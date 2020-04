NieR Replicant to "coś więcej niż remaster", poznaliśmy nowe szczegóły na temat produkcji

Po długim oczekiwaniu, poznaliśmy wreszcie pierwsze szczegóły na temat NieR Replicant. Zdaniem twórców możemy spodziewać się nowych bohaterów, rozbudowanej historii, a także znacznych zmian w gameplay'u.

NieR Replicant zapowiedziano oficjalnie pod koniec marca. Niestety, wówczas na temat produkcji nie dowiedzieliśmy się zbyt wiele. Yoko Taro – główny reżyser gry, postanowił podzielić się jej szczegółami w rozmowie z dziennikarzami magazynu Famitsu.

Wynika z niego, że dla twórców gry Replicant to „coś więcej niż remaster”. Głównym celem, jaki przyświeca zespołowi, jest uczynienie z gry doświadczenia, które trafi przede wszystkim do graczy, którzy pierwszy kontakt z serią mieli za pośrednictwem Nier: Automata. Oznacza to m.in., że system walki zbliżony będzie bardziej do ostatniej części cyklu, niż do pierwowzoru.

Czego jeszcze się dowiedzieliśmy? Oprócz znacznie poprawionej oprawy graficznej, możemy spodziewać się sporych zmian w samej fabule. NieR Replicant nie tylko otrzyma nowe wątki fabularne, ale również pojawią się nowe postacie, co ostatecznie może prowadzić nawet do zupełnie nowego zakończenia całej przygody.

Co ciekawe, postaciom w świecie gry głosu użyczą ci sami aktorzy, co oryginalnie w 2010 roku. Oczywiście, wszystkie kwestie zostaną nagrane od nowa.

Yoko Taro nie ukrywa również, że choć PlatinumGames nie bierze bezpośredniego udziału w projektowaniu gry, to jego zespół często konsultuje się z twórcami Nier: Automata.

NieR Replicant zmierza na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Na dokładną datę debiutu gry musimy jeszcze poczekać.

Zobacz również: Nowy NieR nadchodzi, poznajcie NieR Replicant

źródło: vg247.com