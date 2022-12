Nie wiesz co kupić dziecku na Święta? Sprawdź najlepsze mini smartwatche dla najmłodszych

W tym artykule zestawiamy ze sobą najlepsze inteligentne zegarki dla młodych użytkowników oraz podpowiadamy, na co zwrócić uwagę decydując się na zakup konkretnego urządzenia.

Wstęp

Smartwatch może okazać się idealnym prezentem dla dziecka. Z jednej strony jest to gadżet, który z pewnością zaciekawi młodych użytkowników, a z drugiej ułatwi rodzicom dbanie o bezpieczeństwo swoich pociech. Zegarek będzie również świetnym zakupem w przypadku dzieci, które nie są jeszcze gotowe na swój pierwszy smartfon, a już okazują zainteresowanie technologią.

Na co więc zwrócić uwagę podczas wyboru smartwatcha?

Przede wszystkim należy przyjrzeć się funkcjom SOS wbudowanym w urządzenie - ich obecność będzie sporą zaletą, ponieważ ułatwi dbanie o bezpieczeństwo dziecka. Istotna będzie również wielkość baterii, moduł GPS oraz wytrzymałość urządzenia. Niektóre z proponowanych przez nas smartwatchy posiadają funkcję wykonywania zdjęć, co również może być atrakcyjne dla najmłodszych użytkowników.

Tobi 2 Robot Smartwatch

Zegarek swoim designem oraz interaktywnymi funkcjami zainteresuje przede wszystkim najmłodszych fanów technologii. Urządzenie posiada 1.54-calowy ekran o rozdzielczości 240 x 240 pixeli oraz wbudowany moduł Bluetooth.

Sporym atutem smartwatcha są również dwie kamery dzięki którym możemy nagrywać filmy i robić selfie. Tobi 2 Robot nie posiada zbyt dużej pamięci wbudowanej, jednak według producenta można na nim przechowywać do 3000 zdjęć o rozdzielczości 640 x 480 pikseli.

Dzięki wbudowanym funkcjom, rodzice mogą kontrolować czas jaki dziecko spędzi na urządzeniu oraz zatwierdzać bezprzewodowe połączenia. Zegarek jest również odporny na zachlapania.

Forever Look Me KW-500 Smartwatch

Smartwatch Forever Look Me jest zdecydowanie bardziej zaawansowanym urządzeniem niż poprzedni zegarek. Posiada on wbudowaną funkcję Bluetooth, łączność Wi-Fi, a przede wszystkim opcję GPS.

Ekran sprzętu ma przekątną 1.44 cala i jest odporny na zachlapanie. Smartwatch posiada również 1 GB wbudowanej pamięci co z pewnością okaże się wystarczającą ilością miejsca dla młodego użytkownika.

Urządzenie umożliwia stały kontakt z dzieckiem dzięki funkcjom wideorozmów oraz wysyłania wiadomości. Ponadto wymieniona wcześniej opcja GPS, pomoże nam na łatwe zlokalizowanie gdzie znajduje się właściciel zegarka.

Smartwatch Garett Kids Plus 4G

Zegarek Garett Kids został wyposażony w 1.3 calowy ekran, 512 MB pamięci RAM oraz 4 GB pamięci na pliki użytkownika. Smartwatch oferuje również łączność Bluetooth oraz Wi-Fi.

Do największych zalet należy jednak zaliczyć funkcje ułatwiające dbanie o bezpieczeństwo dziecka. Urządzenie posiada wbudowany odbiornik GPS oraz duży przycisk SOS znajdujący się po prawej stronie koperty. Do alarmowego klawisza można przypisać łącznie 3 numery.

Zegarek umożliwia również wgranie planu lekcji oraz pomaga w monitorowaniu snu dziecka.

Apple Watch SE

Zdecydowanie najbardziej zaawansowana i najdroższa propozycja w naszym zestawieniu. Apple Watch SE jest nie tylko świetnym smartwatchem dla dzieci, ale i ogólnie znakomitym urządzeniem.

Posiada wbudowaną łączność Bluetooth, Wi-Fi oraz moduł NFC umożliwiający płatności zbliżeniowe. Jest to więc sprzęt przeznaczony raczej dla starszych pociech. Zegarek został wyposażony w wysokiej jakości wyświetlacz Retina o rozdzielczości 1,57 cala. Dzięki odbiornikowi GPS będziemy mogli z łatwością zlokalizować dziecko, a dostęp do LTE umożliwi skontaktowanie się z nim w dowolnym momencie.

Urządzenie jest również wodoodporne i zapewnia ochronę przed zalaniem aż do głębokości 50 metrów!

Kidizoom Smartwatch DX2

Nasza ostatnia propozycja to urządzenie przeznaczone dla najmłodszych pociech. Zegarek Kidizoom DX2 jest raczej gadżetem zachęcającym do ruchu niż sprzętem zapewniającym bezpieczeństwo.

Smartwatch nie posiada opcji GPS, ale za to oferuje sporo wbudowanych gier i aplikacji, które mają nakłonić użytkownika do większej aktywności fizycznej. Zegarek został również wyposażony w czujniki ruchu, które pozwolą na badanie zaangażowania dziecka w sportowe zabawy.

Urządzenie oferuje dwie kamery do robienia zdjęć i nagrywania filmów oraz aplikację do edycji autorskich fotografii. Z całą pewnością jest to funkcja, która może zachęcić młodych użytkowników do korzystania ze smartwatcha.