Niebezpieczny wirus na Androida zainfekował już 25 milionów urządzeń!

Nowy wirus na Androida rozprzestrzenia się nadzwyczajnie szybko. Zainfekował już 25 milionów urządzeń.

Naukowcy ds. bezpieczeństwa z izraelskiej firmy Check Point ostrzegają przed poważnym złośliwym oprogramowaniem na Androida zwanym "Agent Smith", które obecnie dość szybko się rozprzestrzenia.

Według ekspertów, "Agent Smith" zazwyczaj implementowany jest w niepozornej aplikacji takiej, jak na przykład darmowa gra. Kiedy wirus zainfekuje smartfon, przeszukuje urządzenie w poszukiwaniu popularnych aplikacji, takich jak Whatsapp czy MXPlayer. Są one następnie zastępowane fałszywą wersją wykorzystującą znane luki w systemie Android. Użytkownik widzi następnie reklamy w danych aplikacjach.

Źródło: whatsapp

Według Check Point, złośliwe oprogramowanie nadal jest w stanie szpiegować użytkownika. A ponieważ wirus przebiera się za znaną aplikację, oferuje "nieskończone możliwości" szkodzenia użytkownikom.

25 milionów urządzeń zainfekowanych

Amerykański magazyn Forbes informuje, że złośliwe oprogramowanie nie rozprzestrzenia się za pośrednictwem oficjalnego Google Play Store, ale za pośrednictwem sklepu z aplikacjami "9Apps" należącego do chińskiego dostawcy. Na całym świecie, około 25 milionów urządzeń zostało w międzyczasie zainfekowanych. Dotyczy to głównie użytkowników z Indii, Pakistanu i Bangladeszu, gdzie dostęp do Sklepu Play jest ograniczony. Wirus został jednak również zidentyfikowany w Wielkiej Brytanii, Australii i USA. Google zostało już ostrzeżone o złośliwym oprogramowaniu, ale nie wydało jeszcze oświadczenia na ten temat.

Zakamuflowane aplikacje są obecnie instalowane głównie w językach arabskim, indyjskim, rosyjskim i indonezyjskim. Europejscy, a co za tym idzie również Polscy użytkownicy są jak na razie bezpieczni. Przypadek ten pokazuje jednak, że aplikacje najlepiej jest pobierać z zaufanych źródeł, takich jak oficjalny Sklep Play od Google.