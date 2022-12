Nie uwierzysz, co szykował Microsoft już w 1995 roku. I szkoda, że tego nie wprowadził

Takie odkrycia po latach to jednocześnie skarb, a zarazem rozczarowanie. A o co konkretnie chodzi?

Jedną z funkcji, które domagają się użytkownicy Windows od ponad ćwierć wieku, jest możliwość korzystania z systemu kart w Eksploratorze Plików. Doczekaliśmy się jej w końcu wraz z Windows 11, a i to nie od razu - przyniósł ją build 22572 w marcu b.r., czyli pół roku po debiucie nowego systemu. Ale jak się okazuje,Microsoft testował już to rozwiązanie podczas tworzenia Windows 95. Było to w czasach, gdy system ten miał jeszcze nazwę roboczą Chicago. Użytkownik Twittera @wowstartsnow, który zajmuje się badaniem historii systemów Windows, wszedł nawet w posiadanie zrzutów ekranu prezentujących system kart. Oto one.

Fot.: @wowstartsnow/Twitter

Dlaczego nie weszło to w życie? Nie wiadomo, można jednak podejrzewać dwa główne powody. Pierwszy - karty były zbytnim obciążeniem dla ówczesnych konfiguracji sprzętowych (zalecana ilość RAM dla tego systemu to 8... MB). Drugie - pojawił się jakiś bug, z którym inżynierowie nie mogli sobie poradzić. Dlaczego jednak nie powrócono do tego w Windows 98, Windows XP czy choćby Windows 10? To już tylko Microsoft wie. Szkoda, ponieważ znacznie ułatwiłoby to wszystkim życie.

Źródło: Neowin, Twitter