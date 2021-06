Niedługo nowa funkcja na Twitterze - Super Follows

Funkcja Super Follows pozwoli niektórym użytkownikom na dostęp do dodatkowych treści, w tym tylko dla... dorosłych.

Twitter Super Follows; theverge.com

Twitter w końcu odżywa, ale czy jego użytkownicy będą zadowoleni? Choć wszyscy czekają na możliwość edytowania postów, zamiast tego otrzymają funkcję mającą na celu przynosić zyski. Twitter twierdzi, że przede wszystkim zarabiać na niej mają osoby z dużą ilością followersów, ale nie oszukujmy się kto tu zarobi najwięcej.

Subskrypcja Super Follows ma pojawić się już niedługo i według plotek ma działać na zasadzie Patreona, w którym fani mogą wnosić miesięczną opłatę za ekskluzywne dodatki. Same korzyści nie zostały jeszcze w całości opisane, ale na razie dostępne są etykiety i dodatkowe treści dostępne wyłącznie dla super followersów.

Najciekawsze wydają się jednak opcje dostępne dla autorów postów, a także wymagania dotyczące uczestnictwa w Super Follows. Ci, którzy chcą osiągać profity, będą musieli posiadać co najmniej 10 tys. obserwujących i opublikować co najmniej 25 tweetów w ciągu ostatniego miesiąca. Wszystko wskazuje też na to, że w ramach subskrypcji, Twitter pozwoli również na treści dla dorosłych, a także na interakcję międzyplatformową z takimi serwisami jak OnlyFans i Patreon.

Źródło: slashgear.com