami czerpie z zalet infrastruktury chmury (VMware, SSD, migawki), oferując wymaganą wydajność do obsługi zaawansowanych aplikacji webowych, sklepów internetowych oraz środowisk testowych. Dzięki integracji wszystkich usług chmurowych Aruba Cloud w ramach jednego panelu zarządzania, klienci mogą dobierać i miksować usługi w zależności wymagań, planowanych scenariuszy wdrożeń i dostępnego budżetu. Cloud VPS XL stanowi doskonałą alternatywę dla klasycznych VPS, a może nawet pomost w kierunku usług chmury infrastrukturalnej.