Nie zgadniesz, który dom jest najpopularniejszy w Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy pozwala nam wybrać jeden z czterech domów magii - Slytherin, Gryffindor, Ravenclaw lub Hufflepuff. Nie zgadniecie, który jest najpopularniejszy wśród graczy.

Hogwarts Legacy oficjalnie zadebiutowało tydzień temu i gra zdążyła pobić już wszelkie możliwe rekordy. Jak donosi serwis GamesIndustry.biz, najnowsza gra w uniwersum Harry'ego Pottera zanotowało w pierwszym tygodniu od premiery o 56% lepszą sprzedaż w Europie niż wielki przebój sprzed roku, czyli Elden Ring. Wynik ten jest jeszcze lepszy, gdy zawęzimy sprzedaż tylko do Wielkiej Brytanii. Wówczas Hogwarts Legacy będzie mogło pochwalić się wynikiem aż o 80% lepszym od Elden Ring w analogicznym okresie.

Warto przypomnieć, że Elden Ring zadebiutowało w lutym 2022 roku i również podbiło serca graczy. Ostatecznie produkcja From Software zakończyła rok, jako jedna z najlepiej sprzedających się gier minionych 12 miesięcy. Zdaniem Chrisa Dringa z GamesIndustry.biz, Hogwarts Legacy to największa premiera gry (nie licząc serii FIFA czy Call of Duty) od czasów Red Dead Redemption 2 (2018).

Sprzedaż gry to jedno, ale Hogwarts Legacy może pochwalić się również znakomitymi recenzjami i opiniami fanów uniwersum. Składa się na to wiele elementów, ale przede wszystkim docenia się to, z jakim szacunkiem do materiału źródłowego podeszli twórcy gry. Między innymi, podobnie jak w sadze Harry Potter, gracze na początku swojej przygody muszą wybrać dom w Hogwarcie. Do wyboru są cztery: Slytherin, Gryffindor, Ravenclaw i Hufflepuff. Jeśli zastanawiacie się, który należy do najpopularniejszych wśród graczy, to jestem pewien, że was zaskoczę.

Który dom jest najpopularniejszy w Hogwarts Legacy?

W Hogwarts Legacy przy wyborze domy możemy zdać się na opinię Tiary przydziału bądź wybrać dom samodzielnie. Choć mogłoby się wydawać, że najpopularniejszym domem będzie ten, do którego należeli Harry, Ron i Hermiona, to okazuje się, że gracze niekoniecznie chcą iść śladami kultowych już bohaterów. W grze jest dostępne osiągnięcie ściśle powiązane z danym domem. Na tej bazie możemy oszacować, ilu graczy wybrało konkretny dom. Muszę przyznać, że wyniki są dość zaskakujące. Tak, według danych portalu psnprofiles.com, prezentują się najpopularniejsze domy w Hogwarts Legacy:

Slytherin – 22,72%

Ravenclaw – 21,97%

Gryffindor – 20,95%

Hufflepuff – 13,90%

O ile mała popularność Hufflepuff raczej nie może nikogo zaskakiwać, to już pierwsze miejsce Slytherinu owszem. Z domem tym często powiązane były największe "czarne charaktery" uniwersum. Wychodzi z tego, że wśród fanów Harry'ego Potter jest więcej adeptów czarnej magii, niż mogłoby się wydawać. Kolejnym zaskoczeniem jest dopiero trzecie miejsce Gryffindoru, choć pomiędzy pierwszą trójką różnice są nieduże, to jednak spodziewałem się, że kultowym dom będzie walczył o pozycję lidera. Zaskoczeni wynikami?

Jeśli poszukujecie więcej ciekawostek, informacji czy porad z Hogwarts Legacy, to zapraszam do naszego obszernego poradnika, w którym znajdziecie odpowiedzi na wiele nurtujących was pytań na temat gry.