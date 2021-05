Nie zgadniesz do czego wykorzystano MagSafe z iPhone 12!

Pewien posiadacze iPhone'a 12 Pro z Berlina miał wyjątkowego pecha i sporo szczęścia w jednym. Jego smartfon wpadł do jednej ze studzienek kanalizacji miejskiej.

Do wyciągnięcia telefonu komórkowego posłużyło złącze do ładowania magnetycznego MagSafe. Cała historia została później opisana na Twitterze.

Smartfon trafił do jednej ze studzienek kanalizacji miejskiej. Fredrik Riedel przekazał, że znajdowało się w niej około 3 metry mułu. Podczas próby wyłowienia telefonu natkniętą się najpierw na konsole Nintendo Switch.

Riedel ze znajomymi stworzył zaimprowizowaną wędkę z magnesem na końcu. Po spuszczeniu jej do wody odpowiednio mocny magnes połączył się z iPhonem 12 Pro z wykorzystaniem systemu MagSafe.

Something happened tonight. A friend of mine dropped his iPhone 12 Pro in the canal in Berlin. It disappeared in the mud. He waded through the 3ft deep water. No way to find it. But he found a Nintendo Switch instead.