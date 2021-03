Niedługo sprzęt Apple naprawisz wszędzie. Rusza nowa sieć serwisów.

Apple uruchamia program niezależnych dostawców usług naprawczych. Oznacza to łatwiejszy dostęp do usług serwisowych na całym świecie. Co zmieni się dla Polskich konsumentów.

Apple posiada ścisłe wymagania dotyczące serwisu. W Polsce wszystkie naprawy gwarancyjne realizowane są z wykorzystaniem pośredników, którzy posiadają specjalne certyfikaty firmy Apple. Autoryzowane Serwisy Apple znajdziemy w największych miastach, ale problem pojawia się, gdy chcemy serwisować nasz sprzęt w mniejszych miejscowościach. Wtedy skazani jesteśmy na wysyłkę, ale powinno zmienić się to w najbliższym czasie.

iPhone 6s podczas wymiany baterii

Firma Apple uruchomiła na całym świecie nową inicjatywę. Mowa o programie niezależnych dostawców usług serwisowych. Jest to rozwiązanie dla firm, które są zainteresowane oferowaniem usług napraw pogwarancyjnych dla komputerów Mac oraz smartfonów iPhone.

Zainteresowane podmioty przejdą uproszczone szkolenie i co ważne otrzymają dostęp do oryginalnych części, narzędzi oraz podręczników serwisowych. Rozwiązanie to powinno zwiększyć jakość serwisu urządzeń Apple w Polsce, ułatwić dostęp do napraw pogwarancyjnych oraz ograniczyć stosowanie części zamiennych niskiej jakości.

Jakie wymagania dla przyszłych serwisów stawia Apple?

Zadziwiająco nie są one zbytnio wysokie. Najważniejszym kluczem do sukcesu jest posiadanie siedziby w centrum handlowym lub przy ruchliwej ulicy. Apple odrzucać będzie firmy zarejestrowane i pracujące w domach oraz mieszkaniach. Kolejnym wymogiem jest przejście szkolenia i zdanie egzaminu Apple. Całość odbywał się zdalnie, a szkolenie powtarzane jest raz na rok. Związane jest to z pojawianiem się na rynku nowych produktów firmy Apple.

W nadchodzących miesiącach w naszym kraju powinno pojawić się wiele serwisów z autoryzacją Apple. Mowa głównie o mniejszych miejscowościach, gdzie bez problemu będziemy mogli wykonać proste naprawy pogwarancyjne. Chodzi o wymianę baterii oraz wyświetlacza. To najczęstsze usługi, z których korzystają posiadacze smartfonów Apple.

Źródło: apple.com