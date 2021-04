NieR Replicant - przegląd ofert przedpremierowych. Ceny gry na PC, PS4 i Xbox One

Premiera NieR Replicant już za kilka dni. Sprawdźcie, gdzie najtaniej możecie kupić jedną z najbardziej oczekiwanych gier kwietnia.

Spis treści

Już w tym tygodniu - 23 kwietnia, odbędzie się premiera gry NieR Replicant ver.1.22474487139…, czyli remake'u kultowej produkcji z 2010 roku. Nowa wersja gry dostarczy nam nie tylko ulepszoną grafikę (opracowaną praktycznie od nowa), ale też nagraną na nowo ścieżkę dźwiękową - z orkiestrowymi aranżacjami znanych melodii. Do tego dojdą poprawki w samej rozgrywce, jak i w przedstawionej historii, tak aby była ona bardziej spójna ze światem NieR.

Remake NieR Replicant został przygotowany przez gwiazdorski zespół deweloperski. Reżyserem gry jest Yoko Taro (m.in. Drakengard, NieR:Automata), a towarzyszą mu: producent Yosuke Saito (m.in. Dragon Quest X, NieR:Automata) oraz kompozytor Keiichi Okabe (m.in. seria Tekken, Drakengard, NieR:Automata).

NieR Replicant ver.1.22474487139… to znakomite połączenie gry akcji i jRPG. Jeśli chcecie już w dniu premiery sięgnąć po ten jeden z najciekawszych tytułów kwietnia, to poniżej przedstawiamy wam najlepsze oferty na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X / S dostępne w sklepach.

NieR Replicant ver.1.22474487139… na PC - przegląd ofert przedpremierowych

Steam - 249 zł (wersja cyfrowa)

Morele - 219 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

Avans - 225 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

Media Expert - 225 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

Electro - 225 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

NieR Replicant na PS4 i PS5 - najlepsze oferty

PS Store - 249 zł (wersja cyfrowa)

Morele - 209 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

Allegro - 209 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa (tylko dla abonentów Allegro Smart)

Avans - 215 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

Electro - 215 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

NieR Replicant remake na Xbox One, Xbox Series X i Xbox Series S - najlepsze oferty

MS Store - 249,99 zł (wersja cyfrowa)

Morele - 209 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

Allegro - 209 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa (tylko dla abonentów Allegro Smart)

Avans - 215 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

Electro - 215 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

Media Expert - 215 zł (wersja pudełkowa) + darmowa dostawa

