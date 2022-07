Nie uwierzysz - jedna karta graficzna ma moc 25 kart RTX 3080

Tak, nie ma tu literówki: nie dwóch, nie pięciu, a dwudziestu pięciu. Cóż to za układ i gdzie go dostać?

Bitmain to firma produkująca karty ASIC dla "górników". Jej najnowsza propozycja to ANTMINER E9 - została zaprezentowana dzisiaj, choć wspominano o niej już od kwietnia. Jak podaje producent, jej moc kopania Ethereum jest taka, jak 32 kart Nvidia GeForce 3080. Czy ktoś się interesuje kryptowalutami czy nie, taki wynik musi robić wrażenie. Na oficjalnej prezentacji widzimy, że maksymalny pobór mocy wynosi 1920 W, a wydajność 0.8 J/M. Najbardziej istotny czynnik, czyli hashrate to 2400M.

#ANTMINERE9 is equipped with a hashrate of 2400M, 1920W power efficiency, and power efficiency of 0.8J/M. E9 is an advanced Ethereum miner which enhances ETH/ETC mining operations. Sales start on July 6, 9:00 AM (ET) on the official #BITMAIN website. https://t.co/NWUUN9ZAZ4 pic.twitter.com/tsYD0ZZGck — ANTMINER (@Antminer_main) July 6, 2022

ANTMINER E9 będzie z pewnością jednym z tych układów, na które z pożądaniem patrzą górnicy. Choć boom na Ethereum już za nami, pojawianie się takich rozwiązań znacząco ogranicza wykupywanie zwykłych kart graficznych, co z kolei wpływa na ich ceny. Co do samych kryptowalut - jak wyliczono już w sieci, szybkość wykopywania Ethereum umożliwia zarobienie ok. 30 tys. złotych miesięcznie. Jednak żeby zarobić, trzeba najpierw zainwestować. Choć Bitmain nie podał jeszcze oficjalnie ceny nowego układu, spekuluje się, że będzie on kosztować co najmniej 50 tys. złotych. Tak więc jeśli marzą Ci się większe pieniądze z kryptowalut, musisz mieć przygotowane środki na zakup narzędzi do ich wydobywania.

Źródło: Neowin